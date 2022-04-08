Сажаем бархатцы: когда выращивать рассаду и как выбрать лучшие сорта

Дача должна приносить не только пользу в виде вкусных овощей, фруктов и ягод, но и радовать глаз. И для начинающих, и для опытных садоводов бархатцы станут идеальным вариантом украшения участка. Блогер-цветовод, химик Кристина Хрустова рассказывает, когда и как сеять бархатцы на рассаду, как правильно их выращивать и почему тень не подойдет для этих цветов.
Что посеять начинающему цветоводу? Конечно же, бархатцы. Это одна из самых простых, неприхотливых и цветущих культур. И хотя бархатцы могут расти в тени и полутени, отблагодарят пышным цветением они всё-таки на открытом солнечном участке.
Какие выбрать сорта
Видов и сортов бархатцев множество, однако среди садоводов самые популярные — прямостоячие, отклоненные и тонколистные. Цветки могут быть простыми и махровыми.
Отдельно бы хотелось выделить тонколистные бархатцы. Растение формирует пышный габитус (внешний облик цветка. — Прим. ред.), усыпанный мелкими цветочками.
Стоит обратить внимание на «лайм грин» — новый гибрид, лепестки окрашены в ярко-зеленый цвет, «Гильбер Штейн» — гибрид формирует мощный куст с крупными шарообразными соцветиями, не требует подвязывания. «Битлс Уайт Мун» — универсальный гибрид с белой окраской соцветий.
Среди отклоненных очень красивы «оранжевое пламя», «хамелеон файербол», «арлекин». Среди тонколистных особо выделяется «лулу» — сильноветвистое растение, имеет шарообразную форму куста, обильно усыпан лимонными соцветиями до 3 сантиметров в диаметре. «Урсула» — пышный компактный куст, усыпанный золотисто-желтыми соцветиями.
Когда сажать бархатцы на рассаду
Возраст рассады бархатцев на момент высадки в открытый грунт — 40–50 дней. Отсюда и нужно отсчитывать время посева. Если в нашем регионе мы высаживаем цветы в открытый грунт в начале июня, то в середине апреля можно приступать к посеву. В более теплых регионах бархатцы высевают уже сейчас.
Для успешного получения рассады бархатцев нужно постараться соблюсти все условия:
1. Грунт для посева должен быть рыхлым и питательным. Для этого цветочный грунт лучше всего смешать с улучшителями структуры грунта (перлитом и вермикулитом) в соотношении 3 части грунта, 1 часть улучшителей.
2. Емкость для посева лучше всего выбрать с крышкой (для создания парникового эффекта) и дренажными отверстиями (для оттока излишней влаги).
3. После того как емкость будет наполнена грунтом, слегка утрамбуйте его и сделайте бороздки глубиной около
4. Для предотвращения развития патогенной среды (различные бактериальные и грибковые заболевания) грунт лучше всего пролить био- или химическими фунгицидами.
5. В бороздках с шагом в 2 сантиметра расположите семена бархатцев. Аккуратно присыпьте посеянные семена слоем грунта либо прокаленного песка (слой не должен превышать
6. Последний шаг — увлажните посевы из пульверизатора и накройте крышкой или закройте пленкой.
Сеянцы не заставят себя долго ждать. При температуре
Пикировка и уход в открытом грунте
Следующая стадия ухода за рассадой бархатцев — пикировка. Пикировку бархатцев начинают по-разному. Можно это делать при появлении двух настоящих листочков, тогда растения рассаживают в небольшие емкости (объемом до 200 миллилитров). Второй вариант — пикировать цветы, когда есть 3–4 настоящих листочка, тогда растения должны находится в емкости объемом 300—
Помимо того что бархатцы имеют высокий декоративный вид весь сезон, они еще и носят весьма полезный характер. Все бархатцы обладают стойким ароматом. Этот аромат может отпугнуть вредителей от, например, овощей. Вот вам еще одна причина, по которой стоит посеять это растение для своего огорода.
Полив бархатцам нужен умеренный. Они не переносят постоянной тени и вымокание грунта. Поэтому место высадки рассады бархатцев должно быть солнечным, а почва — хорошо дренированной.
Хорошо отзываются на подкормки, однако чрезмерное подкармливание может привести к «жированию» куста (не цветет). В таком случае цветение отложится. Для бархатцев достаточно раз в месяц дать минеральное комплексное удобрение для цветущих растений.
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