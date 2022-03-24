Детерминантные сорта томатов: какие выбрать, почему их нужно сажать в Сибири и в чем их отличие

В марте и апреле мы продолжаем сеять рассаду томатов, и многие дачники сталкиваются с проблемой — какой сорт выбрать из всего того разнообразия, что предлагает рынок. Продавец в магазине деловито спрашивает: «Вам детерминантные или индетерминантные». Объясняем, что значат эти мудреные слова, чем между собой отличаются сорта и куда и какие помидоры в итоге высаживать.

Детерминантный сорт томатов — что это значит, какие выбрать

Детерминантные сорта — низкорослые сорта помидоров, которые лучше всего подходят для выращивания в Сибири. Выше 50–60 сантиметров они не вытянутся, при этом плоды очень быстро спеют, но такие растения имеют и свои недостатки. Они плодоносят один раз.