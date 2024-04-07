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Происшествия У самолета, прибывшего в Новосибирск из Таджикистана, отказало шасси

У самолета, прибывшего в Новосибирск из Таджикистана, отказало шасси

Инцидент произошел при посадке

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Рейс выполняла авиакомпания S7 Airlines

В Новосибирске 6 апреля произошел инцидент с самолетом, выполняющим рейс из Худжанда. У воздушного судна отказала передняя стойка шасси.

Рейс №5556 выполняла авиакомпания S7 Airlines. Инцидент произошел в 20:32. К счастью, самолет благополучно совершил посадку.

— В процессе выпуска шасси сработала сигнализация отказа управления носовой стойки. После перезагрузки системы управление носовой стойки восстановлено. Воздушное судно село на взлетно-посадочную полосу и зарулило на стоянку, — сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Редакция НГС направила официальный запрос в S7 Airlines с просьбой прокомментировать инцидент.

Ранее спецгрузовик повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт рейса из Санкт-Петербурга в Новосибирск.

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