Искали неисправность: что сейчас с самолетом, который кружил над Новосибирском — ответ авиакомпании

Авиакомпания «Алроса» объяснила, что сейчас с самолетом, который 15 февраля кружил над Новосибирском два часа. Специалисты искали неисправность в авиалайнере и устраняли ее. Об этом НГС сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Как сообщили НГС в «Алросе», при выполнении рейса 9822 из Новосибирска в Нерюнгри после взлета в 06:36 экипаж услышал непривычны звук в своей кабине. При этом все остальные системы и параметры были в норме. Ради безопасности полетов экипаж решил вернуться в Толмачево, для этого в воздухе вырабатывали топливо.
— Самолет благополучно произвел посадку в Толмачево. В настоящее время завершен комплекс технических работ по поиску и устранению неисправности. Самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, — сообщили НГС в пресс-центре.
Авиалайнер совершил в небе над Новосибирском порядка 10 кругов, самолет заметили примерно в 06:30, а через два часа борт уже приземлился.
Недавно самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в Толмачево из-за помпажа двигателей. Как рассказывали НГС пассажиры, сначала вылет задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки, но авиалайнер смог взлететь. Самолет, отмечают пассажиры, спустя несколько минут начал возвращаться в Толмачево. В воздухе он провел примерно 15–20 минут. Все, что известно об инциденте, НГС собрал в одном видео.