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Животные «Все в шоке»: что творится в подъезде, куда ночью привезли тигренка — фото

«Все в шоке»: что творится в подъезде, куда ночью привезли тигренка — фото

В новосибирской квартире, куда привезли тигра, не открывают дверь

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4 комментария

В квартиру с черной дверью привели тигра

Жители дома по улице Гоголя, 12 испугались из-за тигренка, которого привезли вчера, 7 ноября в 22:13. Инцидент попал на видео. Журналист НГС выехала по адресу, на который привезли накануне дикого зверя. Большинство не ответили на звонок в домофон, но один из жильцов открыл дверь. Тем не менее говорить с прессой не стал.

Пожелавшая остаться неизвестной жительница сообщила, что видео им сегодня скинули в общеподъездный чат. Посоветовали ходить аккуратно.

– Все в шоке, но никто не знает этого мужчину, – сообщила она корреспонденту НГС.

Квартира, в которой предположительно держали тигрёнка, находится на первом этаже. Дверь ничем не отличается от прочих. На стук никто не ответил, звонок же демонтировали.

Дом стоит почти в центре города

В ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент.

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Знаете где тигр и его владелец? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно)

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Комментарии
8
United States
1 минута
А тюлениха где?
Гость
3 минуты
Дрессировщик взял работу на дом, ничего страшного.
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