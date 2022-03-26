Время огурцов, помидоров и капусты: что обязательно нужно посеять в апреле на рассаду, чтобы получить хороший урожай

Наступает время сеять культуры, которые растут очень быстро. В марте мы закончим сажать перцы, баклажаны и некоторые сорта томатов и приступим к огурцам, капусте и кабачкам. В этой рубрике «Семь кругов сада» рассказываем, что нужно посеять в апреле. Не пропустите сроки!
Общее правило при высадке на постоянное место
Новосибирцы высаживают культуры на своем участке в теплицы и открытый грунт. Сроки могут варьироваться и зависят напрямую от места.
— Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня. Значит нужно ориентироваться на этот срок. Если высаживаете раньше в открытый грунт, то обязательно позаботьтесь об укрывных материалах, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обычно у дачников простые неотапливаемые теплицы, и растения высаживаются после 20 мая, когда земля хорошо прогрелась.
Итак, вам нужно точно знать возраст, в котором растение должно высаживаться на постоянное место и отсчитать этот срок назад от планируемого вами момента высадки.
Помидоры
В начале апреля мы сеем основной массив томатов. Обратите внимание, что детерминантные и индетерминантные сорта требуют разного подхода и предназначены для высадки в разные места. В чем разница между ними, мы подробно объясняли здесь.
— Для ранних и суперранних сортов томатов ее возраст должен быть 45–60 дней, для позднеспелых — 60 дней, — напомнила Людмила Шубина.
В теплицы с поликарбонатом, которыми чаще всего располагают новосибирские дачники, обычно помидоры высаживают с 20–22 мая. При очень теплой весне — с 15–18 мая. Но при этом будьте готовы оперативно укрыть рассаду.
С открытым грунтом сроки еще сильнее сдвигаются. От 10 июня отсчитываем срок назад и получаем срок посева рассады — начало-середина апреля.
Астры
Эти очень популярные у сибиряков цветы мы сеем в начале-середине апреля, потому что их возраст должен быть примерно 45–60 дней в зависимости от сорта. Под астры обязательно нужно выбрать специальный грунт.
— Ни в коем случае нельзя сеять их в грунт, в котором был использован навоз, так как астры подвержены корневой гнили, — объяснила агроном. — Это очень нежная культура. Лучше взять просто дерновую землю, и будут прекрасные всходы, и растение потом не будет болеть.
Огурцы
В открытый грунт огуречную рассаду высаживают в среднем в возрасте 30 дней, максимум 35–40. Слишком старое и слишком молодое растение не даст нужного урожая, поэтому сибирякам не стоит торопиться.
Считаем срок: для открытого грунта сеем огурцы на рассаду только в начале мая или совсем в конце апреля. В крепкую теплицу растения можно высадить к 20–22 мая, соответственно рассаду сеем с 20 апреля.
В Новосибирской области лучше отдать предпочтение сортам наиболее устойчивым к перепадам температур, а также раннеспелым.
Капуста, кабачки, тыква
Рассада всех этих культур при правильном выращивании достаточно быстро становится готовой — их возраст должен быть 30 дней.
— Капуста на квашение сеется где-то с 20 апреля вплоть до 1 мая. Всё зависит от того, для чего она предназначена, — отметила Людмила Шубина. — Можно уже сеять тыквы с 20 апреля и до 10 мая. С кабачками та же самая ситуация. Это одно теплолюбивое семейство. Растение при слишком ранней высадке может получить стресс от холода и не даст нормального урожая.
Но всё же не стоит торопиться и лучше отложить посев этих культур на начало мая, тем более в праздничные выходные у вас будет чуть больше времени на то, чтобы этим заняться.
Что еще почитать про сад и огород
Весной главная забота дачника — выращивание рассады. От того, насколько крепкими и здоровыми будут растения, полностью зависит будущий урожай. Именно поэтому очень важно сейчас всё сделать правильно. В марте мы продолжаем сеять перцы, баклажаны, начинаем посадки помидоров, занимаемся цветами. Рассказываем о главных ошибках в выращивании рассады, а самое главное — как их избежать.
У многих дачников к середине марта рассада достигла таких размеров, что в одном горшочке растениям становится тесно. Очень важно не пропустить этот момент и рассадить их в разные емкости. Как правильно и когда пикировать рассаду перцев и баклажанов, рассказываем вместе с агрономом. Будьте очень аккуратными, иначе можете погубить свои труды.
СЮЖЕТ
В марте и апреле мы продолжаем сеять рассаду томатов, и многие дачники сталкиваются с проблемой — какой сорт выбрать из всего того разнообразия, что предлагает рынок. Продавец в магазине деловито спрашивает: «Вам детерминантные или индетерминантные?» Объясняем, что значат эти мудреные слова, чем между собой отличаются сорта и куда и какие помидоры в итоге высаживать.
Любой дачник мечтает получить богатый урожай и ищет способы достичь поставленной цели. Чем подкормить рассаду? На что стоит обратить внимание после пикировки? Почему не стоит гнаться за модой и стараться внести как можно больше удобрений? Отвечаем в этом материале.