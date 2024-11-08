«Все в шоке»: что творится в подъезде, куда ночью привезли тигренка — фото

В квартиру с черной дверью привели тигра Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Жители дома по улице Гоголя, 12 испугались из-за тигренка, которого привезли вчера, 7 ноября в 22:13. Инцидент попал на видео. Журналист НГС выехала по адресу, на который привезли накануне дикого зверя. Большинство не ответили на звонок в домофон, но один из жильцов открыл дверь. Тем не менее говорить с прессой не стал.

Пожелавшая остаться неизвестной жительница сообщила, что видео им сегодня скинули в общеподъездный чат. Посоветовали ходить аккуратно.

– Все в шоке, но никто не знает этого мужчину, – сообщила она корреспонденту НГС.

Источник: читательница НГС

Квартира, в которой предположительно держали тигрёнка, находится на первом этаже. Дверь ничем не отличается от прочих. На стук никто не ответил, звонок же демонтировали.

Дом стоит почти в центре города Источник: Рихарда Лем / NGS.RU









