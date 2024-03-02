Два самолета до Кемерова вынужденно приземлились в Толмачево

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Пресс-секретарь Толмачево сообщила НГС следующее:



— Москва-Кемерово садились к нам на запасной аэродром. Уже вылетел в Кемерово и сел там. Екатеринбург-Кемерово тоже сели к нам, скоро должны вылететь.



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