В полнолуние ничего не трогай: когда сеять капусту на рассаду в 2022 году

— Их сеют те, кто хочет есть свежую белокочанную капусту уже в середине июня, начале июля, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Начинаем сеять с 5–6 апреля. Также можно уже начинать посев цветной капусты, брокколи, кольраби.

Дачникам стоит обратить внимание на такие ранние сорта белокочанной капусты, как «июньская», «малахит», «старт», «казачок».

Капусту на квашение, то есть поздние сорта, сеют позже — с 20 по 1 мая для того, чтобы она в последствии не перерастала и не лопалась.

— Большинство современных гибридов все-таки имеют высокую устойчивость к растрескиванию и могут вырасти весом до 10 килограмм. Очень хороший урожай дают сорта «мегатон», «ринда», «белорусская», «подарок», — перечислила агроном.

Дачники редко высаживают капусту в теплицы, чаще всего эта культура растет в открытом грунте. Возраст рассады капусты должен быть 30–40 дней в зависимости от сорта. Переросшая рассада капусты дольше приживается и медленнее набирает массу.