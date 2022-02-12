«Не пропустите срок!»: что обязательно нужно посадить в феврале, чтобы не остаться без урожая

Февраль хоть и достаточно спокойный месяц для садоводов и дачников, но уже пора сеять первую рассаду. Земля готова, семена куплены, и теперь нужно определиться со сроками. В этот раз в нашей рубрике «Семь кругов сада» приводим список, что нужно посеять сейчас, чтобы получить богатый урожай.

Что сажаем в первой половине февраля

В первую очередь нужно посеять землянику. Это агрономическое название, а речь идет о всем известной клубнике.