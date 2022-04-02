Попка точно не горчит: сорта огурцов, которые хорошо плодоносят в Сибири — когда и как их правильно сеять на рассаду

С середины апреля дачникам стоит задуматься об огурцах и к концу месяца активно приступать к посадкам рассады. Когда сажать их для теплицы и открытого грунта? Какие сорта стоит выбрать? Почему огурец может перестать расти и почему горькие плоды — это не плохо? Отвечаем на все вопросы вместе с агрономом в этой статье нашей постоянной рубрики «Семь кругов сада».
Когда сажать огурцы
Огурец — очень теплолюбивая культура, и при температуре в почве ниже +14 градусов перестанет расти и может погибнуть. Поэтому в Новосибирской области в открытый грунт мы высаживаем огурцы в начале июня, в идеале после 10 июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
— Теплицы прогреваются для высадки огурца примерно к середине мая и позже — 20–25 мая. Температура +14 градусов для корневой системы огурца уже некомфортна. Он перестает расти и плодоносить. Поэтому высадку огурцов нужно подгонять к сибирским погодным условиям, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть не более 30–35 дней. Если вы сажаете огурцы в теплицу, поликарбонатную или полиэтиленовую, то на рассаду их сейте 20–25 апреля. Раньше можно сеять огурцы только для теплиц с гарантированным подогревом. Если рассада предназначена для открытого грунта, то срок посадки семян еще сильнее сдвигается — на начало мая.
Какие сорта стоит выбрать сибирякам
В Новосибирской области лучше отдать предпочтение сортам, наиболее устойчивым к перепадам температур, а также раннеспелым.
Если вы собираетесь выращивать огурцы в теплице, то стоит обратить внимание на самоопыляемые гибриды: «эколь», «герман», «капра», «доломит», «профи».
— Это огурцы малоплетистые, которые не заполняют всё пространство собой, — отметила эксперт. — Но в любом случае высаживать их нужно с шагом в три растения на квадратный метр. В этом случае не будет джунглей.
Раннеспелые гибриды: «маша», «мария», «адам», «зозуля».
— Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, где на растениях есть и мужские, и женские цветы. Они менее прихотливы, — отметила Людмила Шубина.
Все вышеперечисленные сорта и гибриды не горчат (если вы, конечно, не забыли совсем о поливе). Но горечь огурца — это не всегда плохо.
— Кукурбин — это то самое вещество, которое горчит в огурце. Чаще всего скапливается в попке огурца, которая идет от стебля. И на самом деле это лекарственное вещество, которое способно приостанавливать рост плохих клеток в нашем организме. И тем, кто хочет быть более здоровым — советую съедать горькие попки, — отметила агроном.
Как сеять огурцы
Обычно огурцы сеют сразу в стаканчики, но некоторые используют и торфяные таблетки. Растение требует особого, очень рыхлого грунта.
— Почва должна быть гораздо рыхлее, чем для перцев и помидоров. Ее готовят с разбавлением грунта 2–3-летними перепревшими опилками. И эта рыхлость позволяет очень хорошо развиться корневой системе, — объяснила Людмила Шубина. — У огурца корневая система очень требовательна к кислороду в прикорневой зоне. Если это обеспечить — то тогда она становится мощной, хорошо развитой, ветвится. А в плотной почве огурец очень плохо развивается.
Под семена нужно положить суперфосфат двойной.
— Сделайте луночку на глубину 1 сантиметр, затем положите 2–3 зернышка суперфосфата двойного, почвой присыпьте слегка, а потом уложите семечко на глубину не более 0,5 сантиметров. Желательно их сеять сухими. Всходы появляются при температуре +22...+25 градусов, — отмечает агроном. — Увлажнили почву, закрыли полиэтиленовой пленкой и поставили в самое теплое место.
Обычно при таких условиях огурец всходит на 4–5-й день. Если он на 6-й день не взошел, то значит, было слишком холодно. И семена просто в почве сгнивают.
— Если огурец выращивается на подоконнике, то нужно его обязательно досвечивать. Иначе рассада будет слишком вытягиваться, — напоминает специалист. — Огурцам досветка требуется гораздо больше, чем томатам. То есть 3 часа утром, 3 часа вечером. В пасмурный день досвечиваем и днем.
Что еще почитать про сад и огород
Сейчас у многих дачников рассада помидоров, которые пойдут в теплицы, уже доросла до таких размеров, что ее пора рассаживать. При пикировке томатов нужно соблюдать определенные правила, а также стоит обратить внимание не на стаканчики, а на ящики.
СЮЖЕТ
Наступает время сеять культуры, которые растут очень быстро. В марте мы закончим сажать перцы, баклажаны и некоторые сорта томатов и приступим к огурцам, капусте и кабачкам. Рассказываем, что нужно посеять в апреле. Не пропустите сроки!
Как правильно и когда пикировать рассаду перцев и баклажанов, рассказываем здесь вместе с агрономом. Будьте очень аккуратными, иначе можете погубить свои труды.