26 марта суббота
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дня14 крутых дач дешевле миллиона
Все новости
Все новости

Если забыли про баклажаны: крайний срок высевания на рассаду и основные правила пикировки

У вас еще есть время посеять этот вкусный овощ, но сроки поджимают

370
2Обсудить

Поделиться

Баклажаны любят жару, хороший полив и досветку

Баклажаны любят жару, хороший полив и досветку

Поделиться

Если вы забыли посеять баклажаны, то у вас еще есть время запрыгнуть в последний вагон. Этот овощ не зря пользуется популярностью — он не только вкусный, но и полезный, хоть и с некоторыми но. Вместе с агрономом рассказываем, когда сажать баклажаны на рассаду, когда пикировать баклажаны после всходов и на какие сорта стоит обратить внимание. Кстати, всё большей популярностью пользуются зеленые баклажаны!

Когда сажать баклажаны на рассаду

Важно очень точно рассчитать возраст рассады, которого она должна достичь к моменту высадки на постоянное место, будь то теплица или открытый грунт. Рассада баклажана не должна быть старше 60–75 дней.

— От возраста рассады напрямую зависит урожайность. Слишком молодое и слишком старое растение уменьшит ваш урожай, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня. А, например, в Краснодарском крае вы сможете высадить баклажаны в открытый грунт уже в начале мая, потому что низкие температуры могут быть крайне маловероятны. Поэтому внимательно проверьте этот показатель — обычно эти данные публикуют региональные гидрометцентры.

От момента высадки и считаем назад срок посадки. Например, в открытый грунт вы планируете высадить баклажаны в начале июня, тогда рассаду сажаем в начале апреля. У вас есть возможность посадить растения в теплицу в середине мая? Тогда смело можно посеять раннеспелые сорта уже сейчас.

Какие сорта баклажанов выбрать

Сорта баклажанов делятся на два типа — для открытого и закрытого грунта. Это влияет и на срок высадки и на качество плодов, поэтому сразу постарайтесь определиться, сколько и где вы хотите высадить растений.

— Среди баклажанов для открытого грунта я бы порекомендовала «Робин Гуд» — очень ранний сорт, «Аннет» и «Эпик», — советует агроном. — Среди сортов баклажанов для закрытого грунта я отдаю предпочтение сортам «Каратай», «Хобот слона», «Рома», «Алмаз».

Обратите внимание и на зеленые баклажаны. Выглядят они очень непривычно, но вкус у них потрясающий. Можно попробовать такие сорта, как «Зелененький», «Изумруд», «Дельфин».

Как выращивать рассаду баклажанов

Баклажану нужен жаркий климат, поэтому температура ему нужна +22...+27 градусов. В общем, чем выше, тем лучше. При этом внимательно следите за влажностью и обязательно досвечивайте рассаду.

Семена садят примерно на 1 сантиметр, предварительно обработав в двух растворах — марганцевом и зольном (или в минеральных удобрениях). Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

После пикировки постарайтесь расставить горшочки на достаточном расстоянии друг от друга. Если будет мало места, то рассада пойдет вверх и будет недостаточно крепкой. При проветривании обязательно накрывайте рассаду, баклажаны начинают приучать к более прохладному воздуху только за две недели до высадки в открытый грунт или теплицу.

Когда пикировать баклажаны после всходов

Для пересадки сеянцев из одного горшка в разные есть свой термин — это называется пикировка. Многие дачники стараются сразу сеять баклажаны в отдельные горшочки, чтобы потом их не рассаживать, ведь эти растения требуют максимальной аккуратности во время этого процесса. Но здесь тоже есть свои риски — семена могут оказаться бракованными, да и места для горшочков в квартире обычно не так много.

— Баклажаны требуют очень аккуратной пикировки. Вынимайте растение пикировальным колышком обязательно с куском земли, — советует Людмила Шубина. — Обычно настоящая пара листьев появляется через 3–4 недели после всходов. Тогда растение готово к пересадке.

Пролейте землю перед тем как рассадить растения, тогда вам будет проще вынимать их с комочком. Заглублять баклажаны не нужно, и лучше корни не прищипывать, а аккуратно опустить в лунку. Объем стакана — не менее полулитра. Для лучшего роста следует полить рассаду гуматами, сейчас они продаются и в сухом виде.

Что еще почитать про сад и огород

Весной главная забота дачника — выращивание рассады. От того, насколько крепкими и здоровыми будут растения, полностью зависит будущий урожай. Именно поэтому очень важно сейчас всё сделать правильно. В марте мы продолжаем сеять перцы, баклажаны, начинаем посадки помидоров, занимаемся цветами. Рассказываем о главных ошибках в выращивании рассады, а самое главное — как их избежать.

У многих дачников к середине марта рассада достигла таких размеров, что в одном горшочке растениям становится тесно. Очень важно не пропустить этот момент и рассадить их в разные емкости. Как правильно и когда пикировать рассаду перцев и баклажанов, рассказываем вместе с агрономом. Будьте очень аккуратными, иначе можете погубить свои труды.

СЮЖЕТ

Обустраиваем дачуОбустраиваем дачу

Любой дачник мечтает получить богатый урожай и ищет способы достичь поставленной цели. Чем подкормить рассаду? На что стоит обратить внимание после пикировки? Почему не стоит гнаться за модой и стараться внести как можно больше удобрений? Отвечаем в этом материале.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

баклажаныдачаогородсад
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter