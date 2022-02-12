«Не пропустите срок!»: что обязательно нужно посадить в феврале, чтобы не остаться без урожая

Февраль хоть и достаточно спокойный месяц для садоводов и дачников, но уже пора сеять первую рассаду. Земля готова, семена куплены, и теперь нужно определиться со сроками. В этот раз в нашей рубрике «Семь кругов сада» приводим список, что нужно посеять сейчас, чтобы получить богатый урожай.
Что сажаем в первой половине февраля
В первую очередь нужно посеять землянику. Это агрономическое название, а речь идет о всем известной клубнике.
— Бороздочки нужно пролить раствором марганцовокислого калия. Он не должен быть крепким — не розовый, но и не бордовый, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сеем землянику, не засыпая сверху землей, и ставим в теплое солнечное место, где температура около 22 градусов. Она всходит обычно на 12–
Второй кандидат для посева в феврале — сельдерей корневой.
— Эта культура всегда выращивается через рассаду. Чтобы нарастить хорошую головку сельдерея, его нужно сеять в феврале. Это мелкосемянная культура, всходит 10–12 дней. Любой сельдерей может посеяться сейчас — корневой, листовой и
Петунии тоже сажаем в феврале, желательно до его середины. Как вырастить эти капризные цветы, мы подробнее рассказывали здесь.
— Петуньи цветут до глубокой осени. И от того, что мы ее щипаем и черенкуем, она становится еще пышнее и красивее, — отметила Людмила Шубина.
Последние годы среди дачников набирает популярность лук-порей. Его тоже следует садить в феврале, но семена нужно заделывать в землю примерно на 0,5 сантиметра и закрывать пленкой.
Что сажаем в конце февраля
Самые главные посадки февраля — это перцы и баклажаны. Сделать это нужно уже в конце месяца.
— Возраст рассады на момент высадки в грунт для перцев и баклажанов составляет 75 дней, — говорит агроном. — То есть с момента посева семечка и до момента высадки на постоянное место возраст рассады должен быть 2,5 месяца. Посадили в конце февраля — высаживаем в середине мая. А если вы планируете высадить в открытый грунт их в начале июня, то сеем семена в начале марта.
Перцы и баклажаны — это очень теплолюбивые культуры, и им требуется повышенная температура на всходах — от 25 до 28 градусов. Ищите самое теплое место в квартире для горшочков. Подоконник здесь точно не подойдет! При появлении первых листьев снимите пленку.
Сорта можно разделить на тепличные и для открытого грунта.
— Среди баклажанов для открытого грунта я бы порекомендовала «Робин Гуд» — очень ранний сорт, «Аннет» и «Эпик». Перцы для открытого грунта — прекрасно подойдет сорт «Лидия». Он не очень толстостенный, но стабильно дает высокий урожай, — перечислила Людмила Шубина. — Очень люблю оранжевый перец «Магно».
Среди сортов баклажанов для закрытого грунта агроном отдает предпочтение сортам «Каратай», «Хобот слона», «Рома», «Алмаз».
— Непревзойденным вкусом обладают зеленые сорта баклажана. Однажды его попробовав, люди постоянно потом требуют его — гибрид «Зелененький», — объяснила эксперт. — Среди желтых сортов перцев для закрытого грунта отлично подойдет «Тэзэре» и «Джемини». Из красных — «Аркано» и «Амброне».
Что обязательно нужно учесть при выращивании рассады
Главное, по словам агронома, — это соблюдение сроков. Посадите раньше времени — останетесь без урожая, посадите позже — тоже.
— Не пропустите срок! Когда высеваем любые культуры, всегда нужно смотреть, какого возраста должна быть рассада при высадке на постоянное место, иначе легко можно остаться без урожая, — напомнила Людмила Шубина.
Не подвергайте термической обработке землю. Если мы ее прожариваем или пропариваем, то убиваем так все полезные микроорганизмы, и почва становится мертвой. Стоит купить и специальные лампы для досветки.
— Есть культуры очень светолюбивые, и при появлении всходов нужны обязательно лампы досветки. Особенно требуется она для петуний, перцев и баклажанов, — добавила Людмила Шубина.
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