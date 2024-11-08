Едва не влетел в лобовое: в Новосибирске сильный ветер сдул дорожный знак — видео, как он падает в поток машин

Из-за сильного ветра в Новосибирске дорожный знак отлетел в проезжающие машины. Инцидент произошел на перекрестке улиц Никитина и Кошурникова, сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Новосибирец заснял на видеорегистратор, как раскачивающийся знак сорвался с каната и полетел прямо на автомобили. Автору видео и другим автовладельцам удалось избежать столкновения.
По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, 9 ноября в Новосибирской области будет ветер 9–14 м/с, а уже 10 ноября снова вернутся порывы до 20 м/с.