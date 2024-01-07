От Японии до Америки: 10 новосибирцев, которые нашли счастье за границей, — честные истории о жизни в новой стране

— Когда я училась, начала работала в кондитерской студии, а также параллельно окончила онлайн-курсы на кондитера. В какой-то момент моя начальница переехала в Венгрию, открыла тут кондитерскую, начала набирать команду и пригласила меня, — пояснила Марина.



В начале 2020 года Марина переехала в Будапешт. Адаптация в стране далась относительно легко — в первую очередь благодаря тому, что в их кондитерской работают русскоговорящие сотрудники, да и многие местные говорят на английском.



После переезда в новую страну она продолжила развиваться в сфере кулинарии. По словам Марины, местные буквально помешаны на десертах и покупают их в больших количествах. Также венгры просто обожают паприку. Ее любят настолько, что кладут во все блюда и употребляют в любом виде: сладкую, горькую, острую, копченую. В своих изделиях Марина также использует эту приправу. Венгрия также славится своим вином, поэтому здесь часто устраивают винные туры, экскурсии на виноградники и в винные погреба. Несмотря на большую любовь к выпечке и алкоголю, местные активно занимаются спортом.

