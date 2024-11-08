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К Новосибирской области подбирается мороз до -18 градусов

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Зима Мороз до -18 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на выходные — тепла не ждите

Мороз до -18 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на выходные — тепла не ждите

Порывистый ветер сохранится

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6 комментариев

Ночью будет очень холодно

В Новосибирской области ожидаются морозы до -18 градусов, об этом предупредили синоптики. Также ветер стихнет только на следующей неделе.

— Сейчас у нас циклон над областью. Изменчивый и неустойчивый характер погоды, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

В Новосибирске завтра, 9 ноября, ночью будет -6… -8 градусов, днем -3… -5 градусов. В первой половине суток небольшой снег, затем без осадков. Ветер юго-западный в ночные часы 7–12 м/с, в дневные 9–14 м/с.

В воскресенье, 10 ноября, в темное время суток ожидается -5… -7 градусов, днем около 0 градусов. Будет идти небольшой снег. Возможна метель и гололедные явления. Ветер юго-западный 10–15 м/с, порывы до 20 м/с.

11 ноября, в понедельник, в ночные и дневные часы -3… -5 градусов. Ожидается снег. Ветер немного стихнет днем до 6–11 м/с.

В Новосибирской области в субботу, 9 ноября, ночью будет -6… -11 градусов, по северо-западу до -18 градусов, днем -3…-8  градусов. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный в ночные часы 7–12 м/с, в дневные 9–14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Послезавтра, в воскресенье, 10 ноября, в темное время суток ожидается -4… -9 градусов, днем -3… +2 градуса. Умеренный снег, метели, гололедные явления. Ветер 10–15 м/с, местами порывы до 22 м/с.

11 ноября, в понедельник, в ночные часы -3… -8 градусов, местами до -13 градусов, в дневные -1… -6 градусов, местами до -11 градусов. Ветер 10–15 м/с, местами порывы до 22 м/с.

НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.

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Комментарии
6
Jakky
24 минуты
"В Новосибирской области в субботу, 9 ноября, ночью будет -6… -11 градусов, по северо-западу до -18 градусов, днем -…- градусов. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный в ночные часы 7–12 м/с, в дневные 9–14 м/с, местами порывы до 20 м/с." Сколько днем градусов?..
Гость
20 минут
Напугали ежа голой ........!
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