«Мы уже уехали»: НГС нашел блогера с тигром, который переполошил весь Новосибирск

Александр Волков с подопечным попали на видео домофона Источник: Рихарда Лем / NGS.RU, читательница НГС











Мужчиной, который привез тигра в квартиру на Гоголя, оказался блогер Александр Волков. Он объяснил, что перевозили животное транзитом через Новосибирск.

Александр Волков из Пензы и на YouTube показывает жизнь с леопардом Цезарем и ягуаром Наоми. Мужчина работал дрессировщиком и держит животных сейчас в частном доме.

Александр ответил корреспонденту НГС, что это не его тигр. После слов о том, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения, ответил, что всё хорошо.

— А вам это зачем? Мы уже уехали. Это перевозка зоопарка, — ответил Александр и попросил больше никогда ему не звонить.

Тигренка привезли вчера в квартиру на Гоголя, 12. Инцидент попал на видео. После огласки животное спешно увезли.

Источник: читательница НГС

Новосибирской природоохранной прокуратурой сейчас организована проверка из-за возможного ненадлежащего содержания тигра.

— С целью установления местонахождения животного, его собственника и оценки условий содержания тигра природоохранная прокуратура координирует работу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и органов внутренних дел, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.