«Ни в коем случае не ставьте на подоконник»: какая рассада погибнет у окна или вообще не даст урожай

Многие дачники выращивают рассаду на подоконниках. Места в квартире мало, ставить дополнительные столы некуда, поэтому по привычке все горшочки отправляются поближе к окну. В итоге часть рассады гибнет, а часть дает плохой урожай. В нашей новой статье рубрики «Семь кругов сада» разбираем, какие растения можно поставить на подоконник, а какие нельзя, и что делать, если у вас нет других поверхностей (внутри пара рабочих лайфхаков).



Две главные опасности для рассады на подоконнике

Первое, на что нужно обратить внимание, — это перепады температур на подоконнике. Почти все растения не особо любят такие вещи. У многих с окна поддувает холодным воздухом, а снизу печет от батареи. Вот и получается, что в кадушке семена всходят в разное время и сильно отличаются друг от друга — кто-то очень крепкий, а кто-то слабый.