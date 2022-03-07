Сажаем помидоры: как получить вкусный и богатый урожай томатов — лучшие сорта, сроки и правила посадки рассады

Помидор или томат — одна из самых главных культур, которые сажают новосибирцы на своих дачах, среди тех, что выращиваются через рассаду. Первые семена многим нужно будет посадить уже в середине марта. Поэтому в этой статье нашей рубрики «Семь кругов сада» мы решили заранее рассказать вам о сортах, правилах посадки и всех нюансах выращивания рассады томатов, чтобы у вас было время тщательно подготовиться. Но самое главное — обратите внимание на сроки.
Когда сажаем томаты — считаем точный срок
Крайне важно, чтобы ваша рассада не переросла. Если упустить срок, то можно лишиться значительной части урожая, поэтому считаем дату посева очень внимательно.
— Переросшая рассада никогда не бывает на пользу урожаю. Для ранних и суперранних сортов ее возраст должен быть 45–60 дней, для позднеспелых — 60 дней. Отсюда и готовимся к посеву, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Если у вас теплица с контролируемым отоплением, то высадка в нее возможна уже в самом начале мая. Отсчитываем назад 60 дней — будет начало марта. Идеально посеять семена — в начале марта, а лучше 9–10 числа. Главное, обеспечить сохранность посадок — чтобы их не побило морозом.
Теплицы с поликарбонатом, которыми чаще всего располагают новосибирские дачники, не могут обеспечить столь раннюю высадку на постоянное место. Обычно рассада оказывается в земле в них не раньше середины мая.
— К этому времени почва прогревается, и можно еще дополнительно укрыть рассаду. Получается дата посева семян в этом случае: конец марта — середина апреля. Урожай будет хороший в этом случае, — подчеркивает специалист.
С открытым грунтом сроки еще сильнее сдвигаются.
— Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня. Лучше всего только после этого срока высаживать томаты в открытый грунт — как правило, это скороспелые сорта. Такие, как «Акварель», «Сибирский скороспелый», «Боец», «Данко».
Посев этих семян на рассаду — начало-середина апреля.
Основные правила выращивания
Томаты теплолюбивы, но при этом достаточно стойкие к перепадам температур.
— Томаты — культура родом из Мексики. Когда я была еще совсем юным агрономом, в нашем огороде выращивались томаты очень ограниченного количества сортов — «Сибирский скороспелый», «Новинка Приднестровья» и «Бычье сердце». В СССР считалась Сибирь зоной «зеленых томатов». Снимали тогда томаты с грядок в начале августа и дозревали. Сейчас всё изменилось, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Лучше всего выбирать суперранние или ранние сорта.
Именно рассадный способ выращивания томата позволяет продлить жизнь этого растения до полугода — от марта до конца августа. Прежде всего нужно приготовить хорошую, плодородную, рыхлую, влагоемкую. Идеальным является сочетание — дерновая земля, разрыхлитель и перегной. Более подробно о подготовке грунта мы рассказывали здесь.
— Семена томата обычно продаются в магазинах, и они уже протравлены. Если человек сам выбирает семена из понравившихся сортов, то здесь нужно протравить семена в 1% растворе марганца. То есть 1 грамм марганцовокислого калия добавляем на 100 миллилитров воды, хорошо перемешиваем кристаллики, получаем темный раствор. Протравливаем семена и высушиваем, — объяснила специалист.
Только после такой обработки можно садить собственные семена. Томаты можно выращивать и на подоконнике. Главное — досветка.
— Тот, кто желает вырастить крепкую и хорошую рассаду, обязательно должен знать, что томаты, как никакая другая культура нуждаются в досвечивании. Сейчас очень много разных светодиодных ламп. Поставьте их над всходами, и как только появятся первые петельки всходов, то в этот момент обязательно нужно досвечивать рассаду томатов.
Температура на всходах должна быть
— Всходы появляются на 4–5 день. Глубина посева — от 0,7 до 1 сантиметра, чтобы не было выноса шапочки на поверхность. Бывает, что если неглубоко посеять, то околоплодник, семечко, закрывающее росток, вместе с петелькой выносится наверх. И получается брак в рассаде. Нужно хорошо прихлопнуть посевы, — советует агроном.
Красные, желтые, зеленые и даже черные...
Сейчас селекционеры достигли таких высот в разнообразии цвета, формы, вкуса томатов, что удивиться уже очень сложно. А выбрать что-то из этого разнообразия еще сложнее.
Среди зеленых томатов не стоит обходить вниманием — «Изумрудный поток» и «Болото». Из оранжевых томатов прекрасным вкусом обладают «Оранжевое чудо», «Золотая Андромеда», «Медовый спас».
— Все сорта томатов с оранжевым цветом благоприятно влияют на поджелудочную железу, — отмечает Людмила Шубина. — «Желтая сосулька» — прекрасный сорт с высоким урожаем, чудесные в засолке.
Черные томаты — уже не сказать, что новинка для Сибири, но многие всё равно с опасением к ним относятся. Попробуйте посадить — «Черного принца», «Черную грушу», «Черные черри».
— Такая цветовая гамма, как правило, говорит о том, что в помидоре содержится меньше кислоты и чаще всего такие томаты бывают сладкими. За это многие их и любят, — объяснила агроном. — Про сорта можно говорить бесконечно долго, но обычно садоводы ищут и находят то, что им особо полюбится. На вкус и цвет товарищей нет.
Как вырастить огромный помидор
Тем, кто гонится за рекордами в весе, стоит обратить внимание на сорт «Король Сибири», который был выведен сотрудниками нашего Центрального ботсада СО РАН. Плоды бывают от 600 грамм и могут достигать весом под килограмм.
— Но здесь нужно строго следовать технологии. Если хотите получить килограммовые помидоры, их нужно пасынковать, хорошо поливать и подкармливать. Это не просто — купил сорт, посадил и получил килограммовые помидоры. Здесь нужно приложить много труда, — предупреждает Людмила Шубина.
Помидоры сорта «Бычье сердце» тоже часто получаются внушительных размеров.
— У меня также был один экземпляр сорта «Кардинал малиновый» — 1,8 килограмма. Как арбуз получился. Огроменный помидор. Все крупноплодные сорта нужно обязательно пасынковать, убирать уродливые сросшиеся цветы — а они нередко появляются у них, — подчеркивает агроном.
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