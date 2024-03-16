Горы мусора и вечная стройка: новосибирец выиграл грин-карту и переехал в Нью-Йорк — за что ему платят 4 тысячи долларов

С завода на Манхэттен

35-летний Михаил родился и вырос в Новосибирске. Окончив 11 классов, мужчина поступил в один из местных вузов на горного инженера.

— Уже во время учебы я понял, что будущая профессия меня не особо привлекает, но всё же решил не бросать универ и доучился. После того как получил диплом, по счастливой случайности устроился на один из новосибирских заводов обычным рабочим, — рассказал Михаил.

Достаточно быстро мужчина продвинулся по карьерной лестнице до руководящей должности. Хороший заработок помог Михаилу приобрести свое жилье и дал возможность для путешествий по миру.

