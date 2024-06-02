Налоги — до 50% и нет детских домов: чем иностранцев удивляет Испания — история сибирячки

Сибирячку пригласили петь в церковном хоре в Испании Источник: предоставила Виктория











Помпезные храмы, модные улицы и оживленные рынки — так многие представляют себе Испанию. Такой образ был и у сибирячки Виктории (имя изменено по просьбе героини) до переезда в эту страну. В 2019 году девушка купила билет в один конец и отправилась жить в Барселону. Но реальная жизнь в новом государстве оказалась не столь романтичной. О плюсах и минусах жизни в Испании Виктория рассказала редакции НГС.

«Я отправила где-то 80 писем»

О том, чтобы переехать в другую страну, Виктория никогда всерьез не задумывалась. Она увлекалась музыкой, даже с ранних лет пела в церковном хоре. Закончив школу, девушка продолжила развиваться в этой сфере.



— У меня два образования. Первое — регент церковного хора. Это образование только для церкви, то есть нигде в другом месте оно не котируется. Второе — дирижер, на него я отучилась в музыкальном колледже, — объяснила Виктория.

Девушка подала 80 заявок на работу Источник: Виктория











Учебу в колледже и выступления в хоре Виктория совмещала с подработкой няней. По словам девушки, несмотря на полную загруженность, денег зачастую не хватало. В месяц сибирячка зарабатывала около 20–25 тысяч рублей. Устав от быта, девушка решила попытать счастье за рубежом.



— Я зашла на сайт РПЦ, там есть такой раздел «Русская православная церковь за рубежом», через него подала свои резюме в церкви по всему миру. В документах указала, что имею необходимое образование для пения в хоре и для того, чтобы руководить им. Я отправила где-то 80 писем, — рассказала девушка.

В конечном итоге девушка для переезда рассматривала Испанию и Израиль Источник: Виктория











В результате девушка получила 50 ответов. От большинства предложений пришлось отказаться, так как Виктория пела только на русском языке и на момент получения ответов у нее не была оформлена виза.



— В итоге отсеялись почти все по разным причинам, остались только Испания и Израиль. Так получилось, что из Испании как-то очень активно заинтересовались моей кандидатурой, помогли с оформлением документов, поэтому я выбрала эту страну. В Испанию в хор меня звали на подработку в субботу-воскресенье. К моему приезду мне нашли основную работу. То есть я работала пять дней в неделю няней и в субботу-воскресенье пела в церкви, — вспоминает Виктория.



Ветхое жилье и одежда из массмаркета

Еще до переезда девушка через соцсети нашла жилье, что оказалось большой удачей. Дело в том, что прежде чем сдать комнату или квартиру, владельцы проверяют платежеспособность по выпискам из банка.



— Квартиру здесь снять без документов, например, без контракта на работу, очень сложно. Все смотрят, как давно вы работаете в Испании, какой у вас доход, откуда идут деньги. По закону владельцы квартиры имеют право требовать выписку из банка минимум за три месяца. Мне повезло, я нашла комнату без этих заморочек за 350 евро в месяц с учетом всех коммунальных платежей, — рассказала сибирячка.

После переезда Виктория сняла комнату за 350 евро в месяц Источник: Виктория











Найти жилье — это лишь малая часть проблем, которая сваливается на голову людям, когда они переезжают в Испанию. Состояние местного жилого фонда ужаснуло сибирячку. По ее словам, в стране мало кто делает в квартирах качественный ремонт, и даже если что-то сломалось, чинят «спустя рукава», лишь бы держалось и работало.



— Мой будущий муж снимал тут комнату, которая в два раза больше, чем моя, за нее он платил 500 евро. При этом это была просто ужасная комната с отвратительным ремонтом. Вместо выключателей — доисторические рубильники, вместо нормального унитаза — не пойми что с бачком под потолком и цепочкой для смыва. Как оказалась, такое состояние квартир стандартно для страны, — объяснила Виктория.

В Испании девушку ужаснуло состояние квартир Источник: Виктория











Со временем Виктория и ее молодой человек начали жить вместе, а позже поженились и купили дом в ипотеку.



— Сам дом выставляли за 333 тысячи евро, но с учетом всех налогов, пошлин и плат за оформление документов у нас ушло около 500 тысяч. Ежемесячный платеж по ипотеке — тысяча евро. Первый этаж дома — 55 квадратных метров, второй — около 80, — рассказала девушка.



За время жизни в Испании Виктория сменила не только жилье, но и работу. Сибирячка уволилась с должности няни и сейчас преподает детям уроки игры на фортепиано и иногда поет в церковном хоре. По словам сибирячки, в месяц с мужем они зарабатывают около пяти тысяч евро.

Виктория и ее молодой человек купили дом в ипотеку Источник: Виктория











Не считая платежа по ипотеке, больше всего семья тратит на продукты — это около 700 евро. По словам Виктории, сумма может быть меньше, если делать покупки в супермаркетах. Но многие люди предпочитают покупать продукты на рынках и в уличных лавках, в первую очередь из-за свежести и качества товаров.



— Фрукты и овощи я практически никогда не покупаю в магазине, потому что они какие-то непонятные, пластиковые, да и выбор небольшой. А вот в ларьках всегда большой ассортимент. На продуктах даже есть штрих-коды, наведя на которые телефон можно сразу узнать, где этот продукт вырастили, в каких условиях, когда собрали и так далее, — пояснила Виктория.



Покупать одежду в массмаркете вместо дорого люкса — одна из особенностей испанок. Предпочтения недорогой одежде тут отдают не только простые девушки и юноши, но и члены испанской королевской семьи.



— Полный комплект одежды: кроссовки, джинсы, свитер и футболка обойдутся вам в среднем 250–300 евро, — рассказывает Виктория. — Вообще все местные покупают одежду не только в массмаркете, но и в китайских магазинах одеваются. Одежду из Zara, Massimo Dutti или Mango здесь носит даже королева Летисия. Но хотя она и носит одежду из массмаркета, зачастую это вещи из небольших коллекций, которые редко найдешь в магазине.

Местные предпочитают покупать одежду недорогих брендов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Очень часто девушки, которые переехали за границу, отмечают, что в новой стране мало хороших и профессиональных специалистов по маникюру. Испания также не стала исключением.



— На все эти процедуры у меня есть русские мастера, к которым я хожу уже года четыре. Если иду на маникюр, то только к девочкам из Москвы или другим мастерам из СНГ. К испанским мастерам не хожу, они же ничего не умеют делать! — сетует сибирячка.



По словам Виктории, медицина в Испании бесплатная. Даже по туристической визе людям окажут бесплатное медицинское обслуживание. Так же, как и в России, люди здесь прикреплены к больницам по адресу проживания.



— Сначала я была закреплена за одной больницей, но, когда мы купили дом и переехали, я прикрепилась к госпиталю поближе к дому, — объяснила девушка.

В Испании, как и в России, бесплатная медицина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Барселоне активно развивается транспортная система. В стране есть практически все возможные виды общественного транспорта: метро, автобусы, трамваи и так далее. В Испании действует проездной, похожий на российскую карту «Тройка», именно им предпочитают пользоваться не только местные жители, но и туристы.



— Такси здесь жутко дорогое, например, поездка до аэропорта может стоить 30−50 евро. Одноразовая поездка на автобусе стоит шесть евро, а вот проезд в метро сейчас кажется стоит 1,5 евро. Но я беру проездной на месяц. Сейчас он мне обходится в 26 евро, — объяснила сибирячка.

Цены на такси могут доходить до 30–50 евро Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Бешенные налоги и агрессивный феминизм

Одна из особенностей Испании, которая может показаться странной, — это отсутствие детских домов в стране. Даже если по какой-то причине от ребенка отказываются родители, то его передают временным опекунам, пока не найдут новых родителей. Дети в стране остаются сиротами достаточно редко, в случае гибели родителей о них заботятся родственники. По этой причине в Испании люди годами стоят в очередях, чтобы усыновить ребенка.



— Здесь очень огромные очереди на усыновление. Чтобы взять ребенка, люди ждут годами и проходят десятки проверок. Проверяют вашу зарплату, наличие жилья, потенциальные родители проходят медицинские комиссии на наличие разных болезней, общаются с психиатром и так далее. Даже если семья очень богата, они так же, как и все остальные, ждут своей очереди на усыновление ребенка, — рассказала Виктория.



Из-за того, что людям приходится ждать годами, многие семьи усыновляют детей из других стран. Это тоже очень популярная практика.

Испания впечатляет своей архитектурой Источник: Виктория











Мало что так объединяет испанцев, как любовь к полуденному сну и шутки про налоговую инспекцию. Местная налоговая система включает множество нормативных актов, которые постоянно меняются. Но, главное: чем больше человек зарабатывает, тем больше отдает в казну. Такая система очень не устраивает местных граждан.



— Если бы я оформилась как ИП, то около 50% моего заработка уходило бы на налоги. По местным меркам считается, что у моего мужа высокая зарплата, поэтому с него снимают 40%, — объяснила Виктория.



Как отметила сибирячка, система налогообложения индивидуальна для каждого человека. Например, инвалид или одинокая мать с ребенком будут платить такие же налоги, как и другие граждане, но при этом часть денег им будут возвращать в рамках господдержки.

В Испании чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов Источник: Виктория











Еще одна особенность — сломанные решетки на окнах, новые замки и разгромленные жилища. Это проделки не воров, а оккупасов — захватчиков чужих домов в Испании. На незваных гостей не могут найти управу уже много лет. В итоге владельцы жилья остаются без крыши над головой, а потом тратят несколько лет на судебные тяжбы.



— Если у вас есть второе жилье и вы оставили одну свою квартиру без присмотра на пару дней, то ее могут вскрыть и заселиться совершенно незнакомые люди. Если они пробыли в квартире 48 часов, то вы их никак не можете выгнать, если, конечно, это не единственное ваше жилье. Обычно оккупанты знают, в какие квартиры стоит вламываться. Не понимаю, откуда у них такие данные, — объяснила сибирячка.



Пока оккупасы находятся в квартире, там нельзя перекрыть газ, воду и канализацию. В итоге люди просто за деньги выкупают свое жилье.

В Испании есть люди, которые специализируются на захвате чужого жилья Источник: Виктория











Проявление гендерного неравенства — одна из острых тем для Испании. С 2007-го в стране действует закон по борьбе с мачизмом (превосходство мужчин над женщинами), который силами феминистических движений постоянно ужесточается. По словам Виктории, местные женщины могут прилюдно устроить скандал из-за того, что мужчина открыл перед ними дверь или оплатил за них счет в ресторане. По мнению сибирячки, в последнее время феминизм в стране переходит в крайность.



— С каждым годом феминизм переходит не просто на защиту прав женщин, а уже уходит в какой-то негатив. У них тут постоянно, что ни день, то манифест. С их подачи и сильного влияния в школах преподают сексуальное воспитание, которое уже тоже преподается с перегибами, — объяснила девушка.



По словам сибирячки, из-за такой агрессивной позиции местные мужчины теперь с опаской знакомятся с девушками. Также по этой причине в стране люди поздно вступают в брак, а средний возраст, когда женщины рожают первенцев — 35–37 лет. Испанки предпочитают сначала строить карьеру, а уже потом заводить семьи.

В стране есть активное феминистское движение Источник: Виктория











Виктория говорит, что Испания дала ей не только шанс заниматься любимым делом и построить семейное счастье, но и возможность путешествовать по всему миру. К 34 годам сибирячка побывала во Франции, Болгарии, Андорре, объехала всю Испанию. По словам Виктории, она не жалеет, что переехала в Барселону.

Ранее мы рассказывали историю новосибирца, который переехал жить в Нью-Йорк. Самый знаменитый город мира в реальности оказался не таким уж сказочным, как его показывают в фильмах. В мегаполисе сибиряк столкнулся с горами мусора, вечными стройками и тысячами бездомных. Что еще шокировало мужчину, читайте по ссылке.