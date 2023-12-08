В S7 объяснили причину экстренной посадки самолета в Новосибирске после взлета

— Я сидела рядом с инженером, он сразу сказал, что это помпаж, говорит, что левый двигатель как-то крутится, а правый, возле которого мы сидели, не работает. На улице так и выглядело, что один останавливается, а второй не двигается, — рассказала НГС пассажирка.