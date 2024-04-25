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Дороги и транспорт «Вы в себе вообще?» Сибирячка на автомобиле мужа выехала на встречную полосу — видео, где ей преградили путь

«Вы в себе вообще?» Сибирячка на автомобиле мужа выехала на встречную полосу — видео, где ей преградили путь

Инцидентом заинтересовалась ГИБДД

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Инцидент произошел в Кировском районе

В Новосибирске женщина пыталась проехать на «Тойоте» по встречной полосе, но ей преградили путь. Конфликт произошел на дороге, которая соединяет Северный проезд и Петухова. Видео появилось сегодня, 25 апреля, в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Как сообщается в группе, женщина за рулем Toyota Passo выехала на встречную полосу, чтобы объехать пробку. Перед ней остановился мужчина, который решил не дать ей поехать дальше, он вышел из машины и начал снимать. В итоге двое автомобилистов поругались. Автор видео спросил у женщина: «Вы в себе вообще? Вы стоите на «встречке».

— Всё бы ничего, извинилась бы и вернулась в свою полосу, но нет же, она встала в позу, мол, не буду убирать машину, параллельно оскорбляя меня матом с трёхэтажный дом, — процитировали автора видео в АСТ-54.

Мужчина заблокировал проезд и вышел из машины

Инцидентом заинтересовались сотрудники ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирску, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

Коресспондент НГС попыталась связаться с участницей ссоры. Как оказалось, автомобилем владеет её муж, который о конфликте ничего не знает.

В Новосибирске сегодня, 25 апреля, утром автобус объехал ДТП по тротуару. Это случилось на дублере улицы Троллейной возле дома Троллейная, 134.

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Водители Новосибирск Дорога Конфликт
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