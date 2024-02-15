Над Новосибирском несколько часов кружит пассажирский самолет — он вылетел из аэропорта в 6 утра

Утром 15 февраля над Новосибирском несколько часов кружит пассажирский самолет авиакомпании «Алроса». Авиалайнер вылетел из аэропорта Толмачево.
Судя по данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из новосибирского аэропорта в 06:36, а после начал кружить в небе. Авиалайнер порядка десяти раз пролетел над городом. Рейс должен был улететь в Нерюнгри, сообщается на сайте аэропорта.
— Над Академгородком кружит самолет. Уже примерно 11 кругов сделал, — сообщает читатель НГС.
Представитель авиакомпании в аэропорту Толмачево отказалась комментировать случившееся, ссылаясь на то, что не уполномочена отвечать на подобные вопросы. НГС направил запрос в авиакомпанию «Алроса» и обратился за комментарием в пресс-службу Толмачево.