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Происшествия Едва не влетел в лобовое: в Новосибирске сильный ветер сдул дорожный знак — видео, как он падает в поток машин

Едва не влетел в лобовое: в Новосибирске сильный ветер сдул дорожный знак — видео, как он падает в поток машин

Водителям удалось уйти от столкновения

1 195
4 комментария

Инцидент произошел на перекрестке Никитина и Кошурникова

Из-за сильного ветра в Новосибирске дорожный знак отлетел в проезжающие машины. Инцидент произошел на перекрестке улиц Никитина и Кошурникова, сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Новосибирец заснял на видеорегистратор, как раскачивающийся знак сорвался с каната и полетел прямо на автомобили. Автору видео и другим автовладельцам удалось избежать столкновения.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, 9 ноября в Новосибирской области будет ветер 9–14 м/с, а уже 10 ноября снова вернутся порывы до 20 м/с.

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Комментарии
4
mirror
17 минут
Они их (знаки) на бельевые прищепки крепят? Такая шелезяка и голову раскроить может.
Гость
16 минут
Вот всегда напрягали эти висячие знаки
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