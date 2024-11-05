До -12 градусов: какой будет погода в Новосибирске на Новый год

Новый год наступит совсем скоро. Многие новосибирцы уже решили, как проведут праздничную ночь, а кто-то наверняка еще не определился. И для тех, и для других НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.
Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз по статистике за 10 лет. Днем 31 декабря ожидается -12 градусов, а в ночь на 1 января -16 градусов и снегопад.
По прогнозу сайта World Weather в Новосибирске днем 31 декабря прогнозируют -12 градусов и осадки в виде снега. В ночь на 1 января ожидается -17 градусов.
Сервис «Рамблер Погода» тоже не обещает сильных морозов. В последний день 2024 года возможно -12 градусов.
Сайт RusMeteo составил довольно мягкий прогноз. В праздничный день возможно похолодание до -3 градусов и снегопад.
По прогнозу сервиса «У зонта» в Новосибирске днем 31 декабря ожидается -2 градуса, снег и ветер силой 6-7 м/с. При этом в ночь на 1 января сайт прогнозирует -14 градусов и снегопад.
Ранее новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду ноября. В городе ожидают температуру выше нормы.