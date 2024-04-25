Ленин приехал в Сибирь из-за любви к русской красавице: учитель из Эквадора работает в школе и счастлив

Роман Ирины и Ленина начался на расстоянии Источник: предоставлено героями публикации











Экзотичного красавца с не менее экзотичным именем Ленин в Сибирь привела любовь. Со своей русской женой он познакомился в интернете. Его безумно увлекала богатая культура и история России. Эквадорец мечтал найти друзей по переписке из далекой страны. Красноярка Ирина с детства проводила время за просмотром страстных латиноамериканских сериалов. Она мечтала побывать в Аргентине. Ленин написал ей первым, она ответила. Переписка затянулась на годы, а когда влюбленные встретились, сразу поняли, что это судьба. Подробности этой истории — в материале наших коллег из NGS24.RU

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Трудности перевода

Ленин уже год живет в Красноярске. Он преподает английский язык в обычной районной школе № 91 в Зеленой Роще. От иностранного педагога в восторге коллеги, родители и, конечно, сами ученики. Как только заходишь на урок, сразу погружаешься в нужную атмосферу. Ленин разговаривает с ребятами только по-английски, никаких поблажек. Уважительно обращается к каждому школьнику «мисс» или «мистер», даже если они совсем малыши.



Русский язык ему пока дается с трудом. Сложные жесткие слова и странное построение фраз не так-то просто выучить после его родного и такого мелодичного испанского произношения. Но Ленин старается. С руководством, коллегами и тещей говорит на ломаном русском. С любимой женой Ирой — только по-испански, ведь для нее важно не забывать язык, который она учила много лет.

Ленин и Ирина познакомились в группе «ВКонтакте», которая объединяла поклонников испанского языка. Однажды в «личке» красноярка увидела сообщение: «Привет. Меня зовут Диксон Ленин, я из Эквадора. Давай познакомимся. Я очень интересуюсь Россией и хочу больше знать о ней». На аватарке добродушно улыбался смуглый парень. Ирина подумала: «Почему бы и нет?» Эквадор — испаноязычная страна. А ее целью было выучить этот красивый язык в совершенстве. С кем практиковаться, если не с носителем?

Влюбленные отдыхали в Эквадоре на берегу Тихого океана Источник: предоставлено героями публикации











Завязалась переписка. Сначала рядовой обмен вежливыми фразами. Рассказы о родных странах и городах. А потом о семье, характерах, увлечениях, любимых фильмах и музыке. Диксон рассказал, что он из многодетной семьи, у него есть две сестры. Он провинциал, но приехал в столицу Эквадора — город Кито, чтобы изучать в государственном университете английский язык. Ирина тогда жила в Санкт-Петербурге. Она рассказывала далекому собеседнику о красотах и богатой истории этого города.



Эквадорцу очень льстило, что на него обратила внимание русская красавица. Ему нравилась ее заботливость, внимательность, богатый внутренний мир.



— В Эквадоре 50 процентов женщин и 50 процентов мужчин — поровну. И женщины там себя считают самыми красивыми, самыми крутыми. А русские женщины более любезные. Они больше ценят мужчин. Да и вообще в России женщин больше. А мулаты, как известно, влюбляются в белых, — смеется он. — Ирина была первым человеком, кто ответил мне в переписке. И мне сразу же понравилось ее поведение. То, как она со мной общалась. Несколько лет мы общались дистанционно, жили каждый в своей стране. Я не знал, какая она в быту, вкусно ли готовит. Поэтому изначально я влюбился именно в общение с ней.

Ирина тоже без стеснения говорит, чем ее привлек эквадорский парень.

— Так как я с 10 лет смотрела латиноамериканские сериалы, я всегда хотела познакомиться с мужчиной латино. Ну, видимо, там наверху услышали о моей мечте. В нем сошлось всё, как я хотела. У него темная кожа, он говорит на испанском языке, который я давно учила. Может, внутри меня с юности было это желание: встретить такого мужчину, как Ленин? — задается вопросом сибирячка.



Первое свидание было по видеосвязи. Оно только укрепило зарождающиеся чувства. Звонки стали регулярными, и вскоре Ленин познакомил Иру со своими родителями, сестрами, друзьями.

Знакомство с семьей и друзьями Источник: предоставлено героями публикации











Одного из близких друзей Ленина, кстати, зовут Энгельс. Парни вовсе не участники какого-то марксистского кружка. Просто имена основоположников коммунизма и их советских адептов в Эквадоре очень популярны.



— Здесь в Красноярске все удивляются моему имени. Спрашивают: «Откуда? Почему?» Ответ прост: раньше Латинская Америка тепло дружила с СССР, вот отсюда всё и пошло. Причем мои родители даже не приверженцы коммунизма. Просто имя Ленин им казалось красивым, вот и назвали меня. В Эквадоре есть еще одно популярное имя — Сталин. Если бы меня так звали, тут все удивлялись бы еще больше! — смеется иностранец.

Один из самых известных эквадорских Лениных — бывший президент страны Ленин Вольтер Гансес Морено. Он руководил Эквадором в течение четырех лет — с 24 мая 2017 по 24 мая 2021 года.

Путешествие в Латинскую Америку

Настал день, когда Ирина поняла, что хочет увидеть Ленина вживую. У нее на счету накопилась сумма, достаточная для перелета на далекий континент. И пусть первоначально она мечтала об Аргентине, Эквадор был ничем не хуже. Тем более там ее ждал человек, который стал близким и знакомым до мелочей.

Первая встреча прошла прекрасно. Ирину тепло и радушно встретила вся семья Ленина. Заговорили о серьезном совместном будущем и приняли решение, что попробуют пожить вместе в Эквадоре.

Ирина провела в далекой стране три с половиной года. Об Эквадоре у нее остались не самые радужные воспоминания. Это маленькая и бедная страна, в которой господствует серьезная безработица даже среди местных. Что уж говорить о приезжих. Срок действия туристической визы быстро подошел к концу, а чтобы получить рабочую визу, нужно было заключить официальный контракт с работодателем. Ирина устроилась учителем английского языка, но легальный договор с ней подписывать не торопились. В общем, сложностей с заработком хватало, а сидеть на шее у любимого ей не нравилось.

На три с половиной года Эквадор стал домом для красноярки Источник: предоставлено героями публикации











Не подошел сибирячке и климат. Место, откуда родом Ленин, находится близко к экватору. Там согревающая жара и гостить в этих широтах было приятно. А вот в столице — Кито, где обосновался Ленин после университета, было очень некомфортно. Город стоит в котловине. В разгар дня здесь жарко, зато ночью температура стабильно опускается до -2°C. В домах нет централизованного отопления. Местные, может, и привыкли, но Ирина, которая с рождения росла в доме с батареями, мерзла каждую ночь.



Но даже это не самое страшное. Жуткий разгул криминала пугал больше всего.

— Я люблю много гулять. В Эквадоре, прямо скажем, не везде можно гулять, так как могут ограбить на улице средь бела дня. Пистолет или нож к виску и всё. Эквадор — это действительно очень криминальная страна. Поэтому, взвесив все за и против, мы решили переехать в Россию. Тут я могу работать, он может работать. У нас в России можно спокойно жить и гулять, не боясь, что тебя где-нибудь ограбят, — говорит Ирина.

Ленин в Сибири

В Красноярске у Ирины живет мама. Есть поддержка и квартира, поэтому молодожены переехали сюда.

У Иры с работой действительно проблем не возникло, она устроилась педагогом-психологом в школу. Ленина, который получил на родине высшее образование по специальности «преподаватель английского языка», тоже готовы были взять в школу. Но из-за того, что эквадорский диплом выдали без вкладки с оценками, пришлось ждать долгих девять месяцев, пока необходимые документы вышлют, переведут и апостилируют.

Ленин благодарен жене за то, что познакомила его с Россией Источник: предоставлено героями публикации











Ожидание полностью себя оправдало. Ленин пришел в восторг от русской школы, а сравнить ему было с чем. На родине он три года вёл «инглиш» у школьников.



— Честно говоря, это мой первый год опыта в российской школе. Мне это кажется очень интересным! Я вижу, что здесь совершенно другие школьники с другим воспитанием, нежели у меня на родине. Здесь у детей, прямо скажем, воспитание получше, чем в Эквадоре. У нас дети более балованные, разница видна, — признается он.

Ленин очень много работает, у него шестидневка. Пять дней в неделю он учит детей в обычной школе, а по субботам обучает взрослых и детей на коммерческих языковых курсах. Из-за языкового барьера все вечера он тоже уделяет подготовке к урокам. Зато воскресенье эквадорец целиком посвящает любимой семье.



— В выходной день выезжаем прогуляться на набережную или пройтись по историческому центру. Бываем на «Столбах», в Дивногорске. А вот по краю еще попутешествовать не удалось, — говорит он.

Ленин наслышан, что на севере края есть поселок Диксон — звучит и пишется также, как его первое имя. Возможно, и там он когда-нибудь побывает. Но пока от слова «север» у эквадорца непроизвольно стучат зубы.

Ирина сейчас в декрете, а Ленин работает в школе Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











— Для меня здесь, в Красноярске, зимой слишком экстремальный климат. Слишком холодно. Но если одеться потеплее, то терпимо. Через пару месяцев я привык, — говорит он. — Честно признаться, я ведь раньше даже не слышал о Сибири! Ничего о ней не знал. Теперь я знаю, что тут есть большие и маленькие города. Это огромная морозная территория!



Если не обращать внимания на особенности вроде сибирской зимы, Ленин признается, что полюбил Россию с первого взгляда.

— В России мне нравится. Очень. Есть вещи, которые еще надо увидеть, узнать, но в основном мне пока всё нравится. Мне нравится русская культура, история этой страны. Очень нравятся русские народные танцы.

— Но ведь должны быть какие-то минусы! — говорим мы ему с недоверием.

— Из минусов в Красноярске могу отметить лужи и грязь весной. Дороги очень грязные. Это повсюду! Там, где я жил в Эквадоре, такого не было. У нас лужи и грязь только в поселениях, которые не заасфальтированы, — отмечает он в ответ.

А вот бандитов, как на родине, Ленин в Красноярске ни разу не встречал. Хотя микрорайон Зеленая Роща, где он живет, принято считать криминальным, ни один местный житель еще не посмотрел косо на экзотического иностранца.

На фотографиях из семейного архива влюбленные всегда в обнимку Источник: предоставлено героями публикации











В ближайшее время эквадорец планирует съездить домой, чтобы навестить родителей и сестер, по которым сильно скучает. Жена Ира украдкой говорит, что Ленин скучает и по национальной еде.



— В Эквадоре в основном едят рис, мясо и салаты. Но все эти блюда они готовят по-своему, — рассказывает супруга латиноамериканца. — Есть там очень вкусный луковый суп, называется энсеболладо. Без корня юкки его невозможно сделать. Еще там есть овощные сорта бананов — плантаны. Они предназначены для отваривания и для жарки. Их в Россию, как правило, не привозят. Если они зеленые, их отваривают в супе, как мы картошку. А если желтые, их жарят, делают чипсы.



Местная, российская еда Ленину в общем-то пришлась по душе. Особенно мясные блюда. Ирина уже знает вкусовые пристрастия своего мужа и балует его любимыми кушаньями. Ленин признается, что может бесконечно питаться фаршированными перцами, а еще любит борщ, шашлык, плов. Русские десерты и мучное его не так впечатляют. Например, эквадорец не понимает популярности блинов.



Россиянин Энтони Диксонович

Три месяца назад у Ирины и Ленина родился сын Энтони. Молодые родители подчеркивают, что имя звучит именно так: он не Антонио и не Антоша на русский манер, хоть и имеет российское гражданство. Малыш появился на свет в красноярском роддоме. Отчество в свидетельство о рождении записали по первому имени отца.

Когда ребенок подрастет, семья планирует переехать в Санкт-Петербург.



— Там больше развития, больше перспективы для работы. А еще мы хотим, чтобы наш ребенок учился в морском военном училище. Хотим, чтобы он стал дисциплинированным, — говорит Ирина.

Три месяца назад у интернациональной пары появился ребенок Источник: предоставлено героями публикации











Ленин — далеко не первый иностранец, который с теплом отзывается о жизни в Сибири. Несколько лет в Красноярске прожил итальянский танцовщик балета Марчелло Пелиццони, который стал премьером нашего оперного театра. В интервью NGS24.RU он уверял, что итальянцы и сибиряки очень похожи.



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