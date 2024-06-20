Антидепрессанты, работа на звезд и тоска по морозу: сибирячка рассказала о жизни в США — все оказалось не «как в кино»

Сибирячка уже 5 лет живет в США Источник: alena_korshun / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Переезд в США для многих является романтической мечтой, связанной с представлениями о лучшей жизни, Голливудом и богатством — все это умело продают маркетологи Фабрики Грез. Но многие иммигранты из России, которые провели в штатах несколько лет, говорят, что та самая «американская мечта» — во многом иллюзия. Русским с нашим менталитетом достаточно сложно встроиться в систему американского общества и чувствовать себя комфортно. Журналист НГС Сергей Уланов поговорил с сибирячкой, которая 5 лет прожила в США и прошла путь от «одинокой русской» до успешной предпринимательницы.



Переехать за рубеж Алена Коршунова мечтала давно. Позади были школьные годы в Новокузнецке, работа и поиск себя в Новосибирске и снова поиск своего места, но уже в Москве. Там она встретила своего будущего мужа — гражданина США, который сделал ей предложение.

Для комфортного проживания сибирячка выбирала из нескольких штатов с разными законами и социальными программами Источник: NGS.RU

С переездом в Штаты все было решено, но необходимо было «легализоваться». Пока оформлялись все необходимые документы, пара жила в Мексике и подбирала подходящий штат для «приземления» в Америке.



— Полтора года мы прожили там в ожидании моей визы. Потом мы приехали в Америку, и вот пять лет я в Америке. Мне вначале все не понравилось, потому что Америка — не пешеходная страна. Когда в первый раз мы приехали в Колорадо, я вышла на улицу и поняла, что вокруг нет вообще людей. Это как зомби-апокалипсис, все ездят на машинах, — рассказывает Алена. — Ну, и еда какая-то такая — в общем-то, вкусная, но непривычная. Бургеры, хлеб, мясо очень много едят, картошку. Я вообще ем в основном только русскую еду, то есть готовлю каждый день: конечно, борщ, уху — я супы люблю варить, гречку мы едим постоянно, всякие там капусты тушеные — вообще все ем русское. Буквально два года назад у меня полностью полетело здоровье, и это из-за еды, я в этом уверена. У многих людей в Америке аллергия на молочные продукты, на глютен, потому что здесь другая мука и другие продукты — сразу же реакция идёт. С едой, конечно, серьёзный момент, который для меня может стать причиной переезда из Америки.



Неожиданное призвание

В горном Колорадо Алена прожила весь локдаун. В это время учила язык и испытывала груз ограничений, так как американской визы у сибирячки все еще не было. Она не могла водить машину, устроиться на работу, завести кредитную историю, что в Америке является обязательным фактором для подтверждения своей финансовой состоятельности. В небольшом кругу общения девушка чувствовала себя белой вороной из-за языкового барьера. Периодически возникали ситуативные подработки, но они не приносили ни удовольствия, ни дохода.

В штате Флорида высокий уровень смертности на воде, поэтому услуги детского тренера по плаванию востребованы Источник: alena_korshun / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Вариант с работой подвернулся неожиданно, когда пара уже перебралась в штат Флорида и жила в Майами.



— Меня наши знакомые пригласили попробовать такую деятельность, как обучение детей плаванию. Я подумала сначала, что это вообще не моя история абсолютно: я и дети — это вообще далекие миры. Раньше я не предполагала, что буду работать с детьми. Но в первую же минуту, когда я зашла в воду и начался урок, я поняла: это то, что я искала всю свою жизнь, — делится сибирячка. — Я обучилась на тренера по плаванию, и с каждым днём мне эта работа начала нравиться больше, больше, больше. Год назад я открыла свою компанию. Я уже успела поработать с Пафф Дэдди (Puff Daddy, настоящее имя Шон Комбс — популярный американский рэпер. — Прим. ред.), его дочкой маленькой, когда ей было буквально три месяца. Потом я работала с детьми Софи Тёрнер — это актриса из «Игры престолов». Когда ты приезжаешь к таким клиентам, тебя встречает охрана, они тебе дают контракт на десять листов — ты не можешь ни снимать, ни рассказывать.



Сегодня Алена считают тренерскую работу своим призванием. Одним из важных факторов она называет пользу, которую может принести в штате, где большое количество водоемов.



— Вообще, люди в Америке много перемещаются, едут за работой и живут там, где есть работа. На данный момент мой бизнес очень хорошо идет именно во Флориде — это штат, в котором больше всего детей умирает от утоплений, потому что вода везде. Я чувствую, что я там полезна. Конечно, я могу свою работу делать где угодно, но там я критически полезный человек, потому что я обучаю детей, как выживать на воде, — делится девушка.

Эйфория от соприкосновения с «американской мечтой» прошла уже через год Источник: alena_korshun / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Сейчас Алена чувствует себя в США вполне комфортно, но первые годы были далеко не таким радужными. Иллюзия «американской мечты» разбилась о быт, бюрократию и особенности социума.

— Первый год был такой веселенький, потому что все было новое. Но потом начало накрывать, потому что ты в изоляции не можешь просто выйти. Американцы другие, и вообще люди в других странах другие, это не как в России, — заметила девушка. — Там ты понимаешь куда пойти, как ты можешь познакомиться, понимаешь ментальность людей. В Америке ты не понимаешь, кто эти люди, как с ними взаимодействовать. Мы жесткие снаружи, русские люди, но мы очень мягкие внутри, и если ты с человеком уже вошел в контакт, то вы можете хорошо и крепко сблизиться. В Америке я вижу, что, во-первых, люди сильно по классам разделены, и американцы мягкие снаружи, но ты никак не можешь сблизиться с людьми. Прошло уже шесть с половиной лет в эмиграции, и у меня нет ни одного знакомого американца, с кем бы я поддерживала общение. И депрессия была — я даже антидепрессанты пропила полтора года. Сейчас и следа нету от этих состояний, но да, такое было, и это случается с большинством — думаю, 99% людей через это проходит.



Никуда без кредитки

Сегодня девушка занимается собственным бизнесом, воспитывает двух собак и путешествует. Особо Алена отмечает, что в Америке важна кредитная история: каждый полноценный гражданин должен иметь и использовать кредитную карту. Выполнение обязательство по платежам является показателем финансовой состоятельности и стабильности. Во многом это определяет и возможности по аренде жилья, покупке товаров и так далее.

Показателем финансовой состоятельности в США является кредитная история Источник: alena_korshun / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











— Два года в среднем требуется, чтобы ее построить, а без нее ты не можешь снять квартиру нормально. На нее смотрят везде. Если ты захочешь потом машину взять или что-то купить, тебе нужна кредитная история. И это важно строить с самого начала, потому что это показатель твоей финансовой стабильности, — объясняет экс-сибирячка. — Ты должен пойти взять кредитку в каком-то магазине. Тебе её дадут сначала на 300 долларов минимально, ты на неё что-то покупаешь и выплачиваешь постепенно. Берешь другую кредитку. У меня пятнадцать кредитных карт, но на них нет баланса. Я кладу деньги на кредитку, совершаю покупки и выплачиваю. 99% владельцев домов или комьюнити, когда они сдают квартиры, смотрят на твой кредит сразу же. И, наверное, даже при трудоустройстве.



Сны о снеге

Экзотика побережья океана для Алены — повседневность. Пальмы и бриз, социальная система, бытовые условия — все это стало понятным и привычным. В солнечном Майами коренной сибирячке не хватает только одного — снега.



— Мне даже снятся через день сны, как я катаюсь на горках, как я снежки леплю, потому что я живу в Флориде и я снега не видела уже три года. Я не знала никогда, что это будет проблемой, — признается девушка. — Все, кто живет в Сибири, в основном такие: вот бы солнышко, вот бы пальмы, океан. Но на самом деле через год–два ты понимаешь, что это все тебе вообще не интересно. Ты хочешь снег, ты хочешь грязь, ты хочешь четыре сезона, ты хочешь вот это всё, чтобы тебя морозило прям жёстко. Даже был такой момент, когда мы жили в горах: я выходила на улицу в –20 и стояла минут 30, чтобы получить ощущение, что ты заморозился, как в России это было.

Пальмы и океанский бриз стали обыденностью, и сибирячке снятся снег и морозы Источник: alena_korshun / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Девушка отмечает, что иммиграция — это сложный процесс, который может затянуться на годы, прежде чем из статуса гостя или туриста удастся перейти в статус гражданина. Только после этого можно начать полноценно работать и устраивать свою жизнь, пользуясь всеми благами. Чтобы пойти на этот шаг, по словам сибирячки, нужно всё хорошо обдумать и быть готовым ко всему.



— То, как выглядит Америка в фильмах — я думаю, про это уже сто раз все говорили — всё здесь не так. Это просто Америка очень классно себя продает. Когда ты приезжаешь, ты не живешь в этом, ты живешь совсем в другом, — добавляет девушка.



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