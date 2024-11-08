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Бизнес подробности Кафе «Пятерочка»: супермаркеты всё настойчивее теснят небольшие кофейни — зачем им это нужно и можно ли есть их обеды и выпечку

Кафе «Пятерочка»: супермаркеты всё настойчивее теснят небольшие кофейни — зачем им это нужно и можно ли есть их обеды и выпечку

X5 Group начала продвигать в Новосибирске кафе в «Пятерочках»

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26 комментариев

Зоны кафе «Пятерочки» позволяют не только купить кофе с выпечкой, но и употребить их на месте

Сеть «Пятерочка» начала активно продвигать свой проект «Пятерочка кафе», превращающий супермаркет в точку общественного питания. В этом же направлении с разной скоростью движутся и другие ретейлеры. Обозреватель NGS.RU попытался разобраться с тем, стоит ли обычным кафе и кофейням беспокоиться из-за такого конкурента. А главное — что из продуктов подобных «встроенных» закусочных в супермаркетах стоит внимания простых покупателей.

От «нищемаркета» к кафе

Покупатель «Пятерочки» 15-летней давности вряд ли узнал бы сейчас эти магазины. Сеть начиналась в Санкт-Петербурге как магазин низких цен и крайне ограниченного сервиса. В этом виде они даже успели какое-то время поработать в Новосибирске, когда франшизу на Сибирь купила местная группа «Новые торговые системы».

«Пятерочка» образца середины 2000-х

С тех пор формат «Пятерочек» претерпел уже несколько волн изменений. Первый супермаркет сети в его нынешнем виде появился в Новосибирске в 2019 году. Там уже были и пекарня, и кофейный автомат, и даже какое-то количество посадочных мест. Но большинство торговых точек при этом так и оставались обычными продовольственными магазинами самообслуживания, пусть и с более современным дизайном.

В одном магазине может быть больше 60 наименований готовых блюд

В этом году «Пятерочка» начала развивать «общепитовское» направление более интенсивно. Практически все новые «Пятерочки» открываются с зоной кафе, где можно налить себе кофе и взять свежую выпечку. В апреле компания презентовала даже новый дизайн этих зон, разработанный студией Артемия Лебедева. Тогда же компания зарегистрировала торговую марку «Пятерочка кафе», правообладателем которой является ООО «Агроторг» (юридическое лицо «Пятерочки»). В ноябре сеть запустила в Новосибирске еще и рекламную кампанию, направленную на продвижение бренда «Пятерочка кафе».

Чем кормят и каково оно на вкус

Формально «Пятерочка кафе» — это просто еще одна собственная торговая марка (СТМ) сети с той лишь разницей, что создана она специально для новых зон кафе самообслуживания. Обычно они состоят из стеллажей с выпечкой, кофейного аппарата, холодильника с готовой едой, кассы самообслуживания и небольшого стола с парой-тройкой табуретов и микроволновкой. Можно налить кофе, выбрать выпечку, оплатить всё это на кассе и тут же употребить, заодно зарядив телефон.

Никакой «посуды», кроме пакетиков, магазины пока не предлагают. Зато телефон зарядить можно двумя способами

Налив себе двойной эспрессо за 59 рублей, взяв микроскопический круассан (9 рублей) и сочень с творогом (17 рублей), обозреватель NGS.RU взгромоздился на один из только что освободившихся табуретов и приступил к трапезе. Проходящая мимо сотрудница магазина пожелала приятного аппетита. К кофейному автомату один за другим подходили люди, чтобы взять капучино или латте с собой.

Попробовать на месте кашу или сырники из холодильника не получилось. Во-первых, оплатить их всё равно можно было только на кассе или через терминал самообслуживания на выходе (терминал в «кафе» позволял сделать это только для кофе и выпечки). К тому же нигде не было видно вилок или ложек. Так что пока упакованную еду «Пятерочки» можно только забрать с собой.

Готовый плов откровенно разочаровал

Выбор сильно зависит от магазина: где-то можно насчитать от силы два десятка позиций, где-то — больше шестидесяти. Пока большая часть приходится на продукцию под сторонними брендами, какие можно встретить в любой сети. Но больше десятка блюд продаются уже под маркой «Пятерочка кафе»: супы, каши, сырники, блинчики и оладьи и т.  д.

Под собственной маркой «Пятерочки» продается уже довольно много готовой еды

Из сторонних брендов доминируют «Холодушка» и Nature Buffet. У «Холодушки», в частности, есть целая серия комбо-обедов в национальном стиле: в грузинском, например, предлагают харчо и чахохбили (550 г за 240 рублей), узбекский комплекс состоит из лагмана и плова (по 340 г за 170 рублей). Тушеная капуста с сосисками (250 г) и вовсе стоит 120 рублей.

Это сопоставимо или даже дешевле обеда в сетевой столовой, хотя качество такой еды пока по большей части недотягивает даже до столовского. Обозреватель NGS.RU протестировал с десяток позиций, и желание доесть блюдо вызвали только сырники и гурьевская каша (обе под маркой «Пятерочка кафе»).

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Из выпечки хоть какие-то симпатии вызвали только сочни с творогом — и то только на фоне совсем уже несъедобных круассанов. Выпечка сети «Ярче!» пока явно выигрывает, хотя тоже не рассчитана на больших гурманов.

Общепит везде

Стремление развивать направление общепита — общая тенденция для ретейла. Встроенные кафе делает в своих магазинах «Магнит». В магазине, открытом в Южно-Чемском микрорайоне, например, есть полноценный зал с пятью-шестью столиками, расположенными у большого окна в пол. Кофейные машины стоят давно во всех «Ярче!», и утром к ним могут выстраиваться небольшие очереди.

Магазины «Ярче!» уже давно выполняют роль доступных кофеен

«Ашан» в этом году расширил зону кафе в гипермаркетах, превратив зону продажи готовой еды в полноценную точку общепита со столиками и даже каким-никаким дизайном. Даже «Мария-Ра» не осталась в стороне — у этой сети для этого формата есть даже отдельное название «Кофейня РаМа». В Новосибирске, правда, проект особого развития не получил.

Полностью ориентированные на продажу готовой еды магазины «Жизньмарт» пока не пользуются в Новосибирске ажиотажным спросом

Интерес ретейла к общепиту рождает даже смежные форматы. Минувшим летом из Екатеринбурга в Новосибирск пришла сеть «Жизньмарт», которая представляет собой по сути магазины готовой еды. Большого успеха в Новосибирске они пока не достигли, но свой вклад в популяризацию самого подхода как такового уже внесли. Можно просто заскочить в магазин, взять с полки одно-два блюда и съесть их в офисе, дома, а то и вовсе в машине или в парке.

Магазины «Калина-Малина» всё больше походят на закусочные

Новые точки сети магазинов фермерских продуктов «Калина-Малина» в последнее время тоже больше похожи на закусочные. В них есть не только зона продажи навынос, но и несколько посадочных мест, которые позволяют перекусить в этих заведениях, как в обычных кафе.

Зачем это торговле

Есть несколько причин, по которым ретейл пошел в общепит. Еще «ИКЕА» давным-давно начала торговать своими знаменитыми дешевыми хот-догами, которые сами по себе практически не приносили прибыли, но привлекали в магазины дополнительных посетителей.

Крупные супермаркеты уже могут составить конкуренцию недорогим пиццериям и столовым

Ретейл-эксперт, владелец торговой марки «Фермер-Центр.РФ» Илья Сухарев считает, что современное увлечение торговых сетей готовой едой призвано решить сразу две задачи.

— С точки зрения базовой экономики готовая еда — это быстро оборачиваемый товар, который повышает эффективность магазина. А если посмотреть на этот процесс с позиции покупателя, то все эти кофе, выпечка и прочее создают дополнительный стимул зайти в магазин. А уже в торговом зале ему можно попробовать продать что-то еще, — объяснил он.

Ключевым достоинством «Пятерочки», «Магнита» или другого сетевого супермаркета, как правило, является расположение. Эти магазины открывают в зонах с высоким трафиком, чтобы покупателю не нужно было ехать в них специально. А коли так, то грех не использовать это преимущество для того, чтобы не предложить вечно спешащим горожанам что-то еще. И готовая еда, кофе, выпечка — вполне очевидный выбор.

Кафе в магазине сети «Магнит»

Рестораторам беспокоиться по поводу конкуренции со стороны торговых сетей пока, наверное, рано. Торговые сети всё еще не готовы предложить сопоставимое качество еды, не говоря уже про атмосферу и комфорт.

Но какое-то количество клиентов у столовых и кофеен они могут забрать уже сейчас. Особенно в ситуации, когда до столовой или кофейни нужно еще дойти, а супермаркет — он здесь, рядом. У одной только «Пятерочки» сейчас в городе 326 магазинов, а у самой крупной сети столовых «Солнечный день» — только 33. А сырники «Пятерочка кафе», если их разогреть и красиво полить джемом, можно подавать в недорогой кофейне. Посетители вряд ли заподозрят подвох.

В пресс-службе X5 Group, куда NGS.RU отправил запрос еще в первой половине дня 6 ноября, не успели подготовить комментарий, но обещали предоставить его позже.

Пока одни торговые сети развивают новые направления, владельцы других постепенно сокращают количество магазинов. В октябре стало известно, что сеть «Мария-Ра» предложила арендаторам больше 200 помещений, достаточных для открытия супермаркета. По большинству адресов сейчас работают собственные магазины сети.

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Пятерочка Кафе Готовая еда Общепит Новосибирска
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Комментарии
26
282564521
1 час
В Ярче кофе не "вау", но и не отрава, пить можно! А за такую цену так вообще
Derevyancho
54 минуты
в пятерочке и ярче используют маргарин, что не есть гуд
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