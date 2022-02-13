«Ни в коем случае не ставьте на подоконник»: какая рассада погибнет у окна или вообще не даст урожай

Многие дачники выращивают рассаду на подоконниках. Места в квартире мало, ставить дополнительные столы некуда, поэтому по привычке все горшочки отправляются поближе к окну. В итоге часть рассады гибнет, а часть дает плохой урожай. В нашей новой статье рубрики «Семь кругов сада» разбираем, какие растения можно поставить на подоконник, а какие нельзя, и что делать, если у вас нет других поверхностей (внутри пара рабочих лайфхаков).
Две главные опасности для рассады на подоконнике
Первое, на что нужно обратить внимание, — это перепады температур на подоконнике. Почти все растения не особо любят такие вещи. У многих с окна поддувает холодным воздухом, а снизу печет от батареи. Вот и получается, что в кадушке семена всходят в разное время и сильно отличаются друг от друга — кто-то очень крепкий, а кто-то слабый.
Прямые солнечные лучи также губительны для неокрепшей рассады.
— Пока сеянцы слабые, нужно сделать полутень, чтобы прямые солнечные лучи не били их. Есть, например, специальные отражатели. В жаркие и ясные дни особенно внимательно нужно следить за этим, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
При этом, как только появились первые зеленые петельки всходов, следует использовать специальную досветку. Ламп сейчас на рынке очень много, и, в отличие от солнца, они постоянны и при правильном применении не сожгут ваши труды.
Что нельзя выращивать на подоконнике
Подоконник не подходит для выращивания перцев, баклажанов, огурцов — лучше всего для них подготовить отдельный стол или стеллаж. Низкая температура и ее перепады опасны, особенно для всходов.
— Перцы и баклажаны нужно обязательно держать в теплом месте при температуре 25–28 градусов. Ни в коем случае не ставьте их на подоконник, после того как посеяли. Да, они могут погибнуть. Правильное выращивание рассады напрямую влияет на ее урожайность, — отметила агроном.
Все бахчевые культуры также очень не любят подоконник.
— Особенно внимательно нужно подходить к выращиванию огурцов. Это очень теплолюбивая культура. И если на подоконнике у нас будет в почве +14 градусов — для них губительна эта температура, — предупреждает эксперт.
Что можно выращивать на подоконнике
А вот помидоры абсолютно равнодушны к перепадам температур и холоду на подоконнике. Это очень устойчивая в этом плане культура, поэтому смело можете ставить их к окну. Но про солнечные лучи забывать не стоит.
— Перепады для томатов не страшны — им всё равно, что на подоконнике и холодно, и жарко бывает, — объяснила Людмила Шубина. — Петунии на всходах нужно подержать в тепле. Потом смело ставьте на подоконник.
Также на подоконнике можно выращивать рассаду практически всех цветов.
Что же делать, если в распоряжении только подоконник?
Есть несколько лайфхаков для тех, у кого не так много места дома под рассаду. Во-первых, в этом случае лучше приобрести специальные стеллажи. Теплолюбивые растения нужно поставить на средний стеллаж, чтобы минимизировать перепады температур.
Обязательно оградите саженцы огурцов, арбузов, дыни, баклажанов, перцев от холодного воздуха от окна.
— Сделайте теплоизоляцию ветошью, губкой, газетой, чтобы не было тесного контакта растений со стеклом. Чтобы защитить растения от сухого воздуха от батарей, регулярно опрыскивайте саженцы. А еще лучше поставить банку с водой рядом с саженцами, — добавила агроном.
Растениям днем требуется более высокая температура днем и ниже градуса на 3–4 ночью. Создать такие условия можно с помощью занавесок. Открываем их днем, чтобы был доступ теплого воздуха, и закрываем на ночь. Также стоит помнить, что рассаду нужно поливать только отстоянной водой.
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