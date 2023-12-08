«Вырвалось несколько языков пламени»: что известно об экстренной посадке самолет в Новосибирске после взлета

— Я сидела рядом с инженером, он сразу сказал, что это помпаж, говорит, что левый двигатель как-то крутится, а правый, возле которого мы сидели, не работает. На улице так и выглядело, что один останавливается, а второй не двигается, — рассказала НГС пассажирка.



После инцидента транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, сегодня около 7:00 в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва самолет S7 (Боинг-737) из-за технической неисправности вернулся Толмачево. Посадку произвели в штатном режиме. Сейчас борт отстранили от полетов, пассажиров разместили в здании аэропорта, ведется подготовка резервного самолета для выполнения рейса.