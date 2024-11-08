«В стиле минимализм»: вблизи станции «Октябрьская» продают квартиру за 35 миллионов — рассматриваем фото жилья

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в районе станции метро «Октябрьская». Продавец готов отдать покупателю жилье за 35 миллионов рублей.
Объявление опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N 1 несколько дней назад, 5 ноября. Квартира находится в многоэтажном доме по улице Садовая.
— Продается элитная 4-х комнатная квартира площадью — 125,3 квадратных метров с ремонтом в стиле минимализм рядом с метро «Октябрьская», — сказано в объявлении.
По данным продавца, в квартире обустроили санузел, совмещенный с ванной. В помещениях использован дубовый паркет производства Италии, на полу в кухне и коридоре — испанский кафель.
Согласно объявлению, жилье находится в доме, который построили в 2020 году. Квартира занимает верхний, 10 этаж здания.
В сентябре в Новосибирске выставили на продажу пентхаус на предпоследнем этаже 24-этажного дома. Его цена составила 102 миллиона рублей.