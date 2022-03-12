Топ-5 ошибок в выращивании рассады, которые погубят ваш урожай, — советы агронома, как их избежать

Весной главная забота дачника — выращивание рассады. От того, насколько крепкими и здоровыми будут растения, полностью зависит будущий урожай. Именно поэтому очень важно сейчас всё сделать правильно. В марте мы продолжаем сеять перцы, баклажаны, начинаем посадки помидоров, занимаемся цветами. В этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада» рассказываем о главных ошибках в выращивании рассады, а самое главное — как их избежать.
Ошибка в сроках посадки
Срок — одно из самых главных составляющих успеха. Если вы не дорастите рассаду или, наоборот, передержите ее в горшке, то в обоих случаях потеряете в урожае. Внимательно изучите сроки для каждой культуры.
— Переросшая рассада никогда не бывает на пользу урожаю, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Например, возраст томатов должен быть — 45–60 дней. Перцев и баклажанов — около 75 дней.
Некачественный грунт
От земли, в которой вы будете выращивать рассаду, зависит очень многое. Грунт должен быть некислым, рыхлым и питательным. Просто купить землю в магазине и не проверить ее — плохой вариант.
Рецепт идеального грунта прост. Должно быть три основных составляющих: дерновая земля, разрыхлитель и перегной.
Многие покупают готовую землю в мешках, и очень часто она оказывается кислой. В таком грунте рассада будет чахнуть.
— Человек сеет семена, всходы появляются и не растут. И это происходит потому, что почва кислая, — объяснила агроном.
Проверьте грунт на быстровсхожих культурах — редисе или капусте. Если рассада будет чахнуть и не расти, то землю нужно раскислить. Добавьте доломитовую муку или мел.
Слишком глубоко посеяно и наоборот
От глубины посева зависит, насколько качественную рассаду вы получите. Например, глубина посева помидоров — от 0,7 до 1 сантиметра. А семена петуний совсем не нужно присыпать землей.
— Если посеять томаты не так глубоко, как требуется, то будет вынос шапочки на поверхность. Околоплодник, семечко, закрывающее росток, вместе с петелькой выносится наверх. И получается брак в рассаде. Нужно хорошо прихлопнуть посевы, — советует агроном.
Внимательно изучите правила выращивания каждой из культур — у всех растений разная глубина посева.
Неверный температурный режим
Многие культуры очень чувствительны к температурному режиму. Особенно перцы, баклажаны и огурцы. Им необходима температура не ниже +24 градусов, а лучше
— Ни в коем случае не ставьте их на подоконник после того, как посеяли, — советует Людмила Шубина. — Их нужно обязательно держать в теплом месте.
А вот томаты устойчивы к перепадам температуры и холоду. Вы можете выращивать их на подоконнике. Температура на всходах должна быть
Отсутствие или избыток света
Внимательно следите за светом. И его избыток и недостаток могут сказаться на здоровье рассады. На всходах активные солнечные лучи легко сожгут нежные петельки, но если совсем убрать их, то тогда растение будет не таким крепким.
Если рассада стоит на подоконнике, то закройте часть окна бумагой или специальным экраном. При этом не забывайте о мягкой досветке.
— Досветки на всходах требуют любые культуры, — отмечает Людмила Шубина. — Сейчас на рынке множество ламп — от очень дорогих до бюджетных вариантов, которые легко использовать.
Что еще почитать про сад и огород
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