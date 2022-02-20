Сажаем перцы и баклажаны: лучшие сорта, правила посадки и как высчитать срок для посева рассады

В конце февраля самым главным делом для любого дачника становится посадка перцев и баклажанов. Возраст рассады для высадки в открытый грунт должен быть 75 дней, поэтому самое время заняться рассадой. Как получить отличный урожай перцев и баклажанов? Как правильно их вырастить? Почему для этой рассады не подойдет подоконник? Какие сорта выбрать? В этой статье нашей рубрики «Семь кругов сада» вы найдете ответы на все эти вопросы.
Общие правила выращивания
Главное запомнить, что перцы и баклажаны — культуры теплолюбивые. При выращивании рассады обязательны высокие температуры.
— Их нужно обязательно держать в теплом месте при температуре 25–28 градусов. Ни в коем случае не ставьте их на подоконник, после того как посеяли. Правильное выращивание рассады напрямую влияет на ее урожайность, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
При более низких показателях рассада просто погибнет. Останетесь вы без растений и из-за перепадов температуры на подоконнике. С окна дует холодный воздух, а с батареи теплый — это самые плохие условия для выращивания и перцев, и баклажанов. Поэтому лучше поставьте рассаду на отдельный стол, но с доступом солнечного света, или используйте другие лайфхаки, о которых вы можете подробнее узнать здесь.
Как только показались первые петельки (семена проросли и показались над землей) — требуется обязательная досветка.
— Сейчас на рынке очень много разных ламп и дорогих, и дешевых, подберите наиболее подходящий для вас вариант. И как только рассада проросла, снимаете пленку и начинаете досветку, — добавила агроном.
На урожайности напрямую скажется и срок посадки. Его нужно грамотно рассчитать. На упаковке семян обычно есть вся необходимая информация, но средний возраст рассады при высадке в открытый грунт — 75 дней. То есть вы должны запомнить день, когда посеяли семечко, и отсчитать от него этот срок.
— Посадили в конце февраля — высаживаем в середине мая. А если вы планируете высадить в открытый грунт их в начале июня, то сеем семена в начале марта, — объяснила Людмила Шубина. — Возраст рассады — крайне важен, от него напрямую зависит урожайность. Одинаково плохо, когда вы высаживаете слишком молодую и слишком старую рассаду. В первом случае она может просто не успеть дать плоды, во втором — значительно снизится урожайность.
Важно правильно подготовить грунт. Идеальным является сочетание — дерновая земля, разрыхлитель и перегной.
Как получить большие и сочные перцы
В среднем плоды перцев начинают созревать в возрасте 100–150 дней после появления первых петелек. Такой большой разброс получается из-за разности сортов. Важно отбраковать неудачные растения еще на этапе семян. Все поврежденные нужно удалить, а оставшиеся рекомендуется обрабатывать в растворе фунгицида, но современные производители чаще всего продают уже обработанный материал.
— Семена перца лучше всего сеять на расстоянии 1–1,5 сантиметров, — советует Людмила Шубина. — Но при проращивании они все равно требуют пикировки.
Семена сеют на глубину 1–1,5 сантиметров, накрывают пленкой, ставят в теплое место.
Сорта делятся на тепличные и для открытого грунта. У них также разный срок посадки — возраст рассады может быть от 60 и до 80 дней. Обязательно сверяйтесь с информацией на упаковке.
— Среди перцев для открытого грунта я предпочитаю сорт Лидия. Он не очень толстый, но стабильно дает высокий урожай, — перечислила Людмила Шубина. — Очень люблю оранжевый перец Магно. Среди желтых сортов перцев для закрытого грунта отлично подойдет Тэзэре и Джемини. Из красных — Аркано и Амброне.
Что важно учесть в выращивании баклажанов
Баклажан любит жаркий климат и растет достаточно быстро — первые плоды вы можете увидеть уже в июле. В случае с этими растениями также очень важно качество семян — принцип отбора и посадки такой же, как и с перцами. Но садить их нужно не так глубоко — примерно на 1 сантиметр.
После пикировки постарайтесь расставить горшочки на достаточном расстоянии друг от друга. Если будет мало места, то рассада постарается вытянуться вверх, что для баклажанов очень плохо. При проветривании обязательно накрывайте рассаду, баклажаны начинают приучать к более прохладному воздуху только за две недели до высадки в открытый грунт или теплицу.
Сорта баклажанов также делятся — для открытого и закрытого грунта. Сроки высадки также могут варьироваться от 60 до 75 дней в зависимости от сорта.
— Среди баклажанов для открытого грунта я бы порекомендовала Робин Гуд — очень ранний сорт, Аннет и Эпик, — рекомендует агроном. — Среди сортов баклажанов для закрытого грунта я отдаю предпочтение сортам Каратай, Хобот слона, Рома, Алмаз. Непревзойденным вкусом обладают зеленые сорта баклажана. Однажды его попробовав, люди постоянно потом требуют его — гибрид Зелененький.
Что еще почитать про сад и огород
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Многие дачники выращивают рассаду на подоконниках. Места в квартире мало, ставить дополнительные столы некуда, поэтому по привычке все горшочки отправляются поближе к окну. В итоге часть рассады гибнет, а часть дает плохой урожай. Разбираем, какие растения можно поставить на подоконник, а какие нельзя, и что делать, если у вас нет других поверхностей (внутри пара рабочих лайфхаков).
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