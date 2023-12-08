freedom
СЕЙЧАС -35°С
Пробки 5/10
usd 92.57
eur 99.81
СрочноЧто творится на недостроенном четвертом мосту
Все новости
Все новости

В S7 объяснили причину экстренной посадки самолета в Новосибирске после взлета

Авиакомпания опровергла информацию о возгорании двигателей

215

Пассажиры видели искры, которые летят от самолета

Поделиться

В авиакомпании S7 рассказали подробности посадки самолета, который вылетел в Москву из Новосибирска, но спустя несколько минут вернулся в Толмачево по техническим причинам.

Авиакомпания S7 ответила на запрос НГС, что во время взлета произошло колебание оборотов двигателей, после нормальная работы восстановилась. Командир авиалайнера решил вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного самолета прошла в штатном режиме.

— Информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом телеграм-каналов и СМИ, не соответствует действительности. На текущий момент самолет направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы, — сообщили НГС в пресс-службе.

На замену для пассажиров подготовили резервный борт, вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом

Авиакомпания приносит извинения всем пассажирам рейсов за вынужденную задержку и доставленные неудобства.

Как ранее рассказали НГС пассажиры, сначала вылет самолета задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки, но авиалайнер смог взлететь. Самолет, отмечают пассажиры, спустя несколько минут начал возвращаться в Толмачево. В воздухе они провели примерно 15–20 минут. После посадки самолет отбуксировали, потому что тормоза могли нагреться при посадке.

— Я сидела рядом с инженером, он сразу сказал, что это помпаж, говорит, что левый двигатель как-то крутится, а правый, возле которого мы сидели, не работает. На улице так и выглядело, что один останавливается, а второй не двигается, — рассказала НГС пассажирка.

В пресс-службе Восточного следственного управления на транспорте сообщили, что по предварительным данным, самолет сел из-за помпажа двигателя. Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

НГС следил в режиме онлайн за тем, что происходит после инцидента.

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter