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Прокуратура начала проверку из-за тигра в новосибирской квартире

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Животные эксклюзив «Мы уже уехали»: НГС нашел блогера с тигром, который переполошил весь Новосибирск

«Мы уже уехали»: НГС нашел блогера с тигром, который переполошил весь Новосибирск

Мужчина объяснил, куда вез дикого зверя через город

1 984
21 комментарий

Александр Волков с подопечным попали на видео домофона

Мужчиной, который привез тигра в квартиру на Гоголя, оказался блогер Александр Волков. Он объяснил, что перевозили животное транзитом через Новосибирск.

Александр Волков из Пензы и на YouTube показывает жизнь с леопардом Цезарем и ягуаром Наоми. Мужчина работал дрессировщиком и держит животных сейчас в частном доме.

Александр ответил корреспонденту НГС, что это не его тигр. После слов о том, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения, ответил, что всё хорошо.

— А вам это зачем? Мы уже уехали. Это перевозка зоопарка, — ответил Александр и попросил больше никогда ему не звонить.

Тигренка привезли вчера в квартиру на Гоголя, 12. Инцидент попал на видео. После огласки животное спешно увезли.

Новосибирской природоохранной прокуратурой сейчас организована проверка из-за возможного ненадлежащего содержания тигра.

— С целью установления местонахождения животного, его собственника и оценки условий содержания тигра природоохранная прокуратура координирует работу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и органов внутренних дел, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Что творится в подъезде, куда ночью привезли тигренка, мы показываем на фото.

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Комментарии
21
Вoван щербатый
15 минут
Ну раз блогер сказал не тигр - значит не тигр. Не верь глазам своим.
282564521
3 минуты
Деревянный лоток из машины почему не забрал?
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