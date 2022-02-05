Как правильно выбрать и приготовить землю под рассаду, чтобы получить шикарный урожай: простые и эффективные правила

Снег пролежит на улице еще несколько месяцев, но мы уже открываем нашу рубрику «Семь кругов сада», ведь февраль — начало самых главных работ. От их правильности будет зависеть весь успех нового дачного сезона. Пора начинать сажать рассаду. Рассказываем, как правильно сделать грунт для сеянцев, почему покупная земля может загубить вашу рассаду и как ее проверить.



Делаем грунт сами

Многие дачники в феврале еще достаточно расслаблены — а зря. Самое время подготовить грунт для первой рассады.

— Почва под рассаду — это очень важная составляющая удачи, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Растения разные и требуют разных сроков посева, но почву нужно уже подготовить. Идеально сделать грунт самим.