Огород на дому: секреты выращивания на балконе хрустящих огурчиков, сочных помидоров и свеклы

В первую очередь вы должны определить, сколько градусов тепла у вас на балконе или лоджии. Этот параметр основной. Многие культуры, такие как зеленый лук или томаты, могут выдержать перепады температуры, а вот для огурцов прохладное место губительно. На балконе не должно быть серьезных щелей, и нужно учитывать его освещенность.

— Проще всего на балконе вырастить зелень. Например, зеленый лук. Это одна из первых культур, которая может без проблем выращиваться даже в слабоосвещенных местах. Она достаточно быстро набирает массу, и в течение 30 дней уже можно снимать ее на салат, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Для лука, свеклы, шпината вполне комфортна температура 10–15 градусов.

Если вы хотите просто переждать до начала дачного сезона, то не стоит рассчитывать на петрушку, укроп, сельдерей: они достаточно долго растут. С началом теплого сезона внимания вашего на них не останется. Но если балкон — ваше единственное место для огородничества, то можно и их посеять. Так же хорошо растет и зеленый салат.