До -12 градусов: какой будет погода в Новосибирске на Новый год

Праздники уже близко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новый год наступит совсем скоро. Многие новосибирцы уже решили, как проведут праздничную ночь, а кто-то наверняка еще не определился. И для тех, и для других НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз по статистике за 10 лет. Днем 31 декабря ожидается -12 градусов, а в ночь на 1 января -16 градусов и снегопад.

В ночь на 31 декабря прогнозируют -11 градусов Источник: yandex.ru/pogoda











По прогнозу сайта World Weather в Новосибирске днем 31 декабря прогнозируют -12 градусов и осадки в виде снега. В ночь на 1 января ожидается -17 градусов.

Ожидается, что дневная температура во второй половине декабря будет держаться на уровне -11…-15 градусов Источник: world-weather.ru











Сервис «Рамблер Погода» тоже не обещает сильных морозов. В последний день 2024 года возможно -12 градусов.

Осадки 31 декабря не прогнозируют Источник: weather.rambler.ru











Сайт RusMeteo составил довольно мягкий прогноз. В праздничный день возможно похолодание до -3 градусов и снегопад.

Конец декабря ожидается относительно теплым Источник: rusmeteo.net











По прогнозу сервиса «У зонта» в Новосибирске днем 31 декабря ожидается -2 градуса, снег и ветер силой 6-7 м/с. При этом в ночь на 1 января сайт прогнозирует -14 градусов и снегопад.

В ночь на 31 декабря ожидается -6 градусов Источник: dekabr.u-zonta.ru









