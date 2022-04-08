Сажаем бархатцы: когда выращивать рассаду и как выбрать лучшие сорта

Дача должна приносить не только пользу в виде вкусных овощей, фруктов и ягод, но и радовать глаз. И для начинающих, и для опытных садоводов бархатцы станут идеальным вариантом украшения участка. Блогер-цветовод, химик Кристина Хрустова рассказывает, когда и как сеять бархатцы на рассаду, как правильно их выращивать и почему тень не подойдет для этих цветов.

Что посеять начинающему цветоводу? Конечно же, бархатцы. Это одна из самых простых, неприхотливых и цветущих культур. И хотя бархатцы могут расти в тени и полутени, отблагодарят пышным цветением они всё-таки на открытом солнечном участке.

