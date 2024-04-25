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Происшествия эксклюзив Шесть районов Новосибирской области признаны самыми пожароопасными — кто попал в список

Шесть районов Новосибирской области признаны самыми пожароопасными — кто попал в список

В регионе с 15 апреля 2024 года введен пожароопасный сезон

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Для борьбы с огнем осенью 2023 года прошла опашка населенных пунктов

Шесть районов Новосибирской области оказались в списке самых пожароопасных в регионе. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, в них ежегодно наблюдается самое большое количество возгораний по сравнению с другими районами.

— На основании анализов прохождения пожароопасного сезона непосредственно в муниципальных районах и специфики территорий, к потенциально пожароопасным районам можно отнести Новосибирский, Искитимский, Коченевский, Куйбышевский, Тогучинский, Татарский районы Новосибирской области, — говорится в ответе на запрос НГС.

Как объяснили в МЧС, для борьбы с огнем осенью 2023 года прошла опашка населенных пунктов. Всего земляные полосы создали вокруг 916 сел, деревень и городов,

— Общая протяженность минерализованных полос — более 3 тысяч километров. Также проведены работы по очистке от сухой травы и другого горючего мусора территорий муниципальных образований на общей площади более 4 тысяч гектаров, — уточнили в МЧС.

Отметим, что в Новосибирской области с 15 апреля 2024 года введен пожароопасный сезон.

Ранее Росгидрометцентр опубликовал карту пожарной опасности на теплый период года. Она начнет расти уже в апреле, а начиная с мая будет только увеличиваться.

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