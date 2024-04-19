На смену потопам придут пожары: каким регионам приготовиться

В Рослесхозе говорят, что в 90% весенних лесных пожаров виноват человек Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Весна 2024 года успела отметиться паводком, который привел к настоящим потопам: сначала прорыв дамбы в Орске, ставший для региона настоящей трагедией, теперь вода заливает Курганскую и Тюменскую области, где прямо сейчас эвакуируют людей из нескольких районов. Но одним паводком природные катаклизмы этой весны и последующего за ней лета не закончатся. Росгидрометцентр опубликовал карту пожарной опасности на теплый период года — она начнет расти уже в апреле, а начиная с мая будет только увеличиваться.



В мае пожарная опасность резко возрастает в целом ряде регионов Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Число пожаров всегда растет с наступлением тепла, и не впервые — уже с середины весны. Так, в 2022 году май начался с трагедии в Красноярском крае — 7 и 8 мая в регионе сгорели 518 жилых домов, 7 человек погибли. За считаные часы выгорел на треть город Уяр. В 2023 году в начале мая МЧС сообщало, что в одном только Еврейском автономном округе с начала года огонь прошел более 135 тысяч гектаров.



— Среднепятилетние показатели горимости регионов России показывают, что наибольшие риски возникновения лесных пожаров в конце апреля — начале мая фиксируются в Свердловской, Амурской, Иркутской, Курганской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях, — сообщает Рослесхоз. — Именно на эти субъекты приходится большинство весенних лесных пожаров.



Лесные пожары — не чисто российская проблема. В 2022 году ООН опубликовала прогноз, согласно которому к 2030 году частота лесных пожаров возрастет на 14%, а к концу века — на 50%. Эксперты называли и причины, приводящие к более частым и интенсивным лесным пожарам, — изменение климата и методов землепользования. Однако именно для России изменение климата — особая проблема.



В докладе об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2023 год, опубликованном Росгидрометом, говорится, что среднегодовая температура в стране растет на полградуса каждые 10 лет. По словам климатолога Андрея Киселева, это в 2,7 раза быстрее, чем рост температуры в среднем по планете.



— Если вы вспомните положение на карте не только России, а вообще суши, то обнаружите, что именно наш пояс — единственный на Земле, где суши больше, чем воды, — объясняет кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев. — Океан работает таким образом, что в теплое время года он забирает из атмосферы дополнительное тепло, а в холодное время года, наоборот, отдает его в атмосферу. Получается, что эти потоки полгода — туда, полгода — обратно, грубо говоря, они друг друга компенсируют. На суше столь эффективно это не происходит, потому что теплоемкость воды существенно выше, чем теплоемкость воздуха и даже грунта. И вот за счет этого происходит то, что мы наблюдаем, — в этом регионе температура растет быстрее.

Чем сильнее растет температура на Земле, тем выше частота природных катаклизмов, или, выражаясь языком Росгидромета, опасных гидрометеорологических явлений. К ним относятся и сильные осадки, и наводнения, и ураганы. Сюда же относят и засуху, способствующую лесным пожарам.



— Если совсем примитивно, то чем выше температура, тем больше энергия, а энергия требует выхода, — объясняет Киселев. — Одним из ярких проявлений этого выхода является учащение всевозможных климатических катаклизмов и неблагоприятных явлений погоды. Эта тенденция сохраняется.



По статистике, наибольшее число опасных гидрометеорологических явлений происходит летом Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Хотя засуха и жара способствуют природным пожарам, прямым виновником по-прежнему в большинстве случаев остается человек.

— Ежегодно 90% весенних лесных пожаров — дело рук человека. Прежде всего это связано с неосторожным обращением с огнем, плохо потушенным костром, искрами из-за неисправной техники, выжиганием травы на полях и у дачных участков, — предупреждает Рослесхоз.

Весной 2022 года, после первых майских пожаров, Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором говорил, что нужно пересмотреть работу по предотвращению лесных пожаров, чтобы не допустить повторения антирекорда 2021 года — тогда огонь прошел более 18 миллионов гектаров леса. В июне того же года президент подписал указ, которым поручил правительству и главам регионов обеспечить сокращение площади лесных пожаров минимум на 50% от уровня 2021 года.

Ровно через два месяца глава правительства Михаил Мишустин на совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявил, что борьба с лесными пожарами — прежде всего обязанность региональных властей.

— Федеральный центр предоставляет российским субъектам финансовые ресурсы и нужную технику. У вас есть всё, что требуется для эффективной организации такой работы, — заявил Мишустин.

Пока повторения пожаров 2021 года удается избегать — в 2022 году площадь лесных пожаров в России составила порядка 3,5 миллиона гектаров, в сентябре 2023 года глава Федерального лесного агентства Иван Советников говорил о 4,3 миллиона гектаров.