Диетолог рассказала, чем опасны баклажаны

Человеческий организм хорошо переваривает баклажан, а правильно приготовленное блюдо вряд ли сможет серьезно навредить, но в составе этого овоща есть одно потенциально опасное вещество — соланин.
— Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Больше всего соланина содержится в мягких перезревших плодах. Поэтому стоит выбирать упругие и молодые баклажаны, а при приготовлении кожицу лучше снимать. В мякоти баклажана также есть вредные вещества, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты в организме, что может стать причиной камней в почках.
Ирина Бородина — врач-диетолог екатеринбургского Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
Серьезно отравиться баклажаном нельзя — возможно только легкое отравление: с головной болью, диареей, тошнотой и повышением температуры. Но даже для этого придется съесть несколько килограммов перезревших баклажанов. А летальная доза и вовсе недостижима.
Воздержаться от употребления баклажанов врачи рекомендуют пациентам с колитом, холециститом, камнями в почках, обостренным артритом, низким уровнем железа или при аллергии на пасленовые.
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