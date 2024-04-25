Шесть районов Новосибирской области признаны самыми пожароопасными — кто попал в список

Для борьбы с огнем осенью 2023 года прошла опашка населенных пунктов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Шесть районов Новосибирской области оказались в списке самых пожароопасных в регионе. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, в них ежегодно наблюдается самое большое количество возгораний по сравнению с другими районами.



— На основании анализов прохождения пожароопасного сезона непосредственно в муниципальных районах и специфики территорий, к потенциально пожароопасным районам можно отнести Новосибирский, Искитимский, Коченевский, Куйбышевский, Тогучинский, Татарский районы Новосибирской области, — говорится в ответе на запрос НГС.



Как объяснили в МЧС, для борьбы с огнем осенью 2023 года прошла опашка населенных пунктов. Всего земляные полосы создали вокруг 916 сел, деревень и городов,



— Общая протяженность минерализованных полос — более 3 тысяч километров. Также проведены работы по очистке от сухой травы и другого горючего мусора территорий муниципальных образований на общей площади более 4 тысяч гектаров, — уточнили в МЧС.



Отметим, что в Новосибирской области с 15 апреля 2024 года введен пожароопасный сезон.

