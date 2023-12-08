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«Инженер рядом сказал, что это помпаж». Самолет экстренно сел в Новосибирске сразу после взлета из-за возгорания двигателей — онлайн

Рассказываем всё, что известно о случившемся

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Самолет авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Москву утром 8 декабря, экстренно сел после взлета. Пассажиры сообщили, что якобы вышли из строя два двигателя, они заметили языки пламени из них. Редакция НГС следит в режиме онлайн за случившимся.

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Видео, как от самолета летят искры

Пассажиры сняли видео, как от самолета летят искры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

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По словам пассажиров, рейс должен был вылететь из Новосибирска в 06:20, но после взлета из двух двигателей заметили языки пламени.

— Командир проговорил, что оба двигателя вышли из строя, самолет не может продолжить движение самостоятельно, требуется буксир, — говорит пассажирка.

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Паники на борту не было, отмечают очевидцы, все сидели тихо и ждали. Самолет отбуксировали, а пассажиров проводили в терминал.

Самолет отбуксировали

Самолет отбуксировали

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Сначала, говорят пассажиры, самолет задержали примерно на 20–40 минут, объяснив это загрузкой багажа.

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Сейчас пассажиры рейса находятся в Толмачево и ожидают.

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Пассажиры смогут улететь в 14:40

— Пока объявлений нет, у кого стыковочные рейсы, отправляют на 1-й этаж менять билеты, у кого прямой рейс, смогут улететь на 14:40, — говорит пассажир.

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— Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлетно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, потом мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10–20 секунд. Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Было вспышек 12, потом они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся, — объяснила пассажирка.

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По другой версии, проблема была не с двигателями, а с тормозами.

— Не двигатели вышли из строя, а тормоза, сгорели при посадке, сказал командир, — говорит другой пассажир.

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Пассажиры отмечают, что в воздухе были примерно 15–20 минут, а после благополучно сели в Толмачево.

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Рассказ пассажира

— При разгоне на полосе стали хлопать турбины и появилось пламя на двух турбинах, когда были хлопки, мощность падала. Затем кое-как взлетел самолет, но он периодически сваливался, потом нормализовалось. Самолет всё равно вернули на аэродром, при посадке сгорели тормоза, так что его потом буксировали, — рассказывает пассажир рейса.

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У стоек регистрации собралась толпа.

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Мог случиться помпаж двигателей

Командир, по словам очевидцев, сказал, что из-за двигателей перегрелись тормоза.

— Я сидела рядом с инженером, он сразу сказал, что это помпаж, говорит, что левый двигатель как-то крутится, а правый, возле которого мы сидели, не работает. На улице так и выглядело, что один останавливается, а второй не двигается.

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Борт отстранили от полетов

Как сообщили НГС в транспортной прокуратуре, ведомство проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь».

По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва воздушное судно авиакомпании «Сибирь» (Боинг-737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в аэропорт Толмачево.

Посадка произведена в штатном режиме. Сейчас борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэропорта, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — сообщили в ведомстве.

В случае нарушения прав в период ожидания рейсов советуют обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

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На этом редакция НГС завершает онлайн-трансляцию.

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На этом редакция НГС завершает онлайн.

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