Сажаем помидоры: как получить вкусный и богатый урожай томатов — лучшие сорта, сроки и правила посадки рассады

— Переросшая рассада никогда не бывает на пользу урожаю. Для ранних и суперранних сортов ее возраст должен быть 45–60 дней, для позднеспелых — 60 дней. Отсюда и готовимся к посеву, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Если у вас теплица с контролируемым отоплением, то высадка в нее возможна уже в самом начале мая. Отсчитываем назад 60 дней — будет начало марта. Идеально посеять семена — в начале марта, а лучше 9–10 числа. Главное, обеспечить сохранность посадок — чтобы их не побило морозом.

Теплицы с поликарбонатом, которыми чаще всего располагают новосибирские дачники, не могут обеспечить столь раннюю высадку на постоянное место. Обычно рассада оказывается в земле в них не раньше середины мая.

— К этому времени почва прогревается, и можно еще дополнительно укрыть рассаду. Получается дата посева семян в этом случае: конец марта — середина апреля. Урожай будет хороший в этом случае, — подчеркивает специалист.



С открытым грунтом сроки еще сильнее сдвигаются.