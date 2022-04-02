Попка точно не горчит: сорта огурцов, которые хорошо плодоносят в Сибири — когда и как их правильно сеять на рассаду

— Теплицы прогреваются для высадки огурца примерно к середине мая и позже — 20–25 мая. Температура +14 градусов для корневой системы огурца уже некомфортна. Он перестает расти и плодоносить. Поэтому высадку огурцов нужно подгонять к сибирским погодным условиям, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть не более 30–35 дней. Если вы сажаете огурцы в теплицу, поликарбонатную или полиэтиленовую, то на рассаду их сейте 20–25 апреля. Раньше можно сеять огурцы только для теплиц с гарантированным подогревом. Если рассада предназначена для открытого грунта, то срок посадки семян еще сильнее сдвигается — на начало мая.

Какие сорта стоит выбрать сибирякам

В Новосибирской области лучше отдать предпочтение сортам, наиболее устойчивым к перепадам температур, а также раннеспелым.



Если вы собираетесь выращивать огурцы в теплице, то стоит обратить внимание на самоопыляемые гибриды: «эколь», «герман», «капра», «доломит», «профи».

