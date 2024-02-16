Искали неисправность: что сейчас с самолетом, который кружил над Новосибирском — ответ авиакомпании

Как сообщили НГС в «Алросе», при выполнении рейса 9822 из Новосибирска в Нерюнгри после взлета в 06:36 экипаж услышал непривычны звук в своей кабине. При этом все остальные системы и параметры были в норме. Ради безопасности полетов экипаж решил вернуться в Толмачево, для этого в воздухе вырабатывали топливо.