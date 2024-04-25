Ленин приехал в Сибирь из-за любви к русской красавице: учитель из Эквадора работает в школе и счастлив

Экзотичного красавца с не менее экзотичным именем Ленин в Сибирь привела любовь. Со своей русской женой он познакомился в интернете. Его безумно увлекала богатая культура и история России. Эквадорец мечтал найти друзей по переписке из далекой страны. Красноярка Ирина с детства проводила время за просмотром страстных латиноамериканских сериалов. Она мечтала побывать в Аргентине. Ленин написал ей первым, она ответила. Переписка затянулась на годы, а когда влюбленные встретились, сразу поняли, что это судьба. Подробности этой истории — в материале наших коллег из NGS24.RU
Трудности перевода
Ленин уже год живет в Красноярске. Он преподает английский язык в обычной районной школе № 91 в Зеленой Роще. От иностранного педагога в восторге коллеги, родители и, конечно, сами ученики. Как только заходишь на урок, сразу погружаешься в нужную атмосферу. Ленин разговаривает с ребятами только по-английски, никаких поблажек. Уважительно обращается к каждому школьнику «мисс» или «мистер», даже если они совсем малыши.
Русский язык ему пока дается с трудом. Сложные жесткие слова и странное построение фраз не так-то просто выучить после его родного и такого мелодичного испанского произношения. Но Ленин старается. С руководством, коллегами и тещей говорит на ломаном русском. С любимой женой Ирой — только по-испански, ведь для нее важно не забывать язык, который она учила много лет.
Ленин и Ирина познакомились в группе «ВКонтакте», которая объединяла поклонников испанского языка. Однажды в «личке» красноярка увидела сообщение: «Привет. Меня зовут Диксон Ленин, я из Эквадора. Давай познакомимся. Я очень интересуюсь Россией и хочу больше знать о ней». На аватарке добродушно улыбался смуглый парень. Ирина подумала: «Почему бы и нет?» Эквадор — испаноязычная страна. А ее целью было выучить этот красивый язык в совершенстве. С кем практиковаться, если не с носителем?
Завязалась переписка. Сначала рядовой обмен вежливыми фразами. Рассказы о родных странах и городах. А потом о семье, характерах, увлечениях, любимых фильмах и музыке. Диксон рассказал, что он из многодетной семьи, у него есть две сестры. Он провинциал, но приехал в столицу Эквадора — город Кито, чтобы изучать в государственном университете английский язык. Ирина тогда жила в Санкт-Петербурге. Она рассказывала далекому собеседнику о красотах и богатой истории этого города.
Эквадорцу очень льстило, что на него обратила внимание русская красавица. Ему нравилась ее заботливость, внимательность, богатый внутренний мир.
— В Эквадоре 50 процентов женщин и 50 процентов мужчин — поровну. И женщины там себя считают самыми красивыми, самыми крутыми. А русские женщины более любезные. Они больше ценят мужчин. Да и вообще в России женщин больше. А мулаты, как известно, влюбляются в белых, — смеется он. — Ирина была первым человеком, кто ответил мне в переписке. И мне сразу же понравилось ее поведение. То, как она со мной общалась. Несколько лет мы общались дистанционно, жили каждый в своей стране. Я не знал, какая она в быту, вкусно ли готовит. Поэтому изначально я влюбился именно в общение с ней.
Ирина тоже без стеснения говорит, чем ее привлек эквадорский парень.
— Так как я с 10 лет смотрела латиноамериканские сериалы, я всегда хотела познакомиться с мужчиной латино. Ну, видимо, там наверху услышали о моей мечте. В нем сошлось всё, как я хотела. У него темная кожа, он говорит на испанском языке, который я давно учила. Может, внутри меня с юности было это желание: встретить такого мужчину, как Ленин? — задается вопросом сибирячка.
Первое свидание было по видеосвязи. Оно только укрепило зарождающиеся чувства. Звонки стали регулярными, и вскоре Ленин познакомил Иру со своими родителями, сестрами, друзьями.
Одного из близких друзей Ленина, кстати, зовут Энгельс. Парни вовсе не участники какого-то марксистского кружка. Просто имена основоположников коммунизма и их советских адептов в Эквадоре очень популярны.
— Здесь в Красноярске все удивляются моему имени. Спрашивают: «Откуда? Почему?» Ответ прост: раньше Латинская Америка тепло дружила с СССР, вот отсюда всё и пошло. Причем мои родители даже не приверженцы коммунизма. Просто имя Ленин им казалось красивым, вот и назвали меня. В Эквадоре есть еще одно популярное имя — Сталин. Если бы меня так звали, тут все удивлялись бы еще больше! — смеется иностранец.
Один из самых известных эквадорских Лениных — бывший президент страны Ленин Вольтер Гансес Морено. Он руководил Эквадором в течение четырех лет — с 24 мая 2017 по 24 мая 2021 года.
Путешествие в Латинскую Америку
Настал день, когда Ирина поняла, что хочет увидеть Ленина вживую. У нее на счету накопилась сумма, достаточная для перелета на далекий континент. И пусть первоначально она мечтала об Аргентине, Эквадор был ничем не хуже. Тем более там ее ждал человек, который стал близким и знакомым до мелочей.
Первая встреча прошла прекрасно. Ирину тепло и радушно встретила вся семья Ленина. Заговорили о серьезном совместном будущем и приняли решение, что попробуют пожить вместе в Эквадоре.
Ирина провела в далекой стране три с половиной года. Об Эквадоре у нее остались не самые радужные воспоминания. Это маленькая и бедная страна, в которой господствует серьезная безработица даже среди местных. Что уж говорить о приезжих. Срок действия туристической визы быстро подошел к концу, а чтобы получить рабочую визу, нужно было заключить официальный контракт с работодателем. Ирина устроилась учителем английского языка, но легальный договор с ней подписывать не торопились. В общем, сложностей с заработком хватало, а сидеть на шее у любимого ей не нравилось.
Не подошел сибирячке и климат. Место, откуда родом Ленин, находится близко к экватору. Там согревающая жара и гостить в этих широтах было приятно. А вот в столице — Кито, где обосновался Ленин после университета, было очень некомфортно. Город стоит в котловине. В разгар дня здесь жарко, зато ночью температура стабильно опускается до -2°C. В домах нет централизованного отопления. Местные, может, и привыкли, но Ирина, которая с рождения росла в доме с батареями, мерзла каждую ночь.
Но даже это не самое страшное. Жуткий разгул криминала пугал больше всего.
— Я люблю много гулять. В Эквадоре, прямо скажем, не везде можно гулять, так как могут ограбить на улице средь бела дня. Пистолет или нож к виску и всё. Эквадор — это действительно очень криминальная страна. Поэтому, взвесив все за и против, мы решили переехать в Россию. Тут я могу работать, он может работать. У нас в России можно спокойно жить и гулять, не боясь, что тебя где-нибудь ограбят, — говорит Ирина.
Ленин в Сибири
В Красноярске у Ирины живет мама. Есть поддержка и квартира, поэтому молодожены переехали сюда.
У Иры с работой действительно проблем не возникло, она устроилась педагогом-психологом в школу. Ленина, который получил на родине высшее образование по специальности «преподаватель английского языка», тоже готовы были взять в школу. Но из-за того, что эквадорский диплом выдали без вкладки с оценками, пришлось ждать долгих девять месяцев, пока необходимые документы вышлют, переведут и апостилируют.
Ожидание полностью себя оправдало. Ленин пришел в восторг от русской школы, а сравнить ему было с чем. На родине он три года вёл «инглиш» у школьников.
— Честно говоря, это мой первый год опыта в российской школе. Мне это кажется очень интересным! Я вижу, что здесь совершенно другие школьники с другим воспитанием, нежели у меня на родине. Здесь у детей, прямо скажем, воспитание получше, чем в Эквадоре. У нас дети более балованные, разница видна, — признается он.
Ленин очень много работает, у него шестидневка. Пять дней в неделю он учит детей в обычной школе, а по субботам обучает взрослых и детей на коммерческих языковых курсах. Из-за языкового барьера все вечера он тоже уделяет подготовке к урокам. Зато воскресенье эквадорец целиком посвящает любимой семье.
— В выходной день выезжаем прогуляться на набережную или пройтись по историческому центру. Бываем на «Столбах», в Дивногорске. А вот по краю еще попутешествовать не удалось, — говорит он.
Ленин наслышан, что на севере края есть поселок Диксон — звучит и пишется также, как его первое имя. Возможно, и там он когда-нибудь побывает. Но пока от слова «север» у эквадорца непроизвольно стучат зубы.
— Для меня здесь, в Красноярске, зимой слишком экстремальный климат. Слишком холодно. Но если одеться потеплее, то терпимо. Через пару месяцев я привык, — говорит он. — Честно признаться, я ведь раньше даже не слышал о Сибири! Ничего о ней не знал. Теперь я знаю, что тут есть большие и маленькие города. Это огромная морозная территория!
Если не обращать внимания на особенности вроде сибирской зимы, Ленин признается, что полюбил Россию с первого взгляда.
— В России мне нравится. Очень. Есть вещи, которые еще надо увидеть, узнать, но в основном мне пока всё нравится. Мне нравится русская культура, история этой страны. Очень нравятся русские народные танцы.
— Но ведь должны быть какие-то минусы! — говорим мы ему с недоверием.
— Из минусов в Красноярске могу отметить лужи и грязь весной. Дороги очень грязные. Это повсюду! Там, где я жил в Эквадоре, такого не было. У нас лужи и грязь только в поселениях, которые не заасфальтированы, — отмечает он в ответ.
А вот бандитов, как на родине, Ленин в Красноярске ни разу не встречал. Хотя микрорайон Зеленая Роща, где он живет, принято считать криминальным, ни один местный житель еще не посмотрел косо на экзотического иностранца.
В ближайшее время эквадорец планирует съездить домой, чтобы навестить родителей и сестер, по которым сильно скучает. Жена Ира украдкой говорит, что Ленин скучает и по национальной еде.
— В Эквадоре в основном едят рис, мясо и салаты. Но все эти блюда они готовят по-своему, — рассказывает супруга латиноамериканца. — Есть там очень вкусный луковый суп, называется энсеболладо. Без корня юкки его невозможно сделать. Еще там есть овощные сорта бананов — плантаны. Они предназначены для отваривания и для жарки. Их в Россию, как правило, не привозят. Если они зеленые, их отваривают в супе, как мы картошку. А если желтые, их жарят, делают чипсы.
Местная, российская еда Ленину в общем-то пришлась по душе. Особенно мясные блюда. Ирина уже знает вкусовые пристрастия своего мужа и балует его любимыми кушаньями. Ленин признается, что может бесконечно питаться фаршированными перцами, а еще любит борщ, шашлык, плов. Русские десерты и мучное его не так впечатляют. Например, эквадорец не понимает популярности блинов.
Россиянин Энтони Диксонович
Три месяца назад у Ирины и Ленина родился сын Энтони. Молодые родители подчеркивают, что имя звучит именно так: он не Антонио и не Антоша на русский манер, хоть и имеет российское гражданство. Малыш появился на свет в красноярском роддоме. Отчество в свидетельство о рождении записали по первому имени отца.
Когда ребенок подрастет, семья планирует переехать в Санкт-Петербург.
— Там больше развития, больше перспективы для работы. А еще мы хотим, чтобы наш ребенок учился в морском военном училище. Хотим, чтобы он стал дисциплинированным, — говорит Ирина.
Ленин — далеко не первый иностранец, который с теплом отзывается о жизни в Сибири. Несколько лет в Красноярске прожил итальянский танцовщик балета Марчелло Пелиццони, который стал премьером нашего оперного театра. В интервью NGS24.RU он уверял, что итальянцы и сибиряки очень похожи.
На NGS24.RU можно прочитать несколько историй о том, как красноярцы устроились за рубежом и не жалеют о переезде. Преподавательница СФУ Алевтина Сперанская несколько лет прожила в Китае и поделилась с нами забавными наблюдениями. Красноярка Ольга Леонова в 40 лет решилась на переезд в Сербию. Она рассказала, чем жизнь на Балканах похожа на жизнь в России и какие есть кардинальные отличия.
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