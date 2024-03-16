Горы мусора и вечная стройка: новосибирец выиграл грин-карту и переехал в Нью-Йорк — за что ему платят 4 тысячи долларов

«Столица мира» — именно так отзывается о Нью-Йорке новосибирец Михаил (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.). Мужчина переехал в крупнейший мегаполис планеты два года назад. Город небоскребов, белых воротничков и желтых такси — именно так представлял сибиряк самый крупный город США, стереотипно знакомый миллионам по голливудским фильмам. Но что скрывается за привычными шаблонами? Реальность не столь прекрасна. Горы мусора, бездомные, огромные пробки и вечная стройка — первое, что удивило Михаила. Журналист НГС Павел Пешков поговорил с сибиряком и узнал о плюсах и минусах жизни в Нью-Йорке.
С завода на Манхэттен
35-летний Михаил родился и вырос в Новосибирске. Окончив 11 классов, мужчина поступил в один из местных вузов на горного инженера.
— Уже во время учебы я понял, что будущая профессия меня не особо привлекает, но всё же решил не бросать универ и доучился. После того как получил диплом, по счастливой случайности устроился на один из новосибирских заводов обычным рабочим, — рассказал Михаил.
Достаточно быстро мужчина продвинулся по карьерной лестнице до руководящей должности. Хороший заработок помог Михаилу приобрести свое жилье и дал возможность для путешествий по миру.
— Когда ездил в другие страны, всегда интересовался жизнью местного населения. Я часто сравнивал Новосибирск и тот город, в котором отдыхаю. Представлял, чем бы занялся, если бы переехал. Вообще о переезде в другую страну я мечтал давно, и мне такой шанс подвернулся, — отметил сибиряк.
Михаил действительно поймал удачу за хвост: он с первого раза выиграл грин-карту в лотерею (ежегодно США проводят ее для всех желающих). Мужчина решил не упускать шанс: быстро продал квартиру, уволился с работы и сел в самолет до Нью-Йорка.
— Было очень страшно всё вот так бросить и переехать в неизвестный город. Но я решил рискнуть. Я немного знал английский, но всё же был не уверен. Поэтому, пока оформлял все необходимые документы, проходил медкомиссии и тому подобное, регулярно занимался с репетитором, — пояснил Михаил.
После переезда поселился в Куинсе. Здесь Михаил снял комнату в коммунальной квартире. Жилье он нашел через Telegram-канал с объявлениями об аренде.
— Когда получил грин-карту, то решил, что буду жить в Нью-Йорке. Как-никак это самый знаменитый город мира. Плюс ко всему здесь плюс — большое русскоязычное комьюнити. Куинс выбрал из-за того, что он не так далеко от центра, до Манхэттена всего 30–35 минут, да и цены не так кусаются. За комнату я плачу 1350 долларов в месяц. Все коммунальные платежи включены, — объяснил сибиряк.
Первое время в Нью-Йорке мужчина жил на деньги от проданной в Новосибирске квартиры. Затем устроился на завод, где занимался упаковкой техники.
— Я работал у русскоязычных евреев, но через месяц меня выгнали. Затем я устроился на склад, но проработал там пару месяцев, и этот склад закрыли. На складе я подружился с парнем, он увидел, что я хорошо работаю, поэтому после закрытия помог мне устроиться на работу к своему другу в ювелирную мастерскую. Мы делаем заготовки для ювелиров. В целом поиск нормальной работы занял где-то полгода, — рассказал Михаил.
Дешевые бренды и плохие парикмахеры
Сейчас Михаил зарабатывает в среднем 3,5–4 тысячи долларов в месяц. Этих денег ему в целом хватает. На продукты он тратит около 400 долларов в месяц. Также этой зарплаты хватает на покупку демократичных брендовых вещей.
— Я покупаю какие-то бренды. Недавно купил кроссовки Reebok за 70 баксов. Джинсы Levi's можно купить примерно за 30 долларов, одна футболка стоит в районе 10–15 баксов. Нормальную куртку на зиму можно купить примерно за 30 долларов, — рассказал мужчина.
Также Михаил в месяц тратит около 30–35 долларов на услуги парикмахера. По его словам, в США мало хороших и профессиональных мастеров.
— Подстригают тут ужасно. Здесь эта сфера вообще не развита. Стригут как попало. Очень сложно найти хорошего мастера. Здесь очень ценят мастеров из России, так как многие из них действительно делают свою работу на совесть, — отметил Михаил.
Пробки и работа общественного транспорта — вечная головная боль города. Метро Нью-Йорка входит в топ лидеров по протяженности и количеству станций, но это отнюдь не помогает разгрузить заполненные машинами улицы. А всё потому, что метро работает с перебоями.
— Метро тут работает круглосуточно, но при этом здесь регулярно проводят какие-то ремонтные работы то на путях, то на самих станциях. Из-за этого движение на участке перекрывают. И вам остается ждать несколько часов, когда движение восстановят, или же прокладывать другой маршрут, ехать в обход с пересадками, что отнимает время на дорогу, — рассказал Михаил.
Постоянные ремонты и бездомные
Постоянные ремонты для Нью-Йорка — факт. Если присмотреться, то на Манхэттене чуть ли не каждый дом окружен строительными лесами. Обыватель может подумать, что тут идут ремонтные работы, но на самом деле это не так.
— По законам Нью-Йорка владелец дома обязан исправить любые дефекты здания, как только они появятся. Даже при минимальных разрушениях на фасаде он тут же должен приниматься за ремонт, иначе ему придет штраф. Но домовладельцы идут на хитрость: даже если просто установить строительные конструкции, уже считается, что ремонт идет. А по факту никто ничего не делает, и эти леса стоят годами, — пояснил Михаил.
Еще одна особенность Нью-Йорка, которая удивила Михаила, — мешки с мусором прямо на тротуарах.
— Из-за того что город плотно застроен, тут нет мусорных баков. Поэтому в определенное время черные мешки с мусором выносят на тротуар и в течение часа их собирает мусоровоз. Если ты вынес мешок в неположенное время, то тебе могут выписать штраф, — рассказал мужчина.
Нью-Йорк — один из самых многонациональных городов мира. А всё потому, что в город приезжает большое количество мигрантов. Люди едут за хорошей жизнью, но не все готовы работать, чтобы жить хорошо. Поэтому в городе много бездомных, которые живут на пособия.
— Работу найти здесь не столь тяжело. Но работать нужно по полной программе, чтобы ни в чем не нуждаться, а многие не хотят этого делать, так как государство их поддерживает. В месяц они получают около 900 долларов. Плюс есть много приютов для бездомных, в которых им предоставляют жилье, еду, медицинские услуги. Поэтому, вместо работы, некоторые предпочитают жить за счет государства, — пояснил Михаил.
Несмотря на все особенности и минусы города, Михаил не жалеет о том, что перебрался в США. Мужчина планирует остаться жить в Нью-Йорке, и лишь когда наступит пенсионный возраст, хочет переехать в более теплый и курортный город.
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