Истощенного мейн-куна с «варежками» нашли в Новосибирске — у него по шесть пальцев на каждой лапе

Коту потребовалась помощь ветеринаров Источник: Avito, Максим Серков / NGS42.RU











В Новосибирске нашли истощенного мейн-куна с шестью пальцами на каждой лапе. Это особенность некоторых представителей породы, из-за которой их лапы выглядят так, будто бы на них есть пушистые варежки.

Домашний и ласковый

В объявлении на сайте «Авито» было написано, что кот сильно истощен, у него есть проблемы со здоровьем.

— Ищу новых хозяев, готовых вложить в кота, а не забирать уже полностью здорового, — указано в объявлении.

В разговоре с НГС автор объявления Екатерина Швец рассказала, что кота нашли в районе площади Калинина. Он сильно истощен, также у него обнаружили глазную инфекцию, лечится в стационаре. Из-за этого есть проблемы с поиском новых хозяев для животного — люди готовы забрать его только после лечения. Поэтому волонтер в разговоре упомянула, что, скорее всего, оставит мейн-куна себе.

— У него шесть пальцев на всех четырех лапах. Сейчас он в стационаре, жить будет. Домашний, ласковый, добрый, даже в лоток ходит. Не агрессивный, ручной. В ветклинике сказали, что ему меньше 1,5 лет, — рассказала Екатерина.

После разговора с журналистом НГС объявление о поиске дома для кота удалили с сайта.

Мнение фелинолога

Полидактилия (наличие шести пальцев) встречается не только у мейн-кунов, но и у других пород, например, у пикси-бобов. Как объяснила НГС Ольга Груздь, президент клуба любителей кошек «Котомир» и эксперт по всем породам кошек, у некоторых мейн-кунов бывает по шесть пальцев только на передних или только на задних лапах, а иногда — сразу на четырех.

— На их жизнь это практически не влияет. Единственное, нужно быть осторожными при вязках полидактов, потому что эта особенность имеет накопительный эффект. И у потомства могут видоизменяться уже и подушечки лап, происходить необратимые последствия в костном строении ноги, которые могут привести к инвалидности, — объяснила заводчик.

Даже при наличии шести или семи пальцев на лапах у мейн-кунов должна сохраняться целой подушечка. Если она расщеплена, это говорит о возможных проблемах со здоровьем у животного.

По словам Ольги Груздь, цена на полидактов обычно примерно такая же, как на обычных мейн-кунов. Но иногда заводчики повышают стоимость на питомцев из-за необычного внешнего вида.

— Лапка-варежка смотрится необычно, такая круглая ромашечка, мохнатая, много пальчиков, которые можно перебирать: не четыре-пять, а шесть-семь. А все люди склонны приобретать что-то новое и необычное. Порода проходит свой путь популяризации. Поэтому может встречаться цена повыше, — отметила эксперт.

Владельцам таких котов нужно особенно внимательно относиться к питомцам, следить за состоянием лап и при изменениях во внешнем виде обращаться за консультацией к врачам. Если выявляются необратимые изменения в строении конечностей, то нужно выводить питомцев из разведения.