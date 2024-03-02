Два самолета до Кемерова вынужденно приземлились в Толмачево

Несколько самолетов до Кемерова приземлились в аэропорту Новосибирска из-за тумана в Кузбассе.
Примерно в 9 утра в справочной службе международного аэропорта Кемерова НГС сообщили, что ожидается вылет нескольких самолетов из Толмачево:
— Туман был, но развеялся. У нас уже многие рейсы сели и уже вылетели. <…> Два рейса только, которые должны были рано прибыть, не смогли сесть по метеоусловиям в Кемерове. Буквально через час остальные, которые шли по расписанию, сели и вылетели. <…> Они (судна, приземлившиеся в Толмачево. — Прим. ред.) в Новосибирске, ждем, пока вылетят.
Корреспондент также обратилась за комментарием к пресс-секретарю новосибирского аэропорта.
Ранее самолет «Алросы» столкнулся с техникой в аэропорту Толмачево — у борта повреждено крыло.