Время огурцов, помидоров и капусты: что обязательно нужно посеять в апреле на рассаду, чтобы получить хороший урожай

Наступает время сеять культуры, которые растут очень быстро. В марте мы закончим сажать перцы, баклажаны и некоторые сорта томатов и приступим к огурцам, капусте и кабачкам. В этой рубрике «Семь кругов сада» рассказываем, что нужно посеять в апреле. Не пропустите сроки!



Общее правило при высадке на постоянное место

Новосибирцы высаживают культуры на своем участке в теплицы и открытый грунт. Сроки могут варьироваться и зависят напрямую от места.

— Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня. Значит нужно ориентироваться на этот срок. Если высаживаете раньше в открытый грунт, то обязательно позаботьтесь об укрывных материалах, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обычно у дачников простые неотапливаемые теплицы, и растения высаживаются после 20 мая, когда земля хорошо прогрелась.