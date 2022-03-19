Замачивайте семена в двух растворах: зачем и как правильно это делать перед посадкой (и как проверить всхожесть)

В самом разгаре сейчас у новосибирских дачников посевная. Мы продолжаем сеять перцы и баклажаны и начинаем садить помидоры и цветы, постепенно готовясь к работе с огурцами, капустой и другими культурами. Очень важно правильно обработать семена перед посевом, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Рассказываем все нюансы замачивания и проверки семян на всхожесть.



Замачивание и обработка семян перед посевом на рассаду

Перед посадкой любые семена лучше всего предварительно обработать.

— Замочить их нужно в двух растворах. Первый — из марганцовокислого калия, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно сделать 1-процентный раствор. Разводим 1 грамм марганцовокислого калия в 100 миллилитрах воды. С помощью этого раствора мы убиваем внешние возбудители заболеваний, те, что находятся на околоплоднике.