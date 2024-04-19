На смену потопам придут пожары: каким регионам приготовиться

Весна 2024 года успела отметиться паводком, который привел к настоящим потопам: сначала прорыв дамбы в Орске, ставший для региона настоящей трагедией, теперь вода заливает Курганскую и Тюменскую области, где прямо сейчас эвакуируют людей из нескольких районов. Но одним паводком природные катаклизмы этой весны и последующего за ней лета не закончатся. Росгидрометцентр опубликовал карту пожарной опасности на теплый период года — она начнет расти уже в апреле, а начиная с мая будет только увеличиваться.
Число пожаров всегда растет с наступлением тепла, и не впервые — уже с середины весны. Так, в 2022 году май начался с трагедии в Красноярском крае — 7 и 8 мая в регионе сгорели 518 жилых домов, 7 человек погибли. За считаные часы выгорел на треть город Уяр. В 2023 году в начале мая МЧС сообщало, что в одном только Еврейском автономном округе с начала года огонь прошел более 135 тысяч гектаров.
— Среднепятилетние показатели горимости регионов России показывают, что наибольшие риски возникновения лесных пожаров в конце апреля — начале мая фиксируются в Свердловской, Амурской, Иркутской, Курганской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях, — сообщает Рослесхоз. — Именно на эти субъекты приходится большинство весенних лесных пожаров.
Лесные пожары — не чисто российская проблема. В 2022 году ООН опубликовала прогноз, согласно которому к 2030 году частота лесных пожаров возрастет на 14%, а к концу века — на 50%. Эксперты называли и причины, приводящие к более частым и интенсивным лесным пожарам, — изменение климата и методов землепользования. Однако именно для России изменение климата — особая проблема.
В докладе об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2023 год, опубликованном Росгидрометом, говорится, что среднегодовая температура в стране растет на полградуса каждые 10 лет. По словам климатолога Андрея Киселева, это в 2,7 раза быстрее, чем рост температуры в среднем по планете.
— Если вы вспомните положение на карте не только России, а вообще суши, то обнаружите, что именно наш пояс — единственный на Земле, где суши больше, чем воды, — объясняет кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев. — Океан работает таким образом, что в теплое время года он забирает из атмосферы дополнительное тепло, а в холодное время года, наоборот, отдает его в атмосферу. Получается, что эти потоки полгода — туда, полгода — обратно, грубо говоря, они друг друга компенсируют. На суше столь эффективно это не происходит, потому что теплоемкость воды существенно выше, чем теплоемкость воздуха и даже грунта. И вот за счет этого происходит то, что мы наблюдаем, — в этом регионе температура растет быстрее.
Чем сильнее растет температура на Земле, тем выше частота природных катаклизмов, или, выражаясь языком Росгидромета, опасных гидрометеорологических явлений. К ним относятся и сильные осадки, и наводнения, и ураганы. Сюда же относят и засуху, способствующую лесным пожарам.
— Если совсем примитивно, то чем выше температура, тем больше энергия, а энергия требует выхода, — объясняет Киселев. — Одним из ярких проявлений этого выхода является учащение всевозможных климатических катаклизмов и неблагоприятных явлений погоды. Эта тенденция сохраняется.
Хотя засуха и жара способствуют природным пожарам, прямым виновником по-прежнему в большинстве случаев остается человек.
— Ежегодно 90% весенних лесных пожаров — дело рук человека. Прежде всего это связано с неосторожным обращением с огнем, плохо потушенным костром, искрами из-за неисправной техники, выжиганием травы на полях и у дачных участков, — предупреждает Рослесхоз.
Весной 2022 года, после первых майских пожаров, Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором говорил, что нужно пересмотреть работу по предотвращению лесных пожаров, чтобы не допустить повторения антирекорда 2021 года — тогда огонь прошел более 18 миллионов гектаров леса. В июне того же года президент подписал указ, которым поручил правительству и главам регионов обеспечить сокращение площади лесных пожаров минимум на 50% от уровня 2021 года.
Ровно через два месяца глава правительства Михаил Мишустин на совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявил, что борьба с лесными пожарами — прежде всего обязанность региональных властей.
— Федеральный центр предоставляет российским субъектам финансовые ресурсы и нужную технику. У вас есть всё, что требуется для эффективной организации такой работы, — заявил Мишустин.
Пока повторения пожаров 2021 года удается избегать — в 2022 году площадь лесных пожаров в России составила порядка 3,5 миллиона гектаров, в сентябре 2023 года глава Федерального лесного агентства Иван Советников говорил о 4,3 миллиона гектаров.
Но сейчас сезон пожаров только начинается. 18 апреля заместитель руководителя Федерального лесного агентства Алексей Венглинский на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров заявил, что регионам надлежит привести все лесопожарные силы и средства в режим повышенной готовности.