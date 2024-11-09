Заколдованный край: москвичка переехала жить в Сибирь — честно рассказала о его плюсах и минусах нового города

Москвичка перебралась на ПМЖ в Иркутск и честно рассказала об его плюсах и минусах Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Москвичка Валентина М. родилась в столице и прожила в ней большую часть жизни, пока не осознала, что может переехать куда хочет. В 2021 году она попала в Иркутск — здесь нашлась подходящая работа и жилье. О плюсах и минусах города девушка рассказала на сайте журнала «Gate 7», который выпускает авиакомпания S7.

Валентина рассказывает, что главным критерием для переезда для нее три года назад стало обилие дикой природы вокруг: чтобы увидеть горы, не нужно брать отпуск. При этом Иркутск она называет заколдованным городом — о нем узнаешь тогда, когда выбираешь аэропорт прибытия для поездки на Байкал.

— За всю жизнь в столице я ни разу не слышала об Иркутске. И вот я здесь, — отмечает Валентина.

Главным плюсом жизни в Иркутске она называет то, что отсюда не надо уезжать. Это приводит ее в восторг.

— Мы обедали в ресторане «Тайга», который популярен у туристов. Там я обратила внимание на компанию женщин — они заказали с собой сувениры, явно собираясь улетать в ближайшее время. И тут меня просто ошеломила мысль: ведь они улетят и, возможно, никогда больше не увидят Байкал. А мне не надо улетать, я не турист на Байкале, я здесь живу! — делится она. — Когда постоянно живешь рядом с Байкалом, на выходные можно запросто вписаться в регату на парусной яхте.

Байкал покрывается первым льдом Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»











Но не только Байкалом богат Иркутск: уже оказавшись здесь, Валентина получила бонусом такие невероятные природные красоты, как Олхинские скалы-останцы — 1,5 часа от города, Хамар-Дабан — 4 часа от города, Восточный Саян — 6 часов от города.

— Если вы занимаетесь аутдором, то из Иркутска сможете отправиться фактически на любую активность: походы, скалолазание, альпинизм, велосипед, сплавы по рекам и байдарки на озере, парусный яхтинг, сапбординг, сноуборд, лыжи, коньки и так далее, — говорит она.

Еще один плюс Иркутска — много солнца и воды, нет осенних и весенних дождливых недель — а это совершенная противоположность вечной затяжной хмари в Москве. А воду в Иркутске можно пить прямо из-под крана — она чистая и вкусная, как в горной речке.

Дом офицеров на Карла Маркса Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Оценила, хоть и постепенно москвичка и деревянную архитектуру города, хотя сначала ими не прониклась.

— Оказалось, что резные фасады создают уют. В Москве я выросла в спальном районе, и основной фон моей жизни состоял из серых панелек, а в городе, где есть красивые деревянные дома, очень интересно каждый раз пробегать по ним взглядом, замечая новые детали, — отмечает девушка.

А еще именно в Иркутске Валентина поняла, насколько потерянной частицей я ощущала себя в мегаполисе.

— В Иркутске я могу ощущать город полностью, жить во всем городе сразу, а не в одном его районе, потому что всё расположено компактно, и я вижу исторический центр по несколько раз в месяц, а не пролетаю его под землей по пути на работу. Да и попрощаться с метро — тоже большая радость, — говорит она.

К минусам девушка относит холода зимой, которые, впрочем, держатся малую часть сезона.

— Но это может быть достаточно тяжело. Во-первых, это больно. Я пару раз отморозила нос и руки. Во-вторых, ломается и не заводится транспорт. Но если не превращать это в трагедию, холодные дни проходят, и ты просто наслаждаешься красивой снежной зимой и фантастическим байкальским льдом. Самая обычная температура зимой — минус 23, но это не очень холодно в сухом климате, а весна, лето и осень здесь очень комфортные, — делится она.

Железнодорожный вокзал Иркутска Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Еще москвичка отмечает откровенно плохую транспортную систему — и это касается не только условий для автомобилистов, но и общественного транспорта и удобства для пешеходов.

— В общественном транспорте правят маршрутки, которые гоняют без правил, безналичный расчет отсутствует. Муниципального транспорта очень мало, и он в плохом состоянии. Что касается воздуха — в некоторых частях города до сих пор дома, даже новостройки, отапливаются кочегаркам, и и зимой снег покрыт черным пеплом от угля. Но режима «черного неба», как в Красноярске, здесь нет, кочегарки понемногу меняют на центральное отопление, — говорит она.

Еще один момент, который доставляет дискомфорт, — это землетрясения, которые происходят регулярно, но большая часть из них вообще никак не ощущается.

— Раз в год обычно происходит землетрясение, от которого качается пол и люстра. От неожиданности это всегда страшно, но без последствий. Тем не менее в Иркутске не строят домов выше 17 этажей, — отмечает Валентина.

Байкальский тракт Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»











Еще один минус — клещи. Если очень хочется в лес, нужно сделать прививку от энцефалита и страховку от укуса.

— Вероятность укуса энцефалитного клеща здесь очень высока, поэтому прививка просто необходима, если вы планируете гулять не только в парке. Страховка нужна для того, чтобы не платить огромные деньги за анализы и лекарства, если клещ укусит. А он рано или поздно укусит — в июне я снимала с себя около 20 ползущих клещей за семичасовую прогулку по лесу в районе реки Китой, и один успел цапнуть меня за ногу, — рассказывает Валентина.

Ну и логистика подводит: прямых рейсов из Иркутска меньше, чем в столице, и это бывает довольно неудобно.

— Правда, аэропорт в Иркутске — маленький и расположен он прямо в одном из районов города. Когда я куда-то лечу, каждый раз ловлю ощущение, что вылетаю из собственного частного аэропорта — по сравнению с гигантским Домодедово он кажется просто домашним, — говорит она.

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