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Два самолета до Кемерова вынужденно приземлились в Толмачево

Посадка была сделана из-за тумана в Кузбассе

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В Кемерове был туман, но, как сообщили в местном аэропорту, он уже рассеялся

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Несколько самолетов до Кемерова приземлились в аэропорту Новосибирска из-за тумана в Кузбассе.

Примерно в 9 утра в справочной службе международного аэропорта Кемерова НГС сообщили, что ожидается вылет нескольких самолетов из Толмачево:

— Туман был, но развеялся. У нас уже многие рейсы сели и уже вылетели. <…> Два рейса только, которые должны были рано прибыть, не смогли сесть по метеоусловиям в Кемерове. Буквально через час остальные, которые шли по расписанию, сели и вылетели. <…> Они (судна, приземлившиеся в Толмачево. — Прим. ред.) в Новосибирске, ждем, пока вылетят.

Корреспондент также обратилась за комментарием к пресс-секретарю новосибирского аэропорта.

Ранее самолет «Алросы» столкнулся с техникой в аэропорту Толмачево — у борта повреждено крыло.

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Пресс-секретарь Толмачево сообщила НГС следующее:

— Москва-Кемерово садились к нам на запасной аэродром. Уже вылетел в Кемерово и сел там. Екатеринбург-Кемерово тоже сели к нам, скоро должны вылететь.

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