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Самолет «Алросы» столкнулся с техникой в аэропорту Толмачево — у борта повреждено крыло

Транспортная прокуратура выясняет причины

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Инцидент произошел вечером в субботу

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В аэропорту Толмачево вчера, 17 февраля, самолет авиакомпании «Алроса» столкнулся с автомобилем аэродромной техники. Из-за этого повредился элемент крыла.

Как рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 19 часов. Самолет выполнил рейс по маршруту Мирный (Якутия) — Новосибирск и в момент происшествия выполнял заруливание.

— Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств. Пассажиры оборотного рейса направлены в пункт назначения резервным бортом, — добавили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Причины происшествия выясняются.

Это второй инцидент с самолетом авиакомпании «Алроса» в Новосибирске за неделю. В четверг, 15 февраля, их самолет кружил над Новосибирском два часа. Специалисты искали неисправность в авиалайнере и устраняли ее.

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