«В стиле минимализм»: вблизи станции «Октябрьская» продают квартиру за 35 миллионов — рассматриваем фото жилья

Общая площадь квартиры превышает 125 квадратных метров Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в районе станции метро «Октябрьская». Продавец готов отдать покупателю жилье за 35 миллионов рублей.

Объявление опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N 1 несколько дней назад, 5 ноября. Квартира находится в многоэтажном доме по улице Садовая.

— Продается элитная 4-х комнатная квартира площадью — 125,3 квадратных метров с ремонтом в стиле минимализм рядом с метро «Октябрьская», — сказано в объявлении.

В квартире выполнен ремонт в стиле минимализм Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











По данным продавца, в квартире обустроили санузел, совмещенный с ванной. В помещениях использован дубовый паркет производства Италии, на полу в кухне и коридоре — испанский кафель.

В жилье имеется лоджия и открытый панорамный балкон Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











Потолки достигают более 3 метров, сообщает продавец. Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











Судя по снимкам, в квартире обустроили детскую комнату Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











В ванной комнате установлена европейская сантехника Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











Согласно объявлению, жилье находится в доме, который построили в 2020 году. Квартира занимает верхний, 10 этаж здания.