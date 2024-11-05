НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

ю-з.

 750мм 80%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

Какой будет погода в Новосибирске 31 декабря

День гастрономического единства
Зумеры на рынке труда
Зимний дайджест моды
Отвязные дискотеки в 90-х
Шьет блестящую одежду
Первое каменное здание
Проверяем воду в кране
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Зима До -12 градусов: какой будет погода в Новосибирске на Новый год

До -12 градусов: какой будет погода в Новосибирске на Новый год

Сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на 31 декабря

1 742
9 комментариев

Праздники уже близко

Новый год наступит совсем скоро. Многие новосибирцы уже решили, как проведут праздничную ночь, а кто-то наверняка еще не определился. И для тех, и для других НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз по статистике за 10 лет. Днем 31 декабря ожидается -12 градусов, а в ночь на 1 января -16 градусов и снегопад.

В ночь на 31 декабря прогнозируют -11 градусов

По прогнозу сайта World Weather в Новосибирске днем 31 декабря прогнозируют -12 градусов и осадки в виде снега. В ночь на 1 января ожидается -17 градусов.

Ожидается, что дневная температура во второй половине декабря будет держаться на уровне -11…-15 градусов

Сервис «Рамблер Погода» тоже не обещает сильных морозов. В последний день 2024 года возможно -12 градусов.

Осадки 31 декабря не прогнозируют

Сайт RusMeteo составил довольно мягкий прогноз. В праздничный день возможно похолодание до -3 градусов и снегопад.

Конец декабря ожидается относительно теплым

По прогнозу сервиса «У зонта» в Новосибирске днем 31 декабря ожидается -2 градуса, снег и ветер силой 6-7 м/с. При этом в ночь на 1 января сайт прогнозирует -14 градусов и снегопад.

В ночь на 31 декабря ожидается -6 градусов

Ранее новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду ноября. В городе ожидают температуру выше нормы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Новый год 31 декабря Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
LG>
45 минут
Это не прогноз. Это средее арефметическое.
ПапаЗол
26 минут
синоптики могут дать погоду только на завтра и то ошибаются. Я же скажу, что в ночь с 31 декабря на 1 января будет минус 25-27. Возможно до минус 33 по области.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Виктория,49

MrArt,33

Irisha ,37

Анна,27

Алекс,41

Don Жуан,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление