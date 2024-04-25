Следовал по неизвестному маршруту: самолет Ан-2 пролетел над Толмачево без разрешения

Инцидент произошел 24 апреля Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после появления информации о том, что над Толмачево без разрешения пролетел самолет Ан-2.



— Данный факт проверяется в рамках надзорных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Обстоятельства события устанавливают, — пояснили в ведомстве.



Сообщение об инциденте было опубликовано в телеграм-канал «Aviaincident». По его информации, самолет Ан-2 принадлежит CибНИА имени С. А. Чаплыгина.



— 24 апреля Ан-2 вошлел в район аэродрома Новосибирск (Толмачево) без разрешения органа ОВД. План полета через воздушное пространство класса С отсутствует. Полет осуществлялся по неустановленному маршруту. Рейс 3113G выполнялся по маршруту Ельцовка — район аэродрома — Ельцовка, — говорится в сообщении.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу CибНИА за комментарием по этой ситуации. Но в авиационном центе отказались комментировать инцидент. В пресс-службе Толмачево, также не смогли прокомментировать ситуацию.

