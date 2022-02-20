Сажаем перцы и баклажаны: лучшие сорта, правила посадки и как высчитать срок для посева рассады

— Их нужно обязательно держать в теплом месте при температуре 25–28 градусов. Ни в коем случае не ставьте их на подоконник, после того как посеяли. Правильное выращивание рассады напрямую влияет на ее урожайность, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

При более низких показателях рассада просто погибнет. Останетесь вы без растений и из-за перепадов температуры на подоконнике. С окна дует холодный воздух, а с батареи теплый — это самые плохие условия для выращивания и перцев, и баклажанов. Поэтому лучше поставьте рассаду на отдельный стол, но с доступом солнечного света, или используйте другие лайфхаки, о которых вы можете подробнее узнать здесь.

Как только показались первые петельки (семена проросли и показались над землей) — требуется обязательная досветка.

— Сейчас на рынке очень много разных ламп и дорогих, и дешевых, подберите наиболее подходящий для вас вариант. И как только рассада проросла, снимаете пленку и начинаете досветку, — добавила агроном.