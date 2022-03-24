Детерминантные сорта томатов: какие выбрать, почему их нужно сажать в Сибири и в чем их отличие

В марте и апреле мы продолжаем сеять рассаду томатов, и многие дачники сталкиваются с проблемой — какой сорт выбрать из всего того разнообразия, что предлагает рынок. Продавец в магазине деловито спрашивает: «Вам детерминантные или индетерминантные». Объясняем, что значат эти мудреные слова, чем между собой отличаются сорта и куда и какие помидоры в итоге высаживать.
Детерминантный сорт томатов — что это значит, какие выбрать
Детерминантные сорта — низкорослые сорта помидоров, которые лучше всего подходят для выращивания в Сибири. Выше 50–60 сантиметров они не вытянутся, при этом плоды очень быстро спеют, но такие растения имеют и свои недостатки. Они плодоносят один раз.
— Это самые любимые сорта сибиряков, потому что низкорослые, предназначенные для открытого грунта, вкусные и крепкие. Они даже в рассадный период не вытягиваются. Выбирают их чаще всего, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Их плоды созревают на корню даже в суровых сибирских условиях.
Сроки посева детерминантных сортов — с середины апреля. Возраст рассады на момент высадки в землю должен составлять 45–60 дней. Нужно учитывать, что угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, в других регионах эта цифра может сдвигаться на более ранний срок. Пасынкования детерминантные сорта не требуют.
Среди сортов стоит обратить внимание на «дубок», «барнаульский консервный», «боец», «петруша огородник», «сибирская тройка», «демидов», «сибирский скороспелый», «акварель», «крепыш».
Индетерминантный сорт томатов — что это значит, какие выбрать
Индетерминантные сорта — это томаты, которые способны достигать в высоту 2–2,5 метра, если вы их не подрезаете. Это сорта с неограниченным ростом, которые плодоносят на протяжении всего сезона. Это теплолюбивые томаты. Условия юга в Сибири для них создают в теплицах.
— В основном это гибриды иностранной селекции. Как правило, в середине августа у них уже прищипывают верхушки, чтобы 5–6 завязанных кистей смогли сформировать хорошие плоды и поспеть. В течение сезона они будут давать урожай, — отметила Людмила Шубина. — Сейчас до конца мая — начала апреля мы сеем именно эти сорта.
Среди сортов можно попробовать вырастить «деборау», «желтые сосульки», «черную грушу». Возраст рассады — максимум до 70 дней, но лучше всего в 60 дней.
— Как правило, те, кто любят крупноплодные сорта, не гибриды, выбирают «бычье сердце». Это очень известный позднеспелый сорт. Очень вкусный «деборау» — они бывают розовыми, красными и даже черными, — объяснила агроном. — Но чаще всего используют высокоурожайные гибриды, устойчивые к кладоспориозу. Это грибковое заболевание, которое напрочь сжигает листья, и наши российские сорта не очень к нему устойчивые.
Стоит приглядеться к таким гибридам, как «пинк мэджик», «пинк парадайз», «пинк райз».
— Это всё розовоплодные сорта, сладкого вкуса и достаточно урожайные. Листья не болеют. Сорт «толстой», например, еще и великолепен в засолке, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Куда и что будем высаживать
Нужно запомнить, что всё, что низкое, — в открытый грунт, высокое — в теплицу.
— Если посадите низкорослый скороспелый сорт в теплице, то он даст урожай с куста 2–3 килограмма, и всё, займет место. А индетерминантные сорта дают до 6 килограмм с куста, поэтому их высаживают в теплицы. Тем более они более теплолюбивы, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но иногда садоводы, чтобы ускорить получение томатов, высаживают и скороспелые детерминантные сорта в теплицу. Но они их располагают ближе к двери или по краям. У нас же обычно у дачников полукруглые теплицы, и краевые пространства не используются эффективно.
Поэтому 5–6 кустов низкорослых ранних сортов будет разумно посадить по краям теплицы, а остальное пространство отдать под индертеминантные сорта.
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