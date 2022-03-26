Если забыли про баклажаны: крайний срок высевания на рассаду и основные правила пикировки

Если вы забыли посеять баклажаны, то у вас еще есть время запрыгнуть в последний вагон. Этот овощ не зря пользуется популярностью — он не только вкусный, но и полезный, хоть и с некоторыми но. Вместе с агрономом рассказываем, когда сажать баклажаны на рассаду, когда пикировать баклажаны после всходов и на какие сорта стоит обратить внимание. Кстати, всё большей популярностью пользуются зеленые баклажаны!
Когда сажать баклажаны на рассаду
Важно очень точно рассчитать возраст рассады, которого она должна достичь к моменту высадки на постоянное место, будь то теплица или открытый грунт. Рассада баклажана не должна быть старше 60–75 дней.
— От возраста рассады напрямую зависит урожайность. Слишком молодое и слишком старое растение уменьшит ваш урожай, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня. А, например, в Краснодарском крае вы сможете высадить баклажаны в открытый грунт уже в начале мая, потому что низкие температуры могут быть крайне маловероятны. Поэтому внимательно проверьте этот показатель — обычно эти данные публикуют региональные гидрометцентры.
От момента высадки и считаем назад срок посадки. Например, в открытый грунт вы планируете высадить баклажаны в начале июня, тогда рассаду сажаем в начале апреля. У вас есть возможность посадить растения в теплицу в середине мая? Тогда смело можно посеять раннеспелые сорта уже сейчас.
Какие сорта баклажанов выбрать
Сорта баклажанов делятся на два типа — для открытого и закрытого грунта. Это влияет и на срок высадки и на качество плодов, поэтому сразу постарайтесь определиться, сколько и где вы хотите высадить растений.
— Среди баклажанов для открытого грунта я бы порекомендовала «Робин Гуд» — очень ранний сорт, «Аннет» и «Эпик», — советует агроном. — Среди сортов баклажанов для закрытого грунта я отдаю предпочтение сортам «Каратай», «Хобот слона», «Рома», «Алмаз».
Обратите внимание и на зеленые баклажаны. Выглядят они очень непривычно, но вкус у них потрясающий. Можно попробовать такие сорта, как «Зелененький», «Изумруд», «Дельфин».
Как выращивать рассаду баклажанов
Баклажану нужен жаркий климат, поэтому температура ему нужна
Семена садят примерно на 1 сантиметр, предварительно обработав в двух растворах — марганцевом и зольном (или в минеральных удобрениях). Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
После пикировки постарайтесь расставить горшочки на достаточном расстоянии друг от друга. Если будет мало места, то рассада пойдет вверх и будет недостаточно крепкой. При проветривании обязательно накрывайте рассаду, баклажаны начинают приучать к более прохладному воздуху только за две недели до высадки в открытый грунт или теплицу.
Когда пикировать баклажаны после всходов
Для пересадки сеянцев из одного горшка в разные есть свой термин — это называется пикировка. Многие дачники стараются сразу сеять баклажаны в отдельные горшочки, чтобы потом их не рассаживать, ведь эти растения требуют максимальной аккуратности во время этого процесса. Но здесь тоже есть свои риски — семена могут оказаться бракованными, да и места для горшочков в квартире обычно не так много.
— Баклажаны требуют очень аккуратной пикировки. Вынимайте растение пикировальным колышком обязательно с куском земли, — советует Людмила Шубина. — Обычно настоящая пара листьев появляется через 3–4 недели после всходов. Тогда растение готово к пересадке.
Пролейте землю перед тем как рассадить растения, тогда вам будет проще вынимать их с комочком. Заглублять баклажаны не нужно, и лучше корни не прищипывать, а аккуратно опустить в лунку. Объем стакана — не менее полулитра. Для лучшего роста следует полить рассаду гуматами, сейчас они продаются и в сухом виде.
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