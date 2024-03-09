Из Санкт-Петербурга не вылетел самолет до Новосибирска — что произошло

Спецгрузовик повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт рейса из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 8 марта, когда пассажиры уже заняли свои места в самолете. Никто не пострадал. Людям пришлось покинуть самолет и лететь другим бортом.
В ведомстве не уточнили, какой авиакомпании принадлежит пострадавший лайнер. Проводится следственная проверка.
Ранее два самолета до Кемерова вынужденно приземлились в Толмачево. Посадка была сделана из-за тумана в Кузбассе.