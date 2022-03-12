Топ-5 ошибок в выращивании рассады, которые погубят ваш урожай, — советы агронома, как их избежать

Весной главная забота дачника — выращивание рассады. От того, насколько крепкими и здоровыми будут растения, полностью зависит будущий урожай. Именно поэтому очень важно сейчас всё сделать правильно. В марте мы продолжаем сеять перцы, баклажаны, начинаем посадки помидоров, занимаемся цветами. В этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада» рассказываем о главных ошибках в выращивании рассады, а самое главное — как их избежать.



Ошибка в сроках посадки

Срок — одно из самых главных составляющих успеха. Если вы не дорастите рассаду или, наоборот, передержите ее в горшке, то в обоих случаях потеряете в урожае. Внимательно изучите сроки для каждой культуры.