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Вблизи станции «Октябрьская» продают квартиру за 35 миллионов

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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «В стиле минимализм»: вблизи станции «Октябрьская» продают квартиру за 35 миллионов — рассматриваем фото жилья

«В стиле минимализм»: вблизи станции «Октябрьская» продают квартиру за 35 миллионов — рассматриваем фото жилья

Недвижимость находится в многоэтажном доме на Садовой

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Общая площадь квартиры превышает 125 квадратных метров

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в районе станции метро «Октябрьская». Продавец готов отдать покупателю жилье за 35 миллионов рублей.

Объявление опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N 1 несколько дней назад, 5 ноября. Квартира находится в многоэтажном доме по улице Садовая.

— Продается элитная 4-х комнатная квартира площадью — 125,3 квадратных метров с ремонтом в стиле минимализм рядом с метро «Октябрьская», — сказано в объявлении.

В квартире выполнен ремонт в стиле минимализм

По данным продавца, в квартире обустроили санузел, совмещенный с ванной. В помещениях использован дубовый паркет производства Италии, на полу в кухне и коридоре — испанский кафель.

В жилье имеется лоджия и открытый панорамный балкон

Потолки достигают более 3 метров, сообщает продавец.

Судя по снимкам, в квартире обустроили детскую комнату

В ванной комнате установлена европейская сантехника

Согласно объявлению, жилье находится в доме, который построили в 2020 году. Квартира занимает верхний, 10 этаж здания.

В сентябре в Новосибирске выставили на продажу пентхаус на предпоследнем этаже 24-этажного дома. Его цена составила 102 миллиона рублей.

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