Как правильно выбрать и приготовить землю под рассаду, чтобы получить шикарный урожай: простые и эффективные правила

Снег пролежит на улице еще несколько месяцев, но мы уже открываем нашу рубрику «Семь кругов сада», ведь февраль — начало самых главных работ. От их правильности будет зависеть весь успех нового дачного сезона. Пора начинать сажать рассаду. Рассказываем, как правильно сделать грунт для сеянцев, почему покупная земля может загубить вашу рассаду и как ее проверить.
Делаем грунт сами
Многие дачники в феврале еще достаточно расслаблены — а зря. Самое время подготовить грунт для первой рассады.
— Почва под рассаду — это очень важная составляющая удачи, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Растения разные и требуют разных сроков посева, но почву нужно уже подготовить. Идеально сделать грунт самим.
У идеального грунта три составляющие — дерновая земля, разрыхлитель и перегной.
— Лучше всего взять дерновую землю из-под бобовых. Почва под ними обогащена азотом. На корнях бобовых есть клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот в почве из воздуха. В такой земле и меньше всего патогенной микрофлоры, — отметила эксперт.
Разрыхлители могут быть разными: перлит, вермикулит, обычный песок, перепревшие опилки, верховой торф. Чаще всего дачники выбирают торф.
— При добавлении верхового торфа добавьте немного доломитовой муки, которая раскисляет его. На ведро — 2–3 ложки, — объяснила Людмила Шубина.
Третья составляющая — перегной или огородный компост. Перегной должен быть рыхлым, перепревшим, без навозного запаха.
— Получится идеальный субстрат для выращивания рассады. Он будет влагоемким, питательным и чистым от патогенных вредителей и болезней, — отметила эксперт.
Как проверить качество покупного грунта
У большинства новосибирцев нет времени искать и покупать отдельные составляющие и готовить землю или готовить почву для рассады с осени. Многие покупают готовый грунт в мешках. Но нужно обязательно проверить его качество.
— Как правило, когда мы так покупаем почву, то это кот в мешке. Если у нас в пищу добавляют вместо сливочного масла пальмовое, то что говорить про почву. Чаще всего производители идут по самому простому пути. Берут рыхлый верховой торф. Он очень красивый и легкий, но, как правило, кислый. Человек сеет семена, всходы появляются и не растут. И это происходит потому, что почва кислая, — объяснила агроном.
Грунт нужно проверить. И сделать это можно без затрат на анализаторы, полоски и другие приспособления. Сделайте биотест, тем более пока есть время до высадки основных растений.
Если вы обнаружили, что грунт кислый, то добавьте в него доломитовую муку или мел. Спасти можно и уже посаженные в кислый грунт сеянцы.
— Есть простой способ — уже готовые сеянцы полейте кальциевой селитрой. Чайная ложка кальциевой селитры (это щелочное удобрение) разводят в трех литрах воды и поливают сеянцы таким раствором. И тогда начинается развитие корневой системы, — объяснила Людмила Шубина.
На что еще обратить внимание
Если вы хранили грунт на балконе или в прохладном месте — поставьте его в теплую комнату минимум на сутки. В холодную землю лучше ничего не садить. Боитесь вредных микроорганизмов — обработайте ее раствором марганца, но не подвергайте термической обработке.
Разрыхлители могут быть разными: перлит, вермикулит, обычный песок, перепревшие опилки, верховой торф. Чаще всего дачники выбирают торф для посева. Если мы подвергаем ее прожариванию или пропариванию, то убиваем так все полезные микроорганизмы, и почва становится мертвой.
— Слышала я неоднократно рекомендации, что нужно положить землю в духовку и чуть ли не испепелить ее, чтобы ничего опасного не осталось. Ни в коем случае нельзя прожаривать почву, — напомнила Людмила Шубина. — Можно пролить крепким раствором марганцовокислого калия перед посевом. Если мы подвергаем ее прожариванию или пропариванию, то убиваем так все полезные микроорганизмы, и почва становится мертвой.
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