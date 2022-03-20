«Относитесь к рассаде, как к детям»: чем, как и какие растения нужно подкормить, чтобы получить шикарный урожай

Любой дачник мечтает получить богатый урожай и ищет способы достичь поставленной цели. Чем подкормить рассаду? На что стоит обратить внимание после пикировки? Почему не стоит гнаться за модой и стараться внести как можно больше удобрений? Отвечаем в этом материале.
Подкормка рассады до пикировки
Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, объяснила, что залогом хорошего роста рассады и крепкого растения станет правильно подготовленный грунт. Рецепт идеального грунта прост. Должно быть три основных составляющих: дерновая земля, разрыхлитель и перегной.
— Я в своей практике не подкармливаю рассаду, поскольку сеянцы — малые дети. И относиться к рассаде нужно, как к маленьким детям, — уверяет агроном. — Маленьких детей кормят малыми дозами, точно так же и маленькие растения меньше требуют пищи. Тех субстратов и минеральных добавок, которые мы изначально внесли в грунт, их достаточно, чтобы растение до высадки на постоянное место было обеспечено основными элементами питания. Сейчас много предложений на рынке — и подкормки, и удобрения, но очень часто люди используют их как попало и губят свои растения. Поэтому лучше не экспериментировать и просто тщательно подготовить качественный грунт.
Рассада подкармливается только в том случае, если с ней происходит беда.
— Например, неопытный садовод взял грунт в магазине, не проверил его (как проверить грунт, мы рассказывали здесь. — Прим. ред.). На внешний вид почва была рыхлая, красивая, казалось бы, что всё должно прекрасно расти. Но, получив всходы, человек видит, что они замерли в росте и не хотят никак развиваться. Это первый признак того, что грунт кислый, — объяснила Людмила Шубина.
Из-за того что почва кислая, корневая система не развивается и элементы питания очень плохо усваиваются. Здесь вам поможет подкормка кальциевой селитрой, она раскислит почву. Дозировку можно уточнить на упаковке, но обычно пропорция: чайная ложка на три литра воды.
Подкормка рассады после пикировки
Чаще всего с проблемами дачники сталкиваются после пикировки растений.
— Когда посеял семена, то всё было благополучно, хороший был грунт. Его хватило, чтобы получить сеянцы. А для пикировки нужен больший объём грунта. В этом случае люди приобретают в магазине обычный торф, который, как правило, кислый, — отмечает Людмила Шубина. — И очень часто неопытные садоводы сталкиваются с тем, что после пикировки растения перестают расти и падают один за другим. И если человек это замечает, то срочно нужно раскислять почву. Обычно спустя 5–6 дней после пикировки сразу видно, растет рассада или нет.
В этом случае вас также выручит кальциевая селитра. Но следует внести еще и дополнительную подкормку.
— Сразу после пикировки рекомендую полить сеянцы гуминовыми удобрениями. Они бывают жидкими и сухими. Разводят в пропорции, рекомендованной производителями, до состояния светлого пива. А те, кто высаживает всё в свой грунт и готовит его по правильной рецептуре, то растениям достаточно этого, чтобы они выросли здоровыми и крепкими, — отмечает Людмила Шубина. — Оставьте рассаду в этом плане в покое. Но если не можете, то за весь период можно полить их гуминовыми удобрениями максимум два раза.
На что еще обратить внимание при выращивании
Лучше всё свое внимание с поиска подкормок и удобрений переключить на создание правильных условий для рассады. Здесь важны три составляющие: температурный режим, полив, свет.
— Большое значение, особенно для томатов, имеет закалка растений. Ночные температуры должны быть
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