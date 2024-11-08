«Сняли квартиру на пять дней»: тигренка спешно увезли из квартиры на Гоголя — подробности инцидента

В одну из квартир на первом этаже привели тигра Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











В Новосибирске после массовой огласки из квартиры на Гоголя, 12 увезли тигренка. Животное привезли вчера, 7 ноября в 22:13. Инцидент попал на видео.

На ролике с домофона видно, что это первый подъезд дома. Возле него стояла машина. Мужчина достает тигренка из деревянной коробки и ведет в подъезд.

Как объяснила местная жительница, о том, что теперь в доме поселился дикий зверь, председательнице сообщили вчера ночью.

— Она вчера позвонила собственнику и сказала: «Вы знаете, есть квартиранты с котом в мешке, а у вас с тигром». Как я понимаю, их выгнали. Эта квартира была снята на пять суток, — объяснила местная жительница.

Источник: читательница НГС

Тигренка увезли, по данным женщины, около часа назад. В ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент. Председательница дома на звонки корреспондента НГС не ответила.