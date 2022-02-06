Садим капризные петуньи. Как вырастить шикарные цветы у себя дома из собственной рассады

Начало февраля — отличное время, чтобы посадить рассаду цветов. Сейчас не так много задач по другим саженцам, поэтому можно уделить им больше времени. Петуньи — одни из самых популярных, но очень капризных в выращивании растений. Чтобы из маленьких пылинок-семян появилось крепкое растение, нужно приложить немало усилий. Для того чтобы они не пошли даром, рассказываем основные правила выращивания петуний.

Когда высаживать и как

Петуньи, посеянные вами в феврале, зацветут уже в апреле. Петуньи выращивают на рыхлых грунтах. Идеальная температура для прорастания семян — +25 градусов. Проращивание семян происходит через 10–15 дней после посадки.