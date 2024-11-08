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Город «Сняли квартиру на пять дней»: тигренка спешно увезли из квартиры на Гоголя — подробности инцидента

«Сняли квартиру на пять дней»: тигренка спешно увезли из квартиры на Гоголя — подробности инцидента

Владельца животного местные жители не знают

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28 комментариев

В одну из квартир на первом этаже привели тигра

В Новосибирске после массовой огласки из квартиры на Гоголя, 12 увезли тигренка. Животное привезли вчера, 7 ноября в 22:13. Инцидент попал на видео.

На ролике с домофона видно, что это первый подъезд дома. Возле него стояла машина. Мужчина достает тигренка из деревянной коробки и ведет в подъезд.

Как объяснила местная жительница, о том, что теперь в доме поселился дикий зверь, председательнице сообщили вчера ночью.

— Она вчера позвонила собственнику и сказала: «Вы знаете, есть квартиранты с котом в мешке, а у вас с тигром». Как я понимаю, их выгнали. Эта квартира была снята на пять суток, — объяснила местная жительница.

Тигренка увезли, по данным женщины, около часа назад. В ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент. Председательница дома на звонки корреспондента НГС не ответила.

Знаете, где сейчас тигр? Вы его владелец? Знаете владельца? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно).

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В марте сибиряк в три часа ночи привел в квартиру лошадь и устроил скандал с женой.

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Комментарии
28
Гость
1 час
Меня больше волнует судьба тигренка чем жильцов
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
И где теперь тигр в городе живет?
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