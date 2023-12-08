«Вырвалось несколько языков пламени»: что известно об экстренной посадке самолет в Новосибирске после взлета

Сегодня утром 8 декабря, самолет авиакомпании S7 должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Москву. Спустя несколько минут после начала полета, самолет вернулся в Новосибирск. Пассажиры говорят, что мог произойти помпаж двигателей. Сейчас борт отстранили от полетов.
Инцидент произошел на утреннем рейсе 2502. По словам пассажиров, сначала вылет самолета задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки, но авиалайнер смог взлететь. Самолет, отмечают пассажиры, смог взлететь, но спустя несколько минут начал возвращаться в Толмачево.
— Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлетно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10–20 секунд. Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Было вспышек 12, но они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся, — объяснила пассажирка
Пассажиры говорят, что в воздухе были примерно 15–20 минут, а после благополучно сели в Толмачево, самолет отбуксировали, потому что тормоза могли нагреться при посадке. Паники на борту не было, люди отреагировали спокойно, всех проводили в автобус и отвезли в здание аэропорта.
— Я сидела рядом с инженером, он сразу сказал, что это помпаж, говорит, что левый двигатель как-то крутится, а правый, возле которого мы сидели, не работает. На улице так и выглядело, что один останавливается, а второй не двигается, — рассказала НГС пассажирка.
После инцидента транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, сегодня около 7:00 в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва самолет S7 (Боинг-737) из-за технической неисправности вернулся Толмачево. Посадку произвели в штатном режиме. Сейчас борт отстранили от полетов, пассажиров разместили в здании аэропорта, ведется подготовка резервного самолета для выполнения рейса.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — сообщили в ведомстве.
Сейчас пассажирам предложили поменять билеты, или дождаться рейса, который будет в 14:40.
— Пока объявлений нет, у кого стыковочные рейсы, отправляют на 1-й этаж менять билеты, у кого прямой рейс, смогут улететь на 14:40, — говорит пассажир.
НГС следил в режиме онлайн за тем, что происходит после инцидента.