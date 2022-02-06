Садим капризные петуньи. Как вырастить шикарные цветы у себя дома из собственной рассады

Начало февраля — отличное время, чтобы посадить рассаду цветов. Сейчас не так много задач по другим саженцам, поэтому можно уделить им больше времени. Петуньи — одни из самых популярных, но очень капризных в выращивании растений. Чтобы из маленьких пылинок-семян появилось крепкое растение, нужно приложить немало усилий. Для того чтобы они не пошли даром, рассказываем основные правила выращивания петуний.
Когда высаживать и как
Петуньи, посеянные вами в феврале, зацветут уже в апреле. Петуньи выращивают на рыхлых грунтах. Идеальная температура для прорастания семян — +25 градусов. Проращивание семян происходит через 10–15 дней после посадки.
— Петуньи цветут до глубокой осени. И от того, что мы ее щипаем и черенкуем, она становится еще пышнее и красивее, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Почва должна быть влажной. Сделайте бороздку и высыпьте семена. Ни в коем случае не присыпайте их землей. Как бы вам ни хотелось этого — боритесь с желанием закрыть семена грунтом, иначе такое мелкосемянное растение у вас просто не прорастет.
Сразу же накрываем горшок пленкой.
Сеянцы взошли
Как только семечко-пылинка обозначит свой листочек — поставьте лампу досветки. Для выращивания петуний это крайне необходимо.
— Именно на всходах петунье очень нужна досветка. Первое время держим рассаду под пленкой. И как увидели, что корешок начал цепляться за землю, то начинайте приучать всходы к свежему воздуху. А в квартире он не столько свежий, сколько сухой, поэтому очень внимательно следим за влажностью, — советует Людмила Шубина. — Я ее поливаю с пальчиков. Окуну их в воду и чуть ли не каждый росточек капелькой поливаю. Потому что струей такие мелкосемянные растения поливать нельзя. Очень нежно и бережно поливаем. Можно использовать для поливки пипетку.
Проветривать всходы нужно минимум один раз в день. Как только росточкам станет мало места под пленкой — снимите ее.
Пикировка и прищипка
Как только сеянцы петуньи подрастут так, что их можно удержать пальцами — распикируйте их в отдельные горшочки. Теперь можно поместить растение в более прохладное место.
Пикировка растений — пересадка сеянцев в отдельное место, горшок до высадки на место окончательного развития. Необходима для хорошего развития корневой системы и успешного роста сеянцев.
— Если у вас сорт или гибрид с сильным ростом побегов, то не забудьте сделать прищипку. Когда они вырастут примерно до 5–7 сантиметров, прищипните побеги над 4–5 листьями, — объяснила агроном.
Прищипка — удаление верхней части молодого побега у растения.
Высадить петуньи в вазоны или в открытый грунт можно будет в самом конце мая, а лучше в начале июня. Растение достаточно теплолюбивое, но будет радовать вас цветами весь дачный сезон.
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