Названа причина экстренной посадки самолет в Новосибирске после взлета

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Новосибирске после взлета. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного следственного управления на транспорте.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета на транспорте, по предварительным данным, 8 декабря авиалайнер «Боинг 737–800» совершил посадку в Толмачево из-за помпажа двигателя. Посадку произвели благополучно, пострадавших нет, причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются.
— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — сообщили в ведомстве.
Следователи осмотрели место происшествия, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел на утреннем рейсе 2502. По словам пассажиров, сначала вылет самолета задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки, но авиалайнер смог взлететь. Самолет, отмечают пассажиры, спустя несколько минут после взлета начал возвращаться в Толмачево. В воздухе самолет был примерно 15–20 минут, после посадки лайнер отбуксировали, потому что тормоза могли нагреться при посадке.
НГС следил в режиме онлайн за тем, что происходит после инцидента.