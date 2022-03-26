Если забыли про баклажаны: крайний срок высевания на рассаду и основные правила пикировки

— От возраста рассады напрямую зависит урожайность. Слишком молодое и слишком старое растение уменьшит ваш урожай, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня. А, например, в Краснодарском крае вы сможете высадить баклажаны в открытый грунт уже в начале мая, потому что низкие температуры могут быть крайне маловероятны. Поэтому внимательно проверьте этот показатель — обычно эти данные публикуют региональные гидрометцентры.

От момента высадки и считаем назад срок посадки. Например, в открытый грунт вы планируете высадить баклажаны в начале июня, тогда рассаду сажаем в начале апреля. У вас есть возможность посадить растения в теплицу в середине мая? Тогда смело можно посеять раннеспелые сорта уже сейчас.

Какие сорта баклажанов выбрать

Сорта баклажанов делятся на два типа — для открытого и закрытого грунта. Это влияет и на срок высадки и на качество плодов, поэтому сразу постарайтесь определиться, сколько и где вы хотите высадить растений.

