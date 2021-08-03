Диетолог рассказала, чем опасны баклажаны

Ирина Бородина — врач-диетолог екатеринбургского Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.



Серьезно отравиться баклажаном нельзя — возможно только легкое отравление: с головной болью, диареей, тошнотой и повышением температуры. Но даже для этого придется съесть несколько килограммов перезревших баклажанов. А летальная доза и вовсе недостижима.



Воздержаться от употребления баклажанов врачи рекомендуют пациентам с колитом, холециститом, камнями в почках, обостренным артритом, низким уровнем железа или при аллергии на пасленовые.



Кстати, многое о продукте можно узнать по его цвету. Он зависит от пигментов — полезных антиоксидантов, известных своими профилактическими свойствами. Чтобы безошибочно определить продукт, который принесет вам максимум пользы, читайте, что цвет может рассказать о продуктах.

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