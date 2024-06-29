«Едим подушку безопасности»: семья переехала в страну эмигрантов и психологов, — детям и собакам там можно все, но нет работы

За 11 месяцев на новом месте лучше всех адаптировалась четырехлетняя Мира Источник: Елена Смилевич











Аргентина — страна в Латинской Америке, меридианы которой формируют и арктический, и тропический климат. Для эмигрантов там созданы комфортные условия — по крайней мере, так говорят Алексей и Елена, которые вместе с дочкой Мирославой живут в Буэнос-Айресе уже около года. Адаптироваться непросто: например, полноценно зарабатывать пока получается только у Елены. Но ряд социальных гарантий позволил семье снимать жилье, решать вопросы своей «легализации» и устроить дочку в детский сад. О том, как они живут в одной из самых спокойных стран мира — в материале NGS.RU.



Страна эмигрантов

Для молодой семьи это было авантюрное приключение: поменять не просто город проживания, но и страну, и даже континент. Об Аргентине они знали не много, как и большинство россиян: «Аргентина — Ямайка — 5:0», Лионель Месси и команданте Че Гевара, хотя последний больше ассоциируется с Кубой.



Страна-калейдоскоп, как принято называть Аргентину из-за ее многообразия во множестве моментов, приняла вполне дружелюбно. В первую очередь эмигрантов впечатлили люди: население этого латино-американского государства состоит из множества народов, но все они дружны между собой и приветливы к туристам. Аргентина в принципе считается страной эмигрантов, так как за свою историю принимала не одну волну переселенцев из разных стран. Здесь живут итальянцы, испанцы, немцы, народы стран СНГ, армяне, китайцы и евреи. Это сформировало ряд социальных условий, которые позволяют приезжим легче адаптироваться.



— Прописано в Конституции страны, что по истечению двух лет официального нахождения на территории Аргентины ты имеешь право на получение гражданства. Здесь нужно обращаться в суд для того, чтобы подтвердить, что ты два года официально находился на территории Аргентины. Понятно, что рассматривается все ещё примерно года 2–3. То есть через 4–6 лет можно рассчитывать уже на паспорт Аргентины, — рассказывает Алексей Чирков.

Атмосфера всеобщей расслабленности в Аргентине — это культурный код местных жителей. Источник: Антон Дигаев, Сергей Уланов / NGS.RU

Основной язык в Аргентине — испанский, но много англоговорящих, что позволяет наладить коммуникацию. Большинство переселенцев одной народности ассимилируются рядом друг с другом, формируя целые кварталы: в Буэнос-Айресе есть свой чайна-таун, район Армения, русские территории. Общая атмосфера очень дружелюбная. Алексей и Елена рассказывают, что именно это позволяет выдержать первый, самый сложный период адаптации.



— На мой взгляд, здесь люди как-то понимают, что ты приехал из другой страны, тебе тяжело, ты в стрессе, и они все тебе помогают. Ты заходишь в любую инстанцию, начинаешь тупить: тебя по-испански человек на ресепшене начинает что-то спрашивать, а ты не понимаешь. Рядом все равно кто-то из людей встает и начинает говорить либо по-английски, либо по-немецки и предлагать свою помощь как переводчика. Просто обычный человек говорит: «Чувак, успокойся, все нормально». И начинают просто тебе помогать, переводить, — отмечает Алексей.



«Священные коровы»

Для детей переселенцев здесь созданы максимально комфортные условия, даже на период легализации и оформления документов — социальные гарантии для ребенка вступают в силу с первого дня пребывания в стране. Здесь есть государственные школы и детские сады, в которые может пойти ребенок — турист или легализованный в стране. Они принимают совершенно бесплатно. В Аргентине это зафиксировано на уровне прописной истины, что значительно облегчает жизнь родителям.

Дочка Елены и Алексея, четырехлетняя Мирослава, ходит в государственную школу. Сейчас, на период каникул, детей принимают в так называемые колонии — это некое подобие привычных нам школьных площадок дневного пребывания. Девочка, росшая в России, достаточно быстро адаптировалась и уже понимает испанский язык не хуже родителей.

Семья осваивает испанский язык, так как местные очень любят общаться при встрече в магазинах, прачечных и просто на улице. Источник: Елена Смилевич











— Она иногда болтает с людьми в магазине, меня это поражает. Тут все априори любят детей и собак, это две «священные коровы», дети и собаки могут делать все что угодно. И если видят девочку, мальчика, то местные — от бабушек, до молодежи — обязательно разговаривают с детьми, говорят, какие они хорошенькие, начинают что-то спрашивать. И Мира им отвечает. Так как я немного понимаю, то вижу, что она отвечает вполне адекватно, — рассказывает Елена Смилевич. — Она будто бы открылась испаноговорящему обществу. До этого она чуралась всех детей, не говорящих по-русски, которые к ней приближались, а сейчас на площадке она может поиграть с аргентинскими детьми. Но в основном, конечно, она выцепляет русских.

Родителям адаптироваться тяжелее. Во-первых, стоит самый важный вопрос: заработок, обеспечение семьи и оплата аренды жилья. Елена и Алексей говорят, что до сих пор пребывают в некотором стрессе, хотя и привыкают к новым условиям жизни. На плаву позволяет держаться атмосфера страны, которая глубоко тронула наших соотечественников.



— Здесь очень клевые люди. И здесь самое большое количество психологов на душу населения в мире. Поэтому народ очень спокойный, очень расслабленный. Несмотря на слухи о высоком уровне преступности, это не так. Все зависит от районов. Есть бедные, неблагополучные районы и есть хорошие, респектабельные или даже закрытые поселки для богатых. Когда русские мигрируют, многие сразу по чатам спрашивают, а где, кто, в каких районах живет. Из-за этого получается, что концентрация русскоговорящих в одних локациях больше, чем в других, — делится Алексей.

Архитектурные каноны Буэнос-Айреса похожи на стиль Мадрида и Барселоны. Источник: Елена Смилевич











Елену особенно впечатлили архитектура и образ жизни, которого придерживается большинство населения.



— Архитектура здесь — просто Барселона, с Мадридом смешанная. И такой лайфстайл у людей, как в Италии. Сидят бабульки, дедульки утром, в обед, полные кафе пенсионеров. Круассанчик берут или одно пирожное натуральное, болтают. И это так классно. Хотелось бы, конечно, такое видеть везде и всегда. А еще тут, когда умирает твой супруг или супруга, ты продолжаешь получать его пенсию. Государство поддерживает тем самым стариков, которые остались без своей второй половины, — отмечает Елена.



Борщ, мясо и безработица

Тем не менее одной атмосферой и впечатлениями сыт не будешь. Елена работает бьюти-мастером, у нее есть пул русских клиентов, которых она стрижет и красит. Услуги русских мастеров здесь ценятся достаточно высоко, богатые клиенты предпочитают именно наших соотечественников. Алексей пока пытается настроить удаленные процессы в IT-отрасли.



— Вообще в Аргентине с работой все плохо. Во-первых, если вы не знаете испанский, сюда вообще лучше не ехать. Если у вас нет какой-то удаленной работы, это вот 100%, — говорит он. — Понятное дело, есть исключения. Вот Лена в сфере красоты работает. Здесь можно на русских работать, все эмигранты в первое время строят свой бизнес вокруг эмигрантов. Если вы такой бизнес не можете построить, если вы не занимаетесь красотой или какой-то мелкой торговлей или каким-то сервисом, то, наверное, не стоит ехать. Я почти 3−4 месяца не работал. Запускать бизнес с нуля тяжело: организовать-то удалось, но финансово мы пока все еще зарабатываем меньше, чем тратим, поэтому пока подъедаем подушку безопасности. И очень многие так живут: продают в России квартиры, машины и пытаются за год–два как-то здесь ассимилироваться. На подушке безопасности можно какие-то связи настроить, какой-то бизнес начать делать здесь. Это стандартный кейс.

Аргентина включает почти все климатические пояса: от арктического до тропического. Источник: Елена Смилевич











Что касается продуктов, то цены здесь соотносимы с российскими. Продуктовая корзина принципиально не отличатся, и стандартное меню русской кухни можно легко составить из продуктов в магазинах.



— Для борща есть абсолютно все! Ну сметаны нет, но есть сыр такой — кремоса, кремовый сыр, что-то между творожным и сметаной. В борщ мы его кладем. Творога нет, но есть рикотта, можно сделать из рикотты сырники, — рассказывает Елена. — Много русских ребят, которые сразу же на этом начали зарабатывать: есть группы, где можно заказать пельмени, творог, квас, квашеную капусту, соленые огурцы. Немного дороже по сравнению со всеми остальными продуктами.

В Аргентине очень любят мясо, его готовят везде и разными способами. Но самый популярный — формат гриля, который называется парилла, он есть в каждом доме. Мясо готовят прямо на балконах, на крышах многоэтажек. Есть даже специальная услуга: можно заказать специалиста, который приедет и приготовит для вас мясо в парилле у вас дома или на мероприятии.

На жизнь в Буэнос-Айресе у семьи уходит около 2000 долларов в месяц. Источник: Елена Смилевич











А вот, что касается аренды жилья, то цены в Буэнос-Айресе можно сравнить с московскими.



— Если у тебя нет ПМЖ, то ты не имеешь права подписывать договор долгосрочной аренды, должна быть финансовая гарантия. Тебе по факту не дают гарантии. И когда ты подписываешь договор долгосрочной аренды, он иногда в 3−4 раза дешевле краткосрочной аренды. Сейчас у нас в квартире две спальни, большая гостиная, ванная, туалет, кухня с прачечной. Район между предпоследней и последней станцией метро, почти окраина города. Стоит 850 долларов, и примерно 50 долларов в месяц — коммуналка, — рассказывает Алексей.

Суммарно в месяц общая сумма расходов на семью — порядка 2 тысяч долларов. Это достаточно серьезная сумма для семьи, поэтому во многом приходится экономить. В целом же Аргентина «приняла» Алексея, Елену и Миру и поэтому они планируют жить здесь и дальше. В планах — путешествие по стране.

— Я не знаю, какой вырастет дочь через 3−4 года, что она впитает. Но мне бы хотелось, чтобы она впитала здесь расслабленность людей, которые вот могут сидеть на тротуаре спокойно и разговаривать, потому что им надо тут присесть, вот никак иначе, и пить матэ. И это очень здорово, — подвела итог Елена.

Для туристов Аргентина — настоящая находка, здесь есть все: от горнолыжных трасс до побережья океана, джунгли и водопады. Сейчас там зима, температура около 15–20 градусов. А еще одна из географических особенностей родины Лионеля Месси — это непривычные для нас фазы Луны и Солнца, так как Аргентина находится в другом полушарии. И даже воронка водоворота здесь вращается в другую сторону — против часовой стрелки.



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