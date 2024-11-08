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Директор зоопарка - о тигренке в квартире на Гоголя

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Животные «Это недопустимое нарушение»: директор зоопарка высказался о тигренке в квартире на Гоголя

«Это недопустимое нарушение»: директор зоопарка высказался о тигренке в квартире на Гоголя

Дикое животное может быть опасно

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22 комментария

Тигров ни в коем случае нельзя держать в многоквартирном доме

Держать тигренка даже ненадолго в жилой квартире — незаконно, сообщил директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Корреспондент НГС попросила его оценить ситуацию, которая сложилась в Новосибирске на улице Гоголя, 12, куда ночью блогер привез тигренка.

Мужчина высадил тигренка из машины и привел в квартиру. Это попало на видео домофона. В разговоре с НГС блогер Александр Волков заявил, что тигренка везут транзитом в зоопарк.

— Это однозначно не наш тигренок — не из Барнаульского зоопарка. Но знаете, это не первый раз, когда нам звонят и говорят о том, что везут какое-то животное из зоопарка. Часто недобросовестные люди, которые непонятно, где покупают животных, просто называют от балды любой зоопарк, и всё, — отметил директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Он добавил, что для перевозки любого животного нужен целый пакет документов и определенные условия. Тигренка допустимо перевозить на зоотакси, если оборудована клетка и соблюдены все требования по содержанию, кормлению и поению.

— Приводить на квартиру — это запрещено, недопустимо по закону. Хищные животные в домах общего пользования не должны появляться. Поэтому в этом плане — явное нарушение, и этого быть не должно, — подчеркнул Сергей Писарев.

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Новосибирская межрайонная прокуратура начала проверку после публикации о тигре.

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Тигр Тигренок Улица Гоголя Зоопарк Новосибирск
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Комментарии
22
Гость
1 час
Блогера надобно посадить в клетку к взрослым тиграм, пускай там поделает контент.
Татьяна 53
42 минуты
Вот новость дня, привезли, увезли..
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