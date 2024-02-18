Самолет «Алросы» столкнулся с техникой в аэропорту Толмачево — у борта повреждено крыло

В аэропорту Толмачево вчера, 17 февраля, самолет авиакомпании «Алроса» столкнулся с автомобилем аэродромной техники. Из-за этого повредился элемент крыла.
Как рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры, инцидент произошел около
— Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств. Пассажиры оборотного рейса направлены в пункт назначения резервным бортом, — добавили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.
Причины происшествия выясняются.
Это второй инцидент с самолетом авиакомпании «Алроса» в Новосибирске за неделю. В четверг, 15 февраля, их самолет кружил над Новосибирском два часа. Специалисты искали неисправность в авиалайнере и устраняли ее.