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Из Санкт-Петербурга не вылетел самолет до Новосибирска — что произошло

Инцидент произошел вечером 8 марта

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В момент аварии пассажиры находились в салоне

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Спецгрузовик повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт рейса из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 8 марта, когда пассажиры уже заняли свои места в самолете. Никто не пострадал. Людям пришлось покинуть самолет и лететь другим бортом.

В ведомстве не уточнили, какой авиакомпании принадлежит пострадавший лайнер. Проводится следственная проверка.

Ранее два самолета до Кемерова вынужденно приземлились в Толмачево. Посадка была сделана из-за тумана в Кузбассе.

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