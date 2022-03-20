«Относитесь к рассаде, как к детям»: чем, как и какие растения нужно подкормить, чтобы получить шикарный урожай

— Я в своей практике не подкармливаю рассаду, поскольку сеянцы — малые дети. И относиться к рассаде нужно, как к маленьким детям, — уверяет агроном. — Маленьких детей кормят малыми дозами, точно так же и маленькие растения меньше требуют пищи. Тех субстратов и минеральных добавок, которые мы изначально внесли в грунт, их достаточно, чтобы растение до высадки на постоянное место было обеспечено основными элементами питания. Сейчас много предложений на рынке — и подкормки, и удобрения, но очень часто люди используют их как попало и губят свои растения. Поэтому лучше не экспериментировать и просто тщательно подготовить качественный грунт.

Рассада подкармливается только в том случае, если с ней происходит беда.

— Например, неопытный садовод взял грунт в магазине, не проверил его (как проверить грунт, мы рассказывали здесь. — Прим. ред.). На внешний вид почва была рыхлая, красивая, казалось бы, что всё должно прекрасно расти. Но, получив всходы, человек видит, что они замерли в росте и не хотят никак развиваться. Это первый признак того, что грунт кислый, — объяснила Людмила Шубина.