Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей

Сергей Токарев

Диксон самый северный населенный пункт России Источник: Сергей Токарев











Красноярский фотограф Сергей Токарев в августе этого года побывал в самом северном населенном пункте России — Диксоне. Это удивительное место, где люди живут практически без связи, еду завозят по реке, а по улицам могут ходить белые медведи. При этом у поселка славное прошлое — боевое и мирное. Когда-то тут была она из главных отправных точек освоения Арктики, а сорок лет назад тут жили 5 тысяч человек. Сергей Токарев подробно рассказал в своем блоге, как сейчас живет поселок. Приводим его рассказ целиком.

Половина имела высшее образование

В августе удалось побывать на легендарном острове, с которым связаны множество историй по освоению и изучению Арктики. Находится он в Карском море на краю Северного Ледовитого океана. Это самый северный населенный пункт России. От Норильска или Дудинки (ближайших городов) около 500 км. До Красноярска — 2 375 км. А вот до Северного полюса — 1836 км.

Это чрезвычайно важное место на Северном Морском пути. Отсюда ранее регулировалась почти вся навигация в центральной и восточной части Арктики. Здесь бункеровались суда, которые шли по северным водам. Отсюда обеспечивали работу арктических полярных станций, которых было несколько десятков. В конце 80-х на Диксоне было около 5 тысяч жителей. Как пишут, половина имела высшее образование, а треть — научную степень. Наверное, 50% без «вышки» — это были дети.

Сейчас от былого осталось мало. Поселок имеет две части — островную и материковую. Между островом и материком около двух километров. Летом между ними перемещаются на теплоходе, зимой по льду, а в межсезонье на вертолете. При этом жилую часть на острове списали полностью к 2009 году. Сейчас там находится только аэродром и метеостанция. И постоянная жизнь существует только на материке. Население всего 200-300 человек. Многие, уезжая, оставляют северную прописку, поэтому официальные данные и фактические разнятся.

Материковый поселок маленький — по сути три улицы. Все живут в каменных многоэтажках. А множество старых деревянных зданий стоят заколоченными. Тут ничего не сносят. Поэтому когда идешь по улицам, видишь в основном брошенные дома, кажется, что жизни тут вовсе нет. А она есть.

Я прилетел сюда на три с половиной дня. Мне повезло с погодой. Обычно тут очень сильные ветра и с авиасообщением все сложно — летают по фактической обстановке. Можно спокойно застрять на пару недель.

Из Красноярска добраться до Диксона крайне сложно. И я летел из Норильска. Так оказалось проще. Летает сюда «КрасАвиа» самолетами Ан-26. На память о посещении острова сделал себе селфи в кабине пилота.

Как сюда попасть?

Попасть на Диксон проблематично. Есть самолеты из Красноярска и Норильска. Однако купить билеты обычным способом нельзя. Рейсы есть, а продаж нет, даже на сайте авиакомпании. Их надо специально бронировать. Видимо, это из-за отдаленности и отсутствия постоянного пассажиропотока. А также из-за погодных особенностей — в западной части Таймыра постоянные сильные ветра и самолеты летают только по погоде.

Второе: Диксон — это приграничная зона и сюда нужен пропуск. Его надо предъявить после посадки самолета. Пропуск оформляют через «Госуслуги». Проблем нет. Но беда, что его отправляют в бумажном виде. Электронная копия на «Госуслугах» не придет. А бумажный пропуск идет из Мурманска бумажной почтой. И это занимает немало времени.

Мой полет на остров был относительно внезапным. Планы по северным съемкам сильно плавали, я до последнего не понимал, в какие даты смогу полететь. В итоге только за 20 дней до вылета я заказал билет. Спасибо «КрасАвиа», что это получилось сделать оперативно. Однако и пропуск из-за этого запросил в последний момент, но по датам вроде бы успевал.

И вот прилетаю я в Норильск, через день самолет на Диксон, а пропуска нигде нет. Весь день я провел на телефоне и уже почти смирился, что поездка сорвалась. В итоге он нашелся, я полетел. Все хорошо. Но нервы потрепали знатно.

Совет: в заявке на пропуск можно указать большой диапазон дат, до полугода. И если планируете лететь летом, закажите в феврале с датами с апреля по октябрь. Чтобы уж наверняка. И письма дождаться сможете и от погоды зависеть не будете.

А еще на острове нет связи. Номинально ловит «Билайн», но только телефон и то, говорят, с перебоями. Интернета мобильного нет. Интернет тут спутниковый и есть только у ведомств и компаний. Чтобы забронировать жилье, оплатить, с кем-то о чем-то договориться, придется много ходить ногами, благо все рядом.

В плане жилья — есть типа гостиница. По факту — сдают посуточно квартиры. Стоимость — 4 тысячи рублей в сутки. Для одного — дорого. А вот если летите толпой, то можно всем заехать в одну квартиру.

Белые медведи подходят к домам

Диксон — это территория арктической пустыни. Из растительности тут небольшая трава и цветы. А под ними камни. Ощущение, что смотришь на землю в своем «изначальном», «доисторическом» варианте, когда жизнь только начинала завоевывать планету.

Цветы, кстати, довольно активно растут. Есть ромашки. Оказалось, кто-то из местных привез и высадил на клумбе у дома для эксперимента. А они прижились и теперь их можно встретить на территории поселка;

Карское море притягательно выглядит только на фото. Ноги в воде сразу сводит. Хотел искупаться, чтобы галочку поставить. Но из-за постоянного холодного ветра не рискнул. Хотя в Ламе на Путорана купался.

Почти все время ходил в кофте и куртке. Средняя температура июля тут около +6 градусов. И всегда холодный ветер с океана.

Полярный день на Диксоне, когда солнце вообще не заходит за горизонт, длится с 5 мая по 10 августа. А полярная ночь 80 суток, с 10 ноября по начало февраля. Для сравнения в Норильске — 45 дней, а в Мурманске 40.

Главные крупные животные тут белые медведи. И они, в отличие от бурых, исключительно хищники. И человек для них конкретная еда. Ходят они прямо вокруг поселка. В первый день я хотел пройти в соседнюю бухту посмотреть, но местные, когда спросил у них, как пройти, сказали, что за жилую часть лучше без машины не отходить. Медведь. Днем ранее он прямо к домам подходил.

Еще медведи любят в старые дома залезать, а их в поселке много. Поэтому их можно спокойно встретить. В пургу, говорят, они не ходят, а вот в туман любят по поселку гулять. И местами бывает довольно опасно.

Защищают от мишек уличные собаки. Это крепкие морозоустойчивые боевые псы, которые в случае чего могут хищника прогнать. Или как минимум поднять шум и обозначить присутствие зверя

Архитектура

Первое, что бросается в глаза в поселке Диксона — старые деревянные дома. Их тут не сносят. Они стоят забитые, покосившиеся, но нетронутые. Особенно интересны постройки первой половины 20 века — здание управления порта и торговой конторы.

Впечатляет, как подходили к их внешнему виду. Колонны, резьба, наличники. Даже на жилых домах балконы не ровными брусками сделаны, а с резьбой.

Как жалко, что в какой-то момент вся эта архитектура по всей стране ушла, а на ее место пришли безликие панельные хрущевки. Понятно, что бетонные коробки сильно комфортнее, надежнее и долговечнее. Особенно в таких суровых условиях. Но как же внешне они проигрывают старым. Даже сейчас в них какая-то жизнь чувствуется. Совсем другое ощущение.

Завоз продуктов и угля

В поселке Диксона есть два магазина. Цены даже для севера великоваты. Основную массу продуктов привозят в летнюю навигацию. В мой прилет как раз разгружался сухогруз, пришедший по Енисею, и цены сразу упали вдвое. В зимнее время что-то доставляют воздухом. Местные говорят, что покупают все мешками, потому что зимой может ветер не пустить самолет, летом лед вскроется поздно, либо застынет раньше времени в холодную осень. Завозят в основном продукты с большим сроком хранения.

Кроме продуктов поселок нуждается в угле. Даже летом в среднем +6 на улице. Для завоза угля раньше использовали порт, а сейчас, судя по табличке, причальная стенка выведена из эксплуатации. Речные суда разгружаются на дамбе. Читал разные проекты, в рамках которых порт должны были реконструировать и запустить, но судя по внешнему состоянию и новостям, которые нашел, пока все в состоянии заморозки.

На причале стоит единственный кран (ранее было четыре). Работает ли он — не знаю. По внешнему виду такой техники сложно делать выводы.

Однако уголь завозят речными сухогрузом с собственными бортовым краном. Ходит сюда «Федор Наянов» Енисейского речного пароходства, он может сам себя разгружать.

Напряженный воздушный трафик

Я показываю кадры Диксона, где почти нет людей, заброшенные дома. Однако на Таймыре жизнь кипит. Строится Бухта «Север» — крупный нефтеналивной терминал в 35 км южнее Диксона. Тут же разрабатывают залежи антрацитового угля — месторождение в 100 км от поселка. И для его отгрузки строят угольный терминал в Енисейском заливе с предполагаемой пропускной способность 10 миллионов тонн в год.

Тут проживает несколько тысяч вахтовиков. Вертолеты с работниками летают из аэропорта Диксона туда-сюда, как маршрутки в городе. Также стройки обеспечивают продуктами и всем необходимым. Воздушный трафик очень активный. Если в Норильске стоимость летного часа вертолета сейчас — около 350 тысяч рублей, то тут в сутки сжигают миллионы только на этом.

Однако непосредственно в поселок компании не заходят. Единственное здание, которое выделяется на общем фоне — это здание угольщиков. Но их деятельность тут, судя по новостям, находится в замороженном режиме.

Но есть то, что в поселок должно зайти обязательно — это интернет. Сейчас ведут оптоволокно из Тикси в Мурманск. И через несколько лет обещают быстрый интернет в арктической зоне. Сначала подключат ведомства и социалку, а потом должны раздать населению.

Когда это случится и местные смогут сидеть в интернете и грузить видео в хорошем качестве. Нас ожидает куча рилсов про белых медведей. А еще про то, что тут люди живут, будут чаще вспоминать.

Битва за Диксон

Красноярский край — единственный сибирский регион, на территории которого во время ВОВ были бои. Вы наверняка слышали про оборону Диксона (NGS24.RU писал об этом историческом событии — Прим. ред.). Через Северный морской путь во время ВОВ шли караваны судов ленд-лиза. Чтобы этому помешать, в 1942 году Германия проводит операцию «Вундерланд». Подводные лодки и боевые суда заходят в северные воды, чтобы выслеживать и топить грузовые конвои.

В рамках этой операции до Диксона дошел тяжелый крейсер «Адмирал Шеер». Помимо уничтожения транспортных судов у него были еще дополнительные задачи — разрушение портовой инфраструктуры и захват данных. А Диксон был ключевым поротом СМП и на него планировалась высадка десанта.

Однако крейсер потерял разведывательный самолет и полностью оценить обстановку в порту не мог: с какой стороны к нему подходить, что имеется на берегу и прочее. В итоге крейсер заметили. Сначала на него вышел сторожевой корабль «Дежнев», а потом крейсер обстреляли с береговой батареи. Точнее с двух орудий, которые еще не успели демонтировать. Остальные были уже погружены на баржи для переброски на Новую Землю, так как считалось, что в Диксоне они не пригодятся, ведь Карское море — глубокий тыл. А вот западнее необходимость в них была существенная.

В ходе боя немецкий крейсер решил отступить и Диксон выстоял. В память об этом событии один мемориал поставили на материковой части поселка, а второй на острове, где захоронены моряки, погибшие при обороне.

Но это не единственное столкновение с немецким флотом в нашем крае. Также в 1942 была уничтожена полярная метеостанция на острове Уединения в центральной части Карского моря. А в 1944 году произошло нападение на станцию «Мыс Стерлигова», которая находится так же на Таймыре, но еще севернее.

Заброшенный поселок на острове Диксон

Диксон состоит из двух частей, одна находится на материке, другая на острове. Ранее я рассказывал про материковую часть, а теперь отправимся на остров.

Между ними почти 2 км воды — пролив Вега. На острове находится аэропорт, метеостанция и дизельная. Постоянно там живут только метеорологи. В летнее время на остров ходит катер, зимой ездят по зимнику, а в межсезонье работает вертолет.

В мой прилет было какое-то исключение и, несмотря на открытую воду, летал вертолет. За короткий отдых на Диксоне я успел полетать на вертушке три раза. И один раз проехать в лодке по Карскому морю.

Первая жизнь в Карском море появилась именно на острове. Еще в царские времена здесь основали первую арктическую станцию (1915 год) для обеспечения экспедиции на ледокольных теплоходах «Вайгач» и «Таймыр», а в 1916 году появилась метеостанция, на первую зимовку остались 8 полярников. В Советский период значение острова еще увеличилось. А потом вырос большой поселок на несколько тысяч человек.

Это просто взрывает мозг, когда смотришь вокруг и представляешь, в какую глушь плыли люди и как тут осваивались. После Диксона Дудинка или Норильск уже не воспринимаются как далекие города.

Однако жизнь в таких местах может существовать только при большой финансовой поддержке. А она закончилась. Всем известные исторические перемены в 90-е, смена статуса населенных пунктов, недостаток финансирования и прочее.

Но еще и технологические изменения в мире сыграли свою роль. Если раньше судам нужна была дозаправка на середине Севморпути, то теперь атомные ледоколы могут весь сезон находиться в автономном плавании. Связь теперь обеспечивается не через береговые наземные станции, а через спутник и так далее.

В итоге поселок на острове списали. На почте остались лежать газеты «Наш Красноярский край» за апрель-май 2009 года, а на стене висит плакат с бывшим губернатором.

Портал в прошлое

На острове будто попадаешь в прошлое. Вывезти старую технику отсюда сложно, поэтому многое осталось стоять на своих местах. Самый знаменитый памятник острова — пассажирский и военно-транспортный самолёт ЛИ-2, который выпускался в СССР по лицензии Douglas. Это была рабочая лошадка при освоении севера.

Далее здание старой метеостанции (за ним сейчас стоят новые):

Здание аэропорта и рядом машина с системой навигационного обеспечения полётов авиации.

Еще на острове было кладбище. Тут нет почвы, под слоем травы в несколько сантиметров скала. Поэтому могилы делали взрывники. И в этом есть определенный плюс, так как мерзлота со временем выталкивает гробы на поверхность, тут же такого нет. Лежат спокойно. Сейчас, как я понял, тут никого не хоронят, а самолетом отправляют на большую землю.

Это бывший Дом культуры с кинотеатром на главной площади поселка острова Диксон. В будке с кинопроектором даже остались пленки фильмов, которые тут показывали. Люблю такие старые камерные залы. Уютно в них.

Самое сильное впечатление в заброшенном поселке Диксона оставляет школа. Это трехэтажное здание. Оно рассчитано на 500 учеников. Это сложно представить. Школа на острове посреди Арктики на 500 мест. Сейчас даже в относительно благополучных поселках столько учеников не наберется.

Как я уже писал, покинули поселок не так давно. Поэтому в классах лежат уже современные учебники. Я тоже по таким учился. Весь школьный инвентарь, учебные пособия — все осталось.

В каморке, что за актовым спортивным залом, лежат инструменты школьного ансамбля. Сырость сильно портит здание. Хотя оно относительно новое.

Не знаю, каких годов эта надпись. Кто-то из учеников возвращался и написал позже, либо еще с 2009 держится. Но сильно цепляет:

Чистая Арктика

Здесь очень хорошо понимаешь, что значит фраза «в Арктике надо провести уборку». За период больше века на Диксон были привезены огромные объемы всего. А за годы бездействия это всё просто превратилось в груды металлолома. Техника, суда, трубы, оборудование — ржавеет по всей территории.

Технически весь этот металлолом можно собрать, вывести и сдать. Но насколько это реализуемо экономически — не понятно. Как минимум потому, что причал в порту на данный момент не работает. Сначала его вывели из эксплуатации, а потом законсервировали.

Сергей Токарев

Осенние отпуска россияне часто проводят на курортах, купаясь в море в последние теплые деньки. Но наша коллега из MSK1.RU Серафима Путиева в этот раз решила выбрать другое направление для поездки — русский Север. В начале октября кое-где в Мурманской области уже выпадает снег, так что ее двухнедельное путешествие с палаткой не всегда можно было назвать комфортным, но красивым оно выдалось однозначно.