Платная медицина и браки с покойными: новосибирец переехал во Францию ради любви — что его удивило в стране

С возлюбленной молодого человека познакомил приятель Источник: Петр











Страна любви, моды, круассанов и лавандовых полей — так большинство людей представляют Францию. Именно ради любви сибиряк Петр оставил родной дом и перебрался в Европу. В 2017 году он через соцсети познакомился с преподавательницей Леа, а спустя год купил билет в один конец. И, хотя построить отношения на всю жизнь не получилось, молодой человек решил не возвращаться в Россию. Чем страна может удивить иностранцев, читайте в материале НГС.



Переезд ради любви

О переезде во Францию Петр никогда не мечтал, он грезил о другой стране — Испании. В Новосибирске он преподавал английский и испанский в институте, планировал через несколько лет перебраться в Мадрид. В 2017 году молодой человек решил подтянуть свой французский и так познакомился с Леа.



— Я в свое время учил французский, но так как не практиковался, язык стал забывать. Мой товарищ познакомил меня с Леа, она во Франции в университете преподает литературу и иногда подрабатывает в онлайн-школе. С мая мы начали заниматься французским, — пояснил Петр.

Через год после знакомства сибиряк переехал во Францию Источник: Петр











По словам молодого человека, они быстро нашли общий язык. Буквально через пару месяцев общение переросло в дружбу, а немного позже — в любовь.



— Сначала просто общались на общие темы: музыка, литература, кино. Как оказалось, у нас много общего. Со временем мы начали общаться каждый день. Осенью Леа предложила встретиться. Так как у меня была виза, я купил билет до Парижа на Новый год, — рассказал сибиряк.



Две недели во Франции пронеслись незаметно. Молодые люди поняли, что хотят быть вместе, поэтому, вернувшись в Россию, Петр решил переехать к Леа.



— Мне пришлось задержаться в Новосибирске из-за старой работы. За это время Леа нашла мне работу в университете в ее городе. Я получил приглашение, по-быстрому оформил рабочую визу и уже в августе 2018 года был во Франции, — вспоминает молодой человек.

После переезда молодой человек поселился в городе Безансоне Источник: Петр











Сибиряк поселился у своей девушки в городе Безансоне, который находится в трех часах от Парижа. В местном университете он начал преподавать английский и испанский языки.



— Когда переехал, зарплата была совсем низкой. Сейчас получаю чуть больше двух тысяч, — пояснил молодой человек.



Холод в квартирах и платная медицина

Прожив около полутора лет вместе, молодые люди приняли решение расстаться. Однако Петр решил не возвращаться на родину и остался работать в университете. В Безансоне молодой человек снял квартиру у знакомой за 300 евро в месяц с учетом коммунальных платежей. Как отметил сибиряк, ему повезло арендовать жилье по такой цене, во Франции квартиры стоят значительно дороже.



— Эта квартира достаточно своеобразная, потому что разделена на двух хозяев. У нас два входа, одним пользуюсь я, вторым — подруга. Есть общая прачечная комната и гостиная, которой пользуюсь практически только я. У меня есть своя ванная, спальня и кухня, — рассказал Петр.

Во Франции нет централизованного снабжения горячей водой Источник: Петр











Во Франции нет централизованного снабжения горячей водой, в домах воду нагревают в бойлерах. Что касается отопления, то многие дома относятся к так называемому смешанному типу, то есть центральное отопление греет этажи и вестибюль дома. При этом каждая квартира оснащена электрическим радиатором, который можно включать самостоятельно и регулировать температуру.



— Если включать радиатор на полную мощность, то это стоит довольно дорого. Многие предпочитают экономить, так что, как правило, зимой температура в квартирах не превышает 20 градусов. Часто в старых домах бывает ненадежная проводка, так что порой приходится выбирать, что включить — чайник или отопление, чтобы не выбило пробки, — объяснил молодой человек.

Зимой температура в квартирах часто не превышает 20 градусов Источник: Петр











Медицинскую помощь во Франции можно получить при наличии страховки. Она необходима для лечения в государственных поликлиниках, коммерческих и некоммерческих частных больницах, а также для покупки медикаментов. Все услуги платные, но часть или полную сумму расходов покрывает полис. Попасть к врачу без записи и тем более без страховки не получится.



— За годовую медицинскую страховку я плачу 300 евро. В стране во время приема у врача или покупки лекарств пациенты оплачивают половину стоимости, остальное покрывает государство. В редких случаях все медицинские расходы полностью оплачивает государство, но тут нужно доказать, что у пациента нет средств на оплату, — рассказал Петр.



Цены, кухня и страсть к вину

Общественный транспорт в городе Безансоне — трамваи, автобусы и электрички. Цены начинаются от полутора до двух евро, в зависимости от количества остановок. Но большей популярностью в городе да и в целом в стране пользуется прокат велосипедов, так как не только обходится дешевле, но и помогает миновать пробки.



— У меня есть абонемент на прокат велосипедов, он стоит около 30 евро за год. Я могу когда угодно взять велосипед, только поездки должны быть меньше 30 минут, за большее нужно будет доплачивать. Но есть лайфхак: когда время заканчивается, завершаю поездку, ставлю велосипед на стоянку, время обнуляется, и вновь можете ехать дальше на этом же велосипеде, — объяснил сибиряк.

Местные предпочитают пользоваться велосипедами Источник: Елена Полякова / NGS.RU











Также внутри страны хорошо развита железнодорожная сеть, из Безансона в Париж можно доехать за два с половиной часа в среднем за 80 евро.



— Франция связана сетью железнодорожных путей со всеми соседними странами, кроме Андорры. Самая популярная железнодорожная линия проходит между Великобританией и Францией по туннелю. Очень популярны ночные поезда, на них можно домчаться в любую часть Европы, — пояснил Петр.

Поездка на трамвайчике будет стоить от полутора до двух евро Источник: Петр











Французская кухня входит в тройку самых знаменитых в мире наряду с итальянской и японской. В каждом регионе есть свои традиционные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Гастрономического изобилия французы достигают в первую очередь благодаря свежим и качественным продуктам, которые доступны не только мишленовским ресторанам, но и простым жителям страны. В обычном супермаркете легко можно найти те же ингредиенты.



— Когда покупаешь продукты в России, то немного сомневаешься, соответствует ли качество тому, что указано на упаковке. Здесь такого нет. Во французских ресторанах поставщики те же, что и у обычных магазинов. В стране распространена практика покупать продукты у фермеров на рынках, хотя качество такое же, но это скорее просто привычка. В месяц я трачу на продукты примерно 200–250 евро, — рассказал Петр.



При этом, несмотря на все гастрономические изыски французской кухни, сибиряк больше любит русскую и часто готовит ее блюда дома. Также к пельменям и борщу Петр приучил друзей во Франции.

Местные много пьют вина Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Французы занимают лидирующие позиции по потреблению вина. В стране существует около 450 местных сортов. По словам Петра, французы при любом приеме пищи обычно выпивают бокал вина, а многие на этом не останавливаются.



— Так как я не пью алкоголь, во Франции люди меня постоянно подкалывают за это. В России надо мной тоже подшучивали из-за моего трезвого образа жизни, но не так часто, как французы, — поделился сибиряк.



Стиль и поцелуи при встрече

Про неповторимый стиль и шарм француженок ходят легенды. Типичный образ, который приходит в голову при мысли о француженке, — это девушка в элегантном платье, на каблуках, с красной помадой и в модной шляпке. В действительности женщины руководствуются в первую очередь тем, что одежда и обувь должны быть удобными и практичными.



— Когда ты гуляешь по улицам России, то глаз радуется. У нас девушки действительно стараются подбирать красивую одежду. Во Франции вообще не уделяют много внимания тому, как выглядеть. Одеваются немножко неряшливо, главное, чтобы было комфортно. Когда я переехал во Францию, думал, что встречу высокую моду на улицах города, а всё оказалось совсем не так, — отметил Петр.

При встрече во Франции приняты «бизушки», то есть поцелуйчики (от фр. bisou), и это часто смущает приезжих. Причем такое приветствие существует не только между девушками, но и между мужчинами. Еще один интересный факт — количество поцелуев зависит от региона. Обычно оно варьируется от одного до четырех.



— Там, где я живу, самый распространенный вариант — два поцелуя. Я встречался с людьми и удивился тому, что они целуются только один раз, или есть знакомые, у которых принято по три или четыре поцелуя. Интересен тот факт, что и между мужчинами тоже есть такой способ приветствия. Но тут зависит от отношений, которые есть между этими мужчинами. К примеру, между друзьями или коллегами это считается нормой, — рассказал Петр.



Свободолюбивые мужчины и браки с покойными

Французы — очень свободолюбивые мужчины. Женщине нужно совершить чуть ли не подвиг, чтобы довести возлюбленного до ЗАГСа, поэтому далеко не все пары регистрируют свои отношения, даже при наличии общих детей. Некоторые пары встречаются по 5–10 лет и не женятся.



— Действительно французы долго не вступают в брак, зато, если мужчина женился, он безумно любит свою семью. В парке можно увидеть огромное количество папочек, гуляющих с детьми. В России я такое встречал редко, у нас в основном все вопросы воспитания ложатся на женские плечи. Во Франции обязанности по быту и воспитанию детей делятся между родителями, — объяснил сибиряк.

Пары во Франции долго не заключают браки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Во многих городах Франции можно встретить автоматы по продаже презервативов практически везде: около магазинов, рядом с аптеками, на оживленных улицах и даже в метро. Практически в каждой школе и университете есть такие автоматы.



— Как мне объяснили, это сделано для того, чтобы снизить риск подростковой беременности и для пропаганды безопасного секса, — отметил Петр.

Автоматы висят даже в школах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Франция ― единственная страна, в которой на законном уровне разрешено выходить замуж за умершего человека. Каждый год здесь заключаются десятки подобных браков. Такая практика существует несколько десятилетий. Правда, для этого нужно одобрение президента.



— Мне местные рассказывали, что ежегодно к президенту направляют запросы на посмертный брак, на некоторые он дает разрешение. Чтобы его получить, вроде как нужно собрать документы, что свадьба действительно планировалась и родственники со стороны умершего не против такого союза. Во время церемонии жених или невеста стоит рядом с фотографией покойного. В большинстве случаев такие браки заключаются, чтобы узаконить детей, если невеста беременна, и сделать наследником, — рассказал сибиряк.



Как рассказал молодой человек, он не жалеет, что переехал во Францию. В будущем сибиряк планирует купить здесь квартиру и оформить вид на жительство.



Ранее мы рассказывали историю сибирячки, которая переехала в Испанию. О плюсах и минусах жизни в Барселоне она рассказала редакции НГС.

