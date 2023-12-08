«Инженер рядом сказал, что это помпаж». Самолет экстренно сел в Новосибирске сразу после взлета из-за возгорания двигателей — онлайн

Как сообщили НГС в транспортной прокуратуре, ведомство проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь».

По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва воздушное судно авиакомпании «Сибирь» (Боинг-737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в аэропорт Толмачево.



Посадка произведена в штатном режиме. Сейчас борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэропорта, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — сообщили в ведомстве.

