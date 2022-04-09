В полнолуние ничего не трогай: когда сеять капусту на рассаду в 2022 году

В апреле многие дачники начинают сеять капусту. Сейчас время ранних сортов, а ближе к концу месяца можно приступать к работе с более поздними гибридами, которые потом пойдут на квашение. В посеве вам поможет лунный календарь и советы агронома. Мы изучили календарь вдоль и поперек, чтобы выяснить, когда сажать капусту на рассаду в 2022 году и в какие дни этого делать категорически не стоит.
Когда высаживать капусту в 2022 году — лучшие сорта для Сибири
Капуста — культура холодостойкая. Сеют ее в течение апреля и вплоть до начала мая. Сначала дачники занимаются ранними сортами.
— Их сеют те, кто хочет есть свежую белокочанную капусту уже в середине июня, начале июля, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Начинаем сеять с 5–6 апреля. Также можно уже начинать посев цветной капусты, брокколи, кольраби.
Дачникам стоит обратить внимание на такие ранние сорта белокочанной капусты, как «июньская», «малахит», «старт», «казачок».
Капусту на квашение, то есть поздние сорта, сеют позже — с 20 по 1 мая для того, чтобы она в последствии не перерастала и не лопалась.
— Большинство современных гибридов все-таки имеют высокую устойчивость к растрескиванию и могут вырасти весом до 10 килограмм. Очень хороший урожай дают сорта «мегатон», «ринда», «белорусская», «подарок», — перечислила агроном.
Дачники редко высаживают капусту в теплицы, чаще всего эта культура растет в открытом грунте. Возраст рассады капусты должен быть 30–40 дней в зависимости от сорта. Переросшая рассада капусты дольше приживается и медленнее набирает массу.
Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, но ночных похолоданий эта культура не особо боится. Так что высадить ее можно уже в конце мая. Температуру ночью в
Когда сеять капусту в 2022 году по лунному календарю
Помнить о лунном календаре при посеве важно, потому что капуста созревает над поверхностью почвы, и сеять семена желательно на растущую Луну. А вот в новолуние и полнолуние посевы не проводят.
Рекомендации по посадке капусты
— Семена капусты можно сеять как предварительно замоченными, так и сухими, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов. — Главное, разместить их в рыхлую и плодородную почву, а емкости снабдить обязательными отверстиями для дренажа и дренажным слоем в виде перлита толщиной в сантиметр. Обычно семена сеют в общие емкости, а когда рассада достигнет определенного размера и обзаведется парой настоящих листочков, ее пикируют в отдельные емкости. Семена заглубляют на глубину около
Высевать семена капусты лучше так, чтобы между рядками было примерно три сантиметра свободной земли. Чтобы вам потом легче было рыхлить почву, поливать и пикировать растения. После посева емкости обязательно накройте стеклом или пленкой и уберите в место с температурой примерно 20 градусов тепла. Чем стабильнее будет температура, тем лучше. Как только появятся всходы, пленку или стекло уберите, а контейнеры поставьте на свет.
— Так как весной обычно естественного освещения не хватает, поскольку день еще довольно короток, то необходимо использовать лампы досветки, — говорит Николай Хромов. — Для капусты оптимален световой день около 13 часов. Чтобы понять, нужны ли лампы досветки, просто включите их днем. Если после этого в комнате сразу стало ярче, значит, досветка нужна. Если ничего не изменилось, то пока лампы можно не включать.
Также старайтесь чаще и крайне аккуратно рыхлить почву, а увлажнять грунт — не более двух раз в неделю. Не переливайте и не пересушивайте земляной ком.
На постоянное место рассаду высаживают, когда она окрепнет и обзаведется четырьмя или пятью настоящими листочками. К моменту посадки в окончательные условия почва и воздух должны быть достаточно прогреты, а угроза возвратных заморозков должна быть минимальной.
Что еще почитать про сад и огород
Дача должна приносить не только пользу в виде вкусных овощей, фруктов и ягод, но и радовать глаз. И для начинающих, и для опытных садоводов бархатцы станут идеальным вариантом украшения участка. Рассказываем, когда и как сеять бархатцы на рассаду, как правильно их выращивать и почему тень не подойдет для этих цветов.
Апрель — время для высевания не только овощей, но и цветов. Многие дачники очень любят астры, и не зря — цветок хоть и достаточно неприхотливый, но имеет свои особенности. Вместе с агрономом рассказываем, когда и как сеять астры, как уберечь цветы от корневой гнили и о специальном грунте под них.
СЮЖЕТ
С середины апреля дачникам стоит задуматься об огурцах и к концу месяца активно приступать к посадкам рассады. Когда сажать их для теплицы и открытого грунта? Какие сорта стоит выбрать? Почему огурец может перестать расти и почему горькие плоды — это не плохо? Отвечаем на все вопросы вместе с агрономом.