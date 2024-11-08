Кафе «Пятерочка»: супермаркеты всё настойчивее теснят небольшие кофейни — зачем им это нужно и можно ли есть их обеды и выпечку

Зоны кафе «Пятерочки» позволяют не только купить кофе с выпечкой, но и употребить их на месте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть «Пятерочка» начала активно продвигать свой проект «Пятерочка кафе», превращающий супермаркет в точку общественного питания. В этом же направлении с разной скоростью движутся и другие ретейлеры. Обозреватель NGS.RU попытался разобраться с тем, стоит ли обычным кафе и кофейням беспокоиться из-за такого конкурента. А главное — что из продуктов подобных «встроенных» закусочных в супермаркетах стоит внимания простых покупателей.

От «нищемаркета» к кафе

Покупатель «Пятерочки» 15-летней давности вряд ли узнал бы сейчас эти магазины. Сеть начиналась в Санкт-Петербурге как магазин низких цен и крайне ограниченного сервиса. В этом виде они даже успели какое-то время поработать в Новосибирске, когда франшизу на Сибирь купила местная группа «Новые торговые системы».

«Пятерочка» образца середины 2000-х Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С тех пор формат «Пятерочек» претерпел уже несколько волн изменений. Первый супермаркет сети в его нынешнем виде появился в Новосибирске в 2019 году. Там уже были и пекарня, и кофейный автомат, и даже какое-то количество посадочных мест. Но большинство торговых точек при этом так и оставались обычными продовольственными магазинами самообслуживания, пусть и с более современным дизайном.

В одном магазине может быть больше 60 наименований готовых блюд Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В этом году «Пятерочка» начала развивать «общепитовское» направление более интенсивно. Практически все новые «Пятерочки» открываются с зоной кафе, где можно налить себе кофе и взять свежую выпечку. В апреле компания презентовала даже новый дизайн этих зон, разработанный студией Артемия Лебедева. Тогда же компания зарегистрировала торговую марку «Пятерочка кафе», правообладателем которой является ООО «Агроторг» (юридическое лицо «Пятерочки»). В ноябре сеть запустила в Новосибирске еще и рекламную кампанию, направленную на продвижение бренда «Пятерочка кафе».

Чем кормят и каково оно на вкус

Формально «Пятерочка кафе» — это просто еще одна собственная торговая марка (СТМ) сети с той лишь разницей, что создана она специально для новых зон кафе самообслуживания. Обычно они состоят из стеллажей с выпечкой, кофейного аппарата, холодильника с готовой едой, кассы самообслуживания и небольшого стола с парой-тройкой табуретов и микроволновкой. Можно налить кофе, выбрать выпечку, оплатить всё это на кассе и тут же употребить, заодно зарядив телефон.

Никакой «посуды», кроме пакетиков, магазины пока не предлагают. Зато телефон зарядить можно двумя способами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Налив себе двойной эспрессо за 59 рублей, взяв микроскопический круассан (9 рублей) и сочень с творогом (17 рублей), обозреватель NGS.RU взгромоздился на один из только что освободившихся табуретов и приступил к трапезе. Проходящая мимо сотрудница магазина пожелала приятного аппетита. К кофейному автомату один за другим подходили люди, чтобы взять капучино или латте с собой.

Попробовать на месте кашу или сырники из холодильника не получилось. Во-первых, оплатить их всё равно можно было только на кассе или через терминал самообслуживания на выходе (терминал в «кафе» позволял сделать это только для кофе и выпечки). К тому же нигде не было видно вилок или ложек. Так что пока упакованную еду «Пятерочки» можно только забрать с собой.

Готовый плов откровенно разочаровал Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Выбор сильно зависит от магазина: где-то можно насчитать от силы два десятка позиций, где-то — больше шестидесяти. Пока большая часть приходится на продукцию под сторонними брендами, какие можно встретить в любой сети. Но больше десятка блюд продаются уже под маркой «Пятерочка кафе»: супы, каши, сырники, блинчики и оладьи и т. д.

Под собственной маркой «Пятерочки» продается уже довольно много готовой еды Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Из сторонних брендов доминируют «Холодушка» и Nature Buffet. У «Холодушки», в частности, есть целая серия комбо-обедов в национальном стиле: в грузинском, например, предлагают харчо и чахохбили (550 г за 240 рублей), узбекский комплекс состоит из лагмана и плова (по 340 г за 170 рублей). Тушеная капуста с сосисками (250 г) и вовсе стоит 120 рублей.

Это сопоставимо или даже дешевле обеда в сетевой столовой, хотя качество такой еды пока по большей части недотягивает даже до столовского. Обозреватель NGS.RU протестировал с десяток позиций, и желание доесть блюдо вызвали только сырники и гурьевская каша (обе под маркой «Пятерочка кафе»).

Из выпечки хоть какие-то симпатии вызвали только сочни с творогом — и то только на фоне совсем уже несъедобных круассанов. Выпечка сети «Ярче!» пока явно выигрывает, хотя тоже не рассчитана на больших гурманов.

Общепит везде

Стремление развивать направление общепита — общая тенденция для ретейла. Встроенные кафе делает в своих магазинах «Магнит». В магазине, открытом в Южно-Чемском микрорайоне, например, есть полноценный зал с пятью-шестью столиками, расположенными у большого окна в пол. Кофейные машины стоят давно во всех «Ярче!», и утром к ним могут выстраиваться небольшие очереди.

Магазины «Ярче!» уже давно выполняют роль доступных кофеен Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Ашан» в этом году расширил зону кафе в гипермаркетах, превратив зону продажи готовой еды в полноценную точку общепита со столиками и даже каким-никаким дизайном. Даже «Мария-Ра» не осталась в стороне — у этой сети для этого формата есть даже отдельное название «Кофейня РаМа». В Новосибирске, правда, проект особого развития не получил.

Полностью ориентированные на продажу готовой еды магазины «Жизньмарт» пока не пользуются в Новосибирске ажиотажным спросом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Интерес ретейла к общепиту рождает даже смежные форматы. Минувшим летом из Екатеринбурга в Новосибирск пришла сеть «Жизньмарт», которая представляет собой по сути магазины готовой еды. Большого успеха в Новосибирске они пока не достигли, но свой вклад в популяризацию самого подхода как такового уже внесли. Можно просто заскочить в магазин, взять с полки одно-два блюда и съесть их в офисе, дома, а то и вовсе в машине или в парке.

Магазины «Калина-Малина» всё больше походят на закусочные Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новые точки сети магазинов фермерских продуктов «Калина-Малина» в последнее время тоже больше похожи на закусочные. В них есть не только зона продажи навынос, но и несколько посадочных мест, которые позволяют перекусить в этих заведениях, как в обычных кафе.

Зачем это торговле

Есть несколько причин, по которым ретейл пошел в общепит. Еще «ИКЕА» давным-давно начала торговать своими знаменитыми дешевыми хот-догами, которые сами по себе практически не приносили прибыли, но привлекали в магазины дополнительных посетителей.

Крупные супермаркеты уже могут составить конкуренцию недорогим пиццериям и столовым Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ретейл-эксперт, владелец торговой марки «Фермер-Центр.РФ» Илья Сухарев считает, что современное увлечение торговых сетей готовой едой призвано решить сразу две задачи.

— С точки зрения базовой экономики готовая еда — это быстро оборачиваемый товар, который повышает эффективность магазина. А если посмотреть на этот процесс с позиции покупателя, то все эти кофе, выпечка и прочее создают дополнительный стимул зайти в магазин. А уже в торговом зале ему можно попробовать продать что-то еще, — объяснил он.

Ключевым достоинством «Пятерочки», «Магнита» или другого сетевого супермаркета, как правило, является расположение. Эти магазины открывают в зонах с высоким трафиком, чтобы покупателю не нужно было ехать в них специально. А коли так, то грех не использовать это преимущество для того, чтобы не предложить вечно спешащим горожанам что-то еще. И готовая еда, кофе, выпечка — вполне очевидный выбор.

Кафе в магазине сети «Магнит» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Рестораторам беспокоиться по поводу конкуренции со стороны торговых сетей пока, наверное, рано. Торговые сети всё еще не готовы предложить сопоставимое качество еды, не говоря уже про атмосферу и комфорт.

Но какое-то количество клиентов у столовых и кофеен они могут забрать уже сейчас. Особенно в ситуации, когда до столовой или кофейни нужно еще дойти, а супермаркет — он здесь, рядом. У одной только «Пятерочки» сейчас в городе 326 магазинов, а у самой крупной сети столовых «Солнечный день» — только 33. А сырники «Пятерочка кафе», если их разогреть и красиво полить джемом, можно подавать в недорогой кофейне. Посетители вряд ли заподозрят подвох.

В пресс-службе X5 Group, куда NGS.RU отправил запрос еще в первой половине дня 6 ноября, не успели подготовить комментарий, но обещали предоставить его позже.